Петер Фишер ушел с поста президента «Айнтрахта»: «Моя мечта заключается не в том, чтобы клуб стал чемпионом или победителем ЛЧ, а в том, чтобы грязное нацистское дерьмо исчезло»

Президент «Айнтрахта» покинул свой пост и рассказал о своих мечтах.

Петер Фишер сегодня официально покинул должность президента «Айнтрахта». Его преемником стал Матиас Бек.

Фишер руководил клубом из Франкфурта с 2000 года. Теперь он займет пост почетного президента.

«Моя мечта заключается не в том, чтобы франкфуртский «Айнтрахт» снова стал чемпионом или победителем Лиги чемпионов. Моя мечта в том, чтобы грязное нацистское дерьмо исчезло, чтобы оно взлетело на воздух. Борьба за демократию и сосуществование фундаментально важна для меня.

Я буду вовлечен [в борьбу с ультраправыми в Германии] еще сильнее, чем раньше», – сказал 68-летний Фишер.

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