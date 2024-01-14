Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» набрал 400 очков. Артемий превзошел Мессье

Артемий Панарин набрал 400 очков быстрее всех в истории «Рейнджерс».

Российский нападающий забросил шайбу в ворота « » в матче регулярного чемпионата .

Форвард нью-йоркского клуба отличился броском в касание на первой минуте первого периода.

достиг отметки в 400 (127+273) набранных очков быстрее всех в истории « » – за 310 матчей.

Россиянин превзошел достижение , который набрал 400 баллов за 322 игры – тот рекорд был установлен 13 января 1996 года.

Панарин также стал 19-м хоккеистом в истории «Рейнджерс», который набрал 400 очков.

Артемий отметился 59 (27+32) баллами в 42 матчах нынешнего чемпионата НХЛ.