Кот-д′Ивуар уволил Гассе после крупнейшего домашнего поражения в истории – еще не вылетев с Кубка Африки. Гана рассталась с Хьютоном

Две из пяти самых успешных сборных в истории Кубка Африки уволили тренеров.

рассталась с , работавшим с февраля прошлого года. Команда не смогла преодолеть групповой этап Кубка Африки второй раз подряд.

Также свою должность во главе сборной Кот-д′Ивуара покинул Жан-Луи Гассе – после крупнейшего домашнего поражения в истории команды (0:4 от Экваториальной Гвинеи). Хозяева турнира заняли третье место в своей группе, но пока сохраняют шансы выйти в плей-офф. Француз тренировал команду с мая 2022 года.