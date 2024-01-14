Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» набрал 400 очков. Артемий превзошел Мессье
Артемий Панарин набрал 400 очков быстрее всех в истории «Рейнджерс».
Российский нападающий забросил шайбу в ворота «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард нью-йоркского клуба отличился броском в касание на первой минуте первого периода.
Артемий Панарин достиг отметки в 400 (127+273) набранных очков быстрее всех в истории «Рейнджерс» – за 310 матчей.
Россиянин превзошел достижение Марка Мессье, который набрал 400 баллов за 322 игры – тот рекорд был установлен 13 января 1996 года.
Панарин также стал 19-м хоккеистом в истории «Рейнджерс», который набрал 400 очков.
Артемий отметился 59 (27+32) баллами в 42 матчах нынешнего чемпионата НХЛ.
Кстати, не могу понять почему в Нью-Йорке так мало носят его джерси. Уже давно замечаю, когда смотрю домашние матчи Рейнджерс. Для меня удивительно
Кросби в 32 сезон 19/20 матчей 41 шайб 16 передач 31 очков 47., 1,14 коэф за игру.
Малкин в 32 сезон 18/19 матчей 68, шайб 21, передач 51, . 72 очка , 1, 06 очка за игру .
П. Кейн в 32 сезон 20/21 матчей 56, шайб 15, передач 51,. 66 очков . 1.18 очка за игру
Грецки в 32 года. Сезон 92/93: 45 игр,16 шайб, 49 передач, 65 очков. 1.44 очка за игру
Мессье в 32 сезон 1992-93 игр 75, шайб 25, передач 66, очков 91 . 1.21 очка за игру.
Ягр в 32 сезон 2002-03 :75 игр, 36 шайб, 41 передач, 77 очков. 1.03 очка за игру.
Фрэнсис в 32 сезон 1993-94 : 82 игр, 27 шайб, 66 передач, 93 очков. 1.13 очка за игу .
Панарин в 32 года идет лучше Грецки в 32.
Ждём большего!!! 🏒🏒🏒
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_New_York_Rangers_records
Ягр в сезоне 2005-06 123 очка
Молодчик!
так что промашка вышла
начало августа 2020 - его топчут в помои за вылет от Каролины, февраль 2021 - ему сочувствуют за ситуацию с заявлением Назарова, июнь 2022 - топчут за 0 голов с Тампой и так далее