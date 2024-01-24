Кот-д′Ивуар уволил Гассе после крупнейшего домашнего поражения в истории – еще не вылетев с Кубка Африки. Гана рассталась с Хьютоном

Теги Кубок Африки отставки сборная Кот-д′Ивуара по футболу сборная Ганы по футболу Крис Хьютон Жан-Луи Гассе Футбол

Две из пяти самых успешных сборных в истории Кубка Африки уволили тренеров.

Гана рассталась с Крисом Хьютоном, работавшим с февраля прошлого года. Команда не смогла преодолеть групповой этап Кубка Африки второй раз подряд.

Также свою должность во главе сборной Кот-д′Ивуара покинул Жан-Луи Гассе – после крупнейшего домашнего поражения в истории команды (0:4 от Экваториальной Гвинеи). Хозяева турнира заняли третье место в своей группе, но пока сохраняют шансы выйти в плей-офф. Француз тренировал команду с мая 2022 года.

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4 комментария
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Ответ Ебздрогыч
Африканские разборки. Выгнать тренера во время турнира - это сильно!
не сильнее, чем Испания перед ЧМ-18)
+12
-2
+10
Африканские разборки. Выгнать тренера во время турнира - это сильно!
+8
-4
+4
Ответ Ебздрогыч
Африканские разборки. Выгнать тренера во время турнира - это сильно!
Наоборот мб это им поможет
Воспрянут духом если останутся на турнире
+1
0
+1
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