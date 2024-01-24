Кот-д′Ивуар уволил Гассе после крупнейшего домашнего поражения в истории – еще не вылетев с Кубка Африки. Гана рассталась с Хьютоном
Две из пяти самых успешных сборных в истории Кубка Африки уволили тренеров.
Гана рассталась с Крисом Хьютоном, работавшим с февраля прошлого года. Команда не смогла преодолеть групповой этап Кубка Африки второй раз подряд.
Также свою должность во главе сборной Кот-д′Ивуара покинул Жан-Луи Гассе – после крупнейшего домашнего поражения в истории команды (0:4 от Экваториальной Гвинеи). Хозяева турнира заняли третье место в своей группе, но пока сохраняют шансы выйти в плей-офф. Француз тренировал команду с мая 2022 года.
Воспрянут духом если останутся на турнире