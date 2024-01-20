Президент «Торпедо» о задаче выхода в РПЛ: «Сказал игрокам, что нас ждет 14 финалов. Мы не должны их проиграть!»

Новый президент «Торпедо» заявил, что весной черно-белым нужно выиграть все матчи.

– Ваш предшественник Савин пообещал болельщикам « », что пробежит марафон, если команда не пробьется в РПЛ. Что пообещаете им вы?

— Что можно обещать? Бежать марафон? Это не спасет наших болельщиков от разочарования, если команда не выйдет в РПЛ. Нужно отмести всякие сомнения и мысли о возможной неудаче! Мы должны просто исключить вариант, при котором не решим задачу.

— А перед Кононовым и командой жестко стоит задача вернуться в РПЛ уже в этом сезоне?

— Я сегодня сказал игрокам на первом собрании, что впереди нас ждет 14 финалов. Мы не должны их проиграть!

А дальше уже Господь управит. Потому что даже если мы одержим 14 побед, а наши конкуренты тоже будут набирать очки, мы чисто математически можем их просто не догнать. Это, что называется, вопрос обстоятельств, которые от нас могут не зависеть.

Поэтому мы ставим перед тренером и футболистами максимальную задачу. А там уже — как сложится, – сказал Александр Волнушкин.

После 20 туров черно-белые занимают в Мелбет Первой лиге 8-е место.