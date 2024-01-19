Терри о фаворите ЛЧ: «Реал» всегда прибавляет, когда начинается плей-офф. Анчелотти – это прекрасное сочетание компетентности и человеческих качеств»
Джон Терри назвал фаворита на победу в розыгрыше Лиги чемпионов.
Бывший капитан «Челси» считает, что главным претендентом на выигрыш трофея выступает «Реал».
«Анчелотти проделывает замечательную работу. «Реал» всегда прибавляет, когда начинается плей-офф.
Карло – фантастический тренер, приятный человек. Прекрасное сочетание компетентности и человеческих качеств», – сказал Джон Терри.
Да и вообще, не фану Сити что-то затирать про вечных неудачников, сами до шейхов были той ещё помойкой
1 Реал
2 Сити
3 Бавария
Остальных нет
Чисто теоретически Ливерпуль способен, как раз потому что в ЛЧ не участвует, а в ЛЕ могут больше ротировать состав. Ну и будет еще личная встреча на Энфилде.
Хотя я все равно думаю Сити заберет чемпионство.
А в ЛЧ в двух матчах понятия не имею, кто остановит Сити. Думаю никто. Сити только набирает ход к весне.
Коротка человеческая память, хотя в прошлом году жребий четвертьфиналов и путь клубов показал непредсказуемость финалиста.
В финале Интер вполне мог забрать чашку и это всего-лишь одна игра.
Почему игнорируют Баварию? из тёмных лошадок выделю ПСЖ и Дортмунд.
Прошлогодний Сити был никаким на выездах + в финале повезло с промахами форвардов Интера и какого-то подавляющего превосходства не наблюдалось, как и в победе Реала в 2022.
Лимит везения крайне специфичен.
Да, прикинь, соперники могут быть лёгкими