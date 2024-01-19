Терри о фаворите ЛЧ: «Реал» всегда прибавляет, когда начинается плей-офф. Анчелотти – это прекрасное сочетание компетентности и человеческих качеств»

Теги Карло Анчелотти Джон Терри Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Джон Терри назвал фаворита на победу в розыгрыше Лиги чемпионов.

Бывший капитан «Челси» считает, что главным претендентом на выигрыш трофея выступает «Реал».

«Анчелотти проделывает замечательную работу. «Реал» всегда прибавляет, когда начинается плей-офф.

Карло – фантастический тренер, приятный человек. Прекрасное сочетание компетентности и человеческих качеств», – сказал Джон Терри.

38 комментариев
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Ответ Roman
Даже нынешний Сити пройдет Реал, скорее всего. А когда КДБ форму наберет и Холанд вернется, то снова без шансов для Мадрида
На бумаге безусловно фаворит Сити, но не стоит делать вывод по одному матчу. Тем более январь месяц- исторически самый тяжелый для Мадрида. После победы над Атлетико и Барселоной многие сразу же стали говорить, что вот, мол Мадрид сразу же стал главным фаворитом в Лиге Чемпионов. А стоило проиграть, причем по счету, а не по игре, так уже все похоронили Мадрид. Понимаю, что футбол динамичен, но мнение, как маятник не может качаться постоянно. Сегодня ты на коне, завтра уже под ним и это на расстоянии четырех дней, так не бывает)
+27
-4
+23
Анчелоти как человек хороший. Мало говорит, больше делает
+15
-3
+12
Ответ Родри
Арсенал это вечные лузеры, какой Арсенал 🤦‍♂️
С какой стати Интер все стали к фаворитам причислять? Потому что в финале играли, пройдя самый лёгкий путь за последние 10+ лет? Сильно
+13
-2
+11
Ответ S. A.
Какой Интер, господи? Скорее мой любимый Арсенал возьмёт свою первую ЛЧ
Арсенал это вечные лузеры, какой Арсенал 🤦‍♂️
+12
-3
+9
Ответ Родри
Арсенал не выиграет ни АПЛ, ни ЛЧ, ни ка, они вообще не способны просто что то выиграть, это ДНК вечных неудачников в крови у них 🤦‍♂️
ДНК вечных неудачников в крови наших белых соседей, а Арсенал самый титулованный клуб Лондона.

Да и вообще, не фану Сити что-то затирать про вечных неудачников, сами до шейхов были той ещё помойкой
+5
-2
+3
Согласен, Анчелотти и Реал великие, скорее всего Реал и выиграет ЛЧ или Сити, мой прогноз :
1 Реал
2 Сити
3 Бавария
Остальных нет
+6
-4
+2
Арсенал не выиграет ни АПЛ, ни ЛЧ, ни ка, они вообще не способны просто что то выиграть, это ДНК вечных неудачников в крови у них 🤦‍♂️
+4
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+2
Ответ Родри
Последний финал ЛЧ они даже могли и выиграть, а где твой Арсенал лузерский ?
Могли, да не смогли. Как и мой Арсенал с АПЛ
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Ответ Tristan...
Дело в том, что Ливерпуль не участвует в ЛЧ, к сожалению. Сейчас были бы в числе фаворитов
Я имел ввиду АПЛ.
Чисто теоретически Ливерпуль способен, как раз потому что в ЛЧ не участвует, а в ЛЕ могут больше ротировать состав. Ну и будет еще личная встреча на Энфилде.
Хотя я все равно думаю Сити заберет чемпионство.

А в ЛЧ в двух матчах понятия не имею, кто остановит Сити. Думаю никто. Сити только набирает ход к весне.
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Ответ S. A.
Арсенал не играл в ЛЧ. Да, прикинь, соперники могут быть лёгкими
Легкими соперники на этих стадиях ЛЧ,могут быть только по ту сторона телевизора,таким диванным экспертам как мы с тобой)
+1
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Ответ S. A.
Какой Интер, господи? Скорее мой любимый Арсенал возьмёт свою первую ЛЧ
Тот Интер,который в прошлом году в финале ЛЧ играл!А в какой стадии ЛЧ играл Арсенал?)
+2
-1
+1
Ответ S. A.
Какой Интер, господи? Скорее мой любимый Арсенал возьмёт свою первую ЛЧ
Арсенал просто вообще никогда не выиграет ЛЧ, им просто не дано, как Тоттенхему
+2
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+1
Хотя.. Если предположить что МС точно не выиграет, то тут я бы поставил на победу Реала. Если все будут здоровы конечно
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Нужен финал Реал - Сити с победой Короля.
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опрометчиво на данном этапе говорить об этом.
Коротка человеческая память, хотя в прошлом году жребий четвертьфиналов и путь клубов показал непредсказуемость финалиста.
В финале Интер вполне мог забрать чашку и это всего-лишь одна игра.
Почему игнорируют Баварию? из тёмных лошадок выделю ПСЖ и Дортмунд.
Прошлогодний Сити был никаким на выездах + в финале повезло с промахами форвардов Интера и какого-то подавляющего превосходства не наблюдалось, как и в победе Реала в 2022.
Лимит везения крайне специфичен.
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А, Интер ещё может пободаться
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Ответ Родри
Арсенал просто вообще никогда не выиграет ЛЧ, им просто не дано, как Тоттенхему
Никогда не говори никогда
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Ответ Родри
Арсенал это вечные лузеры, какой Арсенал 🤦‍♂️
Ничего вечного не бывает
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Ответ Каменный конь
Тот Интер,который в прошлом году в финале ЛЧ играл!А в какой стадии ЛЧ играл Арсенал?)
Соперники, карл!!! Соперников Интера посмотри
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Ответ S. A.
Соперники, карл!!! Соперников Интера посмотри
А что соперники????в 1/8,1/4,1/2 в ЛЧ бывают слабые соперники?Так ты,Карл,не ответил,на какой стадии ЛЧ играл Арсенал?)
0
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Ответ Каменный конь
А что соперники????в 1/8,1/4,1/2 в ЛЧ бывают слабые соперники?Так ты,Карл,не ответил,на какой стадии ЛЧ играл Арсенал?)
Арсенал не играл в ЛЧ.

Да, прикинь, соперники могут быть лёгкими
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Ответ S. A.
Какой Интер, господи? Скорее мой любимый Арсенал возьмёт свою первую ЛЧ
Арсенал доиграется до четвертьфинала
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Ответ corazn blanco
На бумаге безусловно фаворит Сити, но не стоит делать вывод по одному матчу. Тем более январь месяц- исторически самый тяжелый для Мадрида. После победы над Атлетико и Барселоной многие сразу же стали говорить, что вот, мол Мадрид сразу же стал главным фаворитом в Лиге Чемпионов. А стоило проиграть, причем по счету, а не по игре, так уже все похоронили Мадрид. Понимаю, что футбол динамичен, но мнение, как маятник не может качаться постоянно. Сегодня ты на коне, завтра уже под ним и это на расстоянии четырех дней, так не бывает)
проиграли и хорошо, хоть немного свободней график будет, можно концентрироваться спокойно на Лиге Чемпионов и париться.
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Ответ Roman
Даже нынешний Сити пройдет Реал, скорее всего. А когда КДБ форму наберет и Холанд вернется, то снова без шансов для Мадрида
А что забыл что полумертвый Реал выграл ПСЖ,Челси,Ман Сити и Ливер
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Ответ KarLik
Ребятки , детки, детвора , молодежь и деды, забудьте о сити , 2 раза такого фарта не будет ), чтобы все залетало , чтобы везде фартило , и так далее ); в лч никто не поймёт что будет, но сити с вероятностью 93,2% не заберёт
Сити и Реал два главных фаворита в ЛЧ
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Ответ Родри
Сити и Реал два главных фаворита в ЛЧ
... и Бавария
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