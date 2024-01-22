Шиманьски интересен «Тоттенхэму», Постекоглу хочет подписать экс-хавбека «Динамо». «Фенербахче» запросит 35 млн евро (Star Gazetesi)
Себастьян Шиманьски может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».
По информации турецкого издания Star Gazetesi, Эндж Постекоглу хочет видеть польского полузащитника в команде в следующем сезоне. «Фенербахче» попросит за Шиманьского около 35 млн евро.
Себастиан Шиманьски перешел в «Фенербахче» из московского «Динамо» прошедшим летом. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего поляка 9 голов и 8 ассистов в 21 матче турецкой Суперлиги. Его статистика доступна здесь.
1.Астон Вилла
2.Фиорентина
3.Лилль
4.Фенербахче
5.Айнтрахт Франктфурт
Небось Динамо ещё и на процент от перепродажи может претендовать.