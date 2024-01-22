Шиманьски интересен «Тоттенхэму», Постекоглу хочет подписать экс-хавбека «Динамо». «Фенербахче» запросит 35 млн евро (Star Gazetesi)

Себастьян Шиманьски может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

По информации турецкого издания Star Gazetesi, хочет видеть польского полузащитника в команде в следующем сезоне. « » попросит за Шиманьского около 35 млн евро.

Себастиан Шиманьски перешел в «Фенербахче» из московского «Динамо» прошедшим летом. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего поляка 9 голов и 8 ассистов в 21 матче турецкой Суперлиги. Его статистика доступна здесь.