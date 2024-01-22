Шиманьски интересен «Тоттенхэму», Постекоглу хочет подписать экс-хавбека «Динамо». «Фенербахче» запросит 35 млн евро (Star Gazetesi)

Теги премьер-лига Англия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Тоттенхэм Эндж Постекоглу Себастьян Шиманьски Футбол

Себастьян Шиманьски может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

По информации турецкого издания Star Gazetesi, Эндж Постекоглу хочет видеть польского полузащитника в команде в следующем сезоне. «Фенербахче» попросит за Шиманьского около 35 млн евро.

Себастиан Шиманьски перешел в «Фенербахче» из московского «Динамо» прошедшим летом. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего поляка 9 голов и 8 ассистов в 21 матче турецкой Суперлиги. Его статистика доступна здесь.

14 комментариев
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Путь из РПЛ наверх здорового человека
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Не знаю следите вы ребята за Турецкой суперлигой но Фенербахче реально претендует на победу в ЛК, думаю они в топ4 фаворитов турнира для меня топ5:
1.Астон Вилла
2.Фиорентина
3.Лилль
4.Фенербахче
5.Айнтрахт Франктфурт
+7
-1
+6
Ответ Savardus
Путь из РПЛ наверх здорового человека
Здоровый ещё и тем, что, несмотря на всю ситуацию, не стал приостанавливать контракт, а дал клубу, который его неплохо прокачал, заработать на продаже.

Небось Динамо ещё и на процент от перепродажи может претендовать.
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Очень надеюсь, что всё получится
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Ответ Noxxx Leon
Головина дешевле можно взять
говорили что меньше чем за 45 не отдадут
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Головина дешевле можно взять
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По статистике хорошие показатели в карьере и деньги небольшие для клуба Апл
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Агенты у Шимы в полном порядке - выстроили почти идеальный футбольный путь востояноевропейского футболиста) примерно таким путем стоит идти нашим молодым талантам, а не метить сразу в Реал или Сити
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Шиманьский действительно очень хорош.
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Нет ли у нас там % от перепродажи?!
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А вообще очень радостно за него конечно
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Ответ Альберт Сафиуллин
Тусовка притопила за пшека. ЛИЖБЫ ПОЛУЧИЛАСЬ. Вы норм?
"обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения"
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