Петер Фишер ушел с поста президента «Айнтрахта»: «Моя мечта заключается не в том, чтобы клуб стал чемпионом или победителем ЛЧ, а в том, чтобы грязное нацистское дерьмо исчезло»

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Политика контент Футбол

Президент «Айнтрахта» покинул свой пост и рассказал о своих мечтах.

Петер Фишер сегодня официально покинул должность президента «Айнтрахта». Его преемником стал Матиас Бек. 

Фишер руководил клубом из Франкфурта с 2000 года. Теперь он займет пост почетного президента. 

«Моя мечта заключается не в том, чтобы франкфуртский «Айнтрахт» снова стал чемпионом или победителем Лиги чемпионов. Моя мечта в том, чтобы грязное нацистское дерьмо исчезло, чтобы оно взлетело на воздух. Борьба за демократию и сосуществование фундаментально важна для меня.

Я буду вовлечен [в борьбу с ультраправыми в Германии] еще сильнее, чем раньше», – сказал 68-летний Фишер. 

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35 комментариев
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Странная цель для президента футбольного клуба.
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Ответ Дзмітрый Фарботка
В Кремль можно забрать
Можно было бы, если бы там боролись с нацистами
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В Кремль можно забрать
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Тут просто для понимания: этот чел в своё время запретил членам Альтернативы для Германии состоять в клубе. Вот так херой "борется с нацизмом".
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Как гласит старая истина: ключи следует искать, где потерял, а не там, где светло. Крайне-правые - это конечно зло, но я не слышал, например, чтобы с их стороны были, например, массовые щупанья женщин или групповые изнасилования подростков. Но гораздо безопаснее, сытнее и почетнее бороться с угрозой мнимой, чем с реальной.
+21
-11
+10
После победы над барсой: Я сломил дух этих каталонских сепаратистов, чтобы наши демократические товарищи из Испании взяли под контроль разрушителей ценностей, единства и целостности, никто больше не захватит власть просто так
+10
-3
+7
Ответ Under
это его цель как человека, при чём тут президент клуба?
Если человек 25 лет занимается управлением футбольным клубом, то странно, что его главная мечта связана с совсем другой сферой.
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+7
А разве в Германии есть нацисты. Сейчас нацист это тот, кто против бесконтрольной иммиграции в свои страны, и не хочет чтобы к его ребенку в школу приходили педофилы и учили разнообразию форм любви и прочему. По-моему идейных нацистов которые бы призывали к геноциду и мечтали о концлагерях уже не существует.
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+5
Ответ Дзмітрый Фарботка
В Кремль можно забрать
Лучше сразу на Миротворец.
+9
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+5
Ответ Владимир Самсонов
Странная цель для президента футбольного клуба.
это его цель как человека, при чём тут президент клуба?
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Ответ Дзмітрый Фарботка
В Кремль можно забрать
Прямо в логово?
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Ответ Tornado of Souls
Тут просто для понимания: этот чел в своё время запретил членам Альтернативы для Германии состоять в клубе. Вот так херой "борется с нацизмом".
Можно почитать про парадокс Поппера. Смысл в том, что толерантность к радикальной не толерантности (ультраправые идеи, как пример) ведёт к исчезновение этой самой толерантности посредством роста нетерпимости, и уничтожению первой средствами второй.
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Ответ Кирилл Голивец
А чем перечисленное вами отличается от убийств студентов из арабских стран или Африки?
вы малость отстали от жизни: по современным понятиям немецких (и вообще европейских) "левоцентристов" нацист - это любой, кто, например, выступает против массовой иммиграции. По такой логике любого, кто поддерживает повышение налогов нужно называть фанатом Пол Пота, но "это другое, понимать надо".
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Ответ Tornado of Souls
Тут просто для понимания: этот чел в своё время запретил членам Альтернативы для Германии состоять в клубе. Вот так херой "борется с нацизмом".
И в чем тут не последовательность? Он говорит что против ультроправых так же и действует.
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Ответ Tornado of Souls
Тут просто для понимания: этот чел в своё время запретил членам Альтернативы для Германии состоять в клубе. Вот так херой "борется с нацизмом".
Настоящий борец за демократию.
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Старый маразматик однако. Все воюет))
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Ответ Кирилл Голивец
А чем перечисленное вами отличается от убийств студентов из арабских стран или Африки?
Вы ведь имеете ввиду бомбёжки Палестины, верно?
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Ответ Togliattinec
Про парадокс Поппера глубинный народ не слышал, понимаю
А поверхностный элитарий объяснит причем здесь парадокс Поппера?
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Ответ Jannon
Можно почитать про парадокс Поппера. Смысл в том, что толерантность к радикальной не толерантности (ультраправые идеи, как пример) ведёт к исчезновение этой самой толерантности посредством роста нетерпимости, и уничтожению первой средствами второй.
Да, я уже ниже написал, что по этой мудрой логике все, кто выступают за повышение налогов являются потенциальными большевиками и полпотовцами.

АДГ - партия, которая является "ультраправой" только по современным крайне левым стандартам. По меркам скажем 1950-60-х годов она была бы заметно левее правящей ХДС/ХСС - партии, которая создала современную Германию
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Ответ Pigmalion
Настоящий борец за демократию.
Про парадокс Поппера глубинный народ не слышал, понимаю
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Ответ Pigmalion
Настоящий борец за демократию.
По его собственным словам - именно так, неиронично.
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Ответ Кирилл Голивец
А чем перечисленное вами отличается от убийств студентов из арабских стран или Африки?
И сколько в Германии было убито студентов из арабских стран и Африки? сколько из них было совершено на почве этнической ненависти?
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Скажи ауфвидерзеен своим нацистским яйцaм
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Ответ Кирилл Голивец
А чем перечисленное вами отличается от убийств студентов из арабских стран или Африки?
Может объясните остальным, какое отношение к этому всему имеет президент ФК?
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Ответ Владимир Самсонов
Если человек 25 лет занимается управлением футбольным клубом, то странно, что его главная мечта связана с совсем другой сферой.
почему странно?
если человек 25 лет ходит на завод, это же не значит, что завод - мечта всей его жизни
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Пора возглавить УАФ)
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Нацистов вроде как таковых уже нет, с кем он бороться собирается интересно, если против диктатуры выгодной пару стран, то тут он мимо, они сами за неё и её разнообразие, можно конечно против евреев, они сейчас больше всего подходят под роль нацистов, как бы это смешно и не звучало.
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