Президент «Торпедо» о задаче выхода в РПЛ: «Сказал игрокам, что нас ждет 14 финалов. Мы не должны их проиграть!»

Теги Первая лига Торпедо Футбол

Новый президент «Торпедо» заявил, что весной черно-белым нужно выиграть все матчи.

– Ваш предшественник Савин пообещал болельщикам «Торпедо», что пробежит марафон, если команда не пробьется в РПЛ. Что пообещаете им вы?

— Что можно обещать? Бежать марафон? Это не спасет наших болельщиков от разочарования, если команда не выйдет в РПЛ. Нужно отмести всякие сомнения и мысли о возможной неудаче! Мы должны просто исключить вариант, при котором не решим задачу.

— А перед Кононовым и командой жестко стоит задача вернуться в РПЛ уже в этом сезоне?

— Я сегодня сказал игрокам на первом собрании, что впереди нас ждет 14 финалов. Мы не должны их проиграть! 

А дальше уже Господь управит. Потому что даже если мы одержим 14 побед, а наши конкуренты тоже будут набирать очки, мы чисто математически можем их просто не догнать. Это, что называется, вопрос обстоятельств, которые от нас могут не зависеть. 

Поэтому мы ставим перед тренером и футболистами максимальную задачу. А там уже — как сложится, – сказал Александр Волнушкин.

После 20 туров черно-белые занимают в Мелбет Первой лиге 8-е место.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
14 финалов и 80 с чем -то голов для любимых болельщиков с района
+9
0
+9
Не понимаю, почему болельщикам Торпедо постоянно врут. Авдеев врал, что задача выхода в РПЛ стоит, но потом Торпедо сливало концовку, теперь очевидно, что с восьмого места Торпедо никуда не выйдет, но наоборот рассказывают про 14 финалов. Скажите уж честно, что этот сезон уже закончен, Кононов фактически будет готовить команду к следующему, поэтому результат сейчас вторичен, но нет, не хотим, будем держать болельщиков за идиотов
+5
0
+5
В этом сезоне миссия уже невыполнима.
0
0
0
А сколько финалов надо выиграть чтобы появился стадион он не рассказал?
0
0
0
А если нет, компанию Савину в марафонском беге составит?
0
0
0
В итоге с Кононовым будет много ничьих .
0
0
0
Ответ Антимосковский
болельщиков торпедо ни за кого держать не приходится
У паровозика проблемы какие-то?
+1
-1
0
Ответ Эндрю81
А сколько финалов надо выиграть чтобы появился стадион он не рассказал?
Появился только 26-й год теперь. После 22-го, 24-го и 25-го.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий