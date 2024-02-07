Петер Фишер ушел с поста президента «Айнтрахта»: «Моя мечта заключается не в том, чтобы клуб стал чемпионом или победителем ЛЧ, а в том, чтобы грязное нацистское дерьмо исчезло»
Президент «Айнтрахта» покинул свой пост и рассказал о своих мечтах.
Петер Фишер сегодня официально покинул должность президента «Айнтрахта». Его преемником стал Матиас Бек.
Фишер руководил клубом из Франкфурта с 2000 года. Теперь он займет пост почетного президента.
«Моя мечта заключается не в том, чтобы франкфуртский «Айнтрахт» снова стал чемпионом или победителем Лиги чемпионов. Моя мечта в том, чтобы грязное нацистское дерьмо исчезло, чтобы оно взлетело на воздух. Борьба за демократию и сосуществование фундаментально важна для меня.
Я буду вовлечен [в борьбу с ультраправыми в Германии] еще сильнее, чем раньше», – сказал 68-летний Фишер.
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АДГ - партия, которая является "ультраправой" только по современным крайне левым стандартам. По меркам скажем 1950-60-х годов она была бы заметно левее правящей ХДС/ХСС - партии, которая создала современную Германию
если человек 25 лет ходит на завод, это же не значит, что завод - мечта всей его жизни