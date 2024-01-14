Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» набрал 400 очков. Артемий превзошел Мессье

Теги Рейнджерс Вашингтон НХЛ Марк Мессье Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин набрал 400 очков быстрее всех в истории «Рейнджерс».

Российский нападающий забросил шайбу в ворота «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард нью-йоркского клуба отличился броском в касание на первой минуте первого периода.

Артемий Панарин достиг отметки в 400 (127+273) набранных очков быстрее всех в истории «Рейнджерс» – за 310 матчей.

Россиянин превзошел достижение Марка Мессье, который набрал 400 баллов за 322 игры – тот рекорд был установлен 13 января 1996 года.

Панарин также стал 19-м хоккеистом в истории «Рейнджерс», который набрал 400 очков.

Артемий отметился 59 (27+32) баллами в 42 матчах нынешнего чемпионата НХЛ.

49 комментариев
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Ответ Nikolay Ryabchikov
Забавно, что суперзвезда НЮР, который переписывает рекорды легенд клуба, не пользуется смартфоном и соцсетями. Представляете, сколько бы Артемий рубил бы в Нью-Йорке на этом?)
Я ,конечно, не уверен, что с этим связано напрямую, но как он слез с инстаиглы - игра значительно преобразилась. Возможно, одна из составляющих, кто знает
+24
0
+24
Тёма - машина в этом году! Душа радуется!
Кстати, не могу понять почему в Нью-Йорке так мало носят его джерси. Уже давно замечаю, когда смотрю домашние матчи Рейнджерс. Для меня удивительно
+20
0
+20
Ответ Nikolay Ryabchikov
Забавно, что суперзвезда НЮР, который переписывает рекорды легенд клуба, не пользуется смартфоном и соцсетями. Представляете, сколько бы Артемий рубил бы в Нью-Йорке на этом?)
возможно, отказ от смартфона и соцсетей как раз способствует переписи всех рекордов))
+17
0
+17
Панарин в 32 сезон 23/24: матчей 42, шайб 27, передач 32, ,,очков 59 , 1, 45 коэф за иг:ру.
Кросби в 32 сезон 19/20 матчей 41 шайб 16 передач 31 очков 47., 1,14 коэф за игру.
Малкин в 32 сезон 18/19 матчей 68, шайб 21, передач 51, . 72 очка , 1, 06 очка за игру .
П. Кейн в 32 сезон 20/21 матчей 56, шайб 15, передач 51,. 66 очков . 1.18 очка за игру
Грецки в 32 года. Сезон 92/93: 45 игр,16 шайб, 49 передач, 65 очков. 1.44 очка за игру
Мессье в 32 сезон 1992-93 игр 75, шайб 25, передач 66, очков 91 . 1.21 очка за игру.
Ягр в 32 сезон 2002-03 :75 игр, 36 шайб, 41 передач, 77 очков. 1.03 очка за игру.
Фрэнсис в 32 сезон 1993-94 : 82 игр, 27 шайб, 66 передач, 93 очков. 1.13 очка за игу .
Панарин в 32 года идет лучше Грецки в 32.
+18
-3
+15
Ответ Альберт Кот
Панарин в 32 сезон 23/24: матчей 42, шайб 27, передач 32, ,,очков 59 , 1, 45 коэф за иг:ру. Кросби в 32 сезон 19/20 матчей 41 шайб 16 передач 31 очков 47., 1,14 коэф за игру. Малкин в 32 сезон 18/19 матчей 68, шайб 21, передач 51, . 72 очка , 1, 06 очка за игру . П. Кейн в 32 сезон 20/21 матчей 56, шайб 15, передач 51,. 66 очков . 1.18 очка за игру Грецки в 32 года. Сезон 92/93: 45 игр,16 шайб, 49 передач, 65 очков. 1.44 очка за игру Мессье в 32 сезон 1992-93 игр 75, шайб 25, передач 66, очков 91 . 1.21 очка за игру. Ягр в 32 сезон 2002-03 :75 игр, 36 шайб, 41 передач, 77 очков. 1.03 очка за игру. Фрэнсис в 32 сезон 1993-94 : 82 игр, 27 шайб, 66 передач, 93 очков. 1.13 очка за игу . Панарин в 32 года идет лучше Грецки в 32.
Было бы классно, если бы вы ставили запятые где надо! (игры , голы , передачи)
+15
0
+15
Ответ Nikolay Ryabchikov
Забавно, что суперзвезда НЮР, который переписывает рекорды легенд клуба, не пользуется смартфоном и соцсетями. Представляете, сколько бы Артемий рубил бы в Нью-Йорке на этом?)
макдэвид не рубит даже в Канаде. хоккей не особо про соцсети, рекламу и тд
+12
0
+12
Артемий - красавчик!!! Так держать!!!
Ждём большего!!! 🏒🏒🏒
+9
0
+9
Панарин выдающийся игрок! Никто в этом не сомневается.
+7
0
+7
Ответ Loginovnikolayvit
А кому принадлежит рекорд по очкам за сезон у Рейнджерс, может кто подскажет?
гугл подскажет
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_New_York_Rangers_records
Ягр в сезоне 2005-06 123 очка
+6
-2
+4
А кому принадлежит рекорд по очкам за сезон у Рейнджерс, может кто подскажет?
+5
-1
+4
Забавно, что суперзвезда НЮР, который переписывает рекорды легенд клуба, не пользуется смартфоном и соцсетями. Представляете, сколько бы Артемий рубил бы в Нью-Йорке на этом?)
+8
-4
+4
Круто! я сам из Челябинска, Тема родился в 30 км от нас, ездил к нам. Гордость!
+5
-2
+3
Ответ НеБрат
Шон Авери (прости господи) суперзвезда? Чего, игры с клюшкой?
Даже в болтовне не лучший
+2
0
+2
Ответ Loginovnikolayvit
А кому принадлежит рекорд по очкам за сезон у Рейнджерс, может кто подскажет?
Яромир Ягр (сезон 2005-2006) - 54 шайбы + 69 ассистов...
+2
0
+2
Артемий очень крут в этом сезоне!
Молодчик!
+2
0
+2
Быть первым в команде лиги с более, чем 100-летней историей - потрясающее достижение!
+4
-2
+2
Артемий ,ты бомбардир красавчик - продолжай идти так же успешно забивая к "Пятисотке "!
+2
0
+2
Так переплатили или нет???!!!
+1
0
+1
Ответ Володя Абраменко
Яромир Ягр (сезон 2005-2006) - 54 шайбы + 69 ассистов...
Понятно, здесь Ягра не догнать.
+1
0
+1
У Панарина 720 очков. Обошел Жамнова!
+1
0
+1
Не зря хлебушек ест свой 🍞🍞🍞)))
+1
0
+1
Мощь!
+1
0
+1
Ответ Хаскерс
Звезда, просто звезда. Не супер. Не Месье или даже, извиняюсь, Шон Авери. Вот если сделает хоть раз что нибудь интересное в плей офф или женится на Скарлет Джохансен, тогда будет.
Второе Алиса точно не одобрит 😜
+1
0
+1
Ответ Хаскерс
Звезда, просто звезда. Не супер. Не Месье или даже, извиняюсь, Шон Авери. Вот если сделает хоть раз что нибудь интересное в плей офф или женится на Скарлет Джохансен, тогда будет.
Шон Авери (прости господи) суперзвезда? Чего, игры с клюшкой?
+1
0
+1
Ответ Альберт Кот
игры
даже если так, всё равно это только 1.43, т.е. меньше чем Грецки
так что промашка вышла
+1
-1
0
Ответ Альберт Кот
Панарин в 32 сезон 23/24: матчей 42, шайб 27, передач 32, ,,очков 59 , 1, 45 коэф за иг:ру. Кросби в 32 сезон 19/20 матчей 41 шайб 16 передач 31 очков 47., 1,14 коэф за игру. Малкин в 32 сезон 18/19 матчей 68, шайб 21, передач 51, . 72 очка , 1, 06 очка за игру . П. Кейн в 32 сезон 20/21 матчей 56, шайб 15, передач 51,. 66 очков . 1.18 очка за игру Грецки в 32 года. Сезон 92/93: 45 игр,16 шайб, 49 передач, 65 очков. 1.44 очка за игру Мессье в 32 сезон 1992-93 игр 75, шайб 25, передач 66, очков 91 . 1.21 очка за игру. Ягр в 32 сезон 2002-03 :75 игр, 36 шайб, 41 передач, 77 очков. 1.03 очка за игру. Фрэнсис в 32 сезон 1993-94 : 82 игр, 27 шайб, 66 передач, 93 очков. 1.13 очка за игу . Панарин в 32 года идет лучше Грецки в 32.
Жаль он предыдущие 14 лет шел хуже...
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Ответ Nikolay Ryabchikov
Забавно, что суперзвезда НЮР, который переписывает рекорды легенд клуба, не пользуется смартфоном и соцсетями. Представляете, сколько бы Артемий рубил бы в Нью-Йорке на этом?)
Вероятно, у человека на первом месте сам хоккей, да и семья
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Ответ Direct free kick
Марк Мессье взял Харт Трофи, а что Понарен?
А ты подумай.
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Ответ j_jms
Найти ситуацию...,
Условно - ноябрь 2019 он ловит аплодисменты,
начало августа 2020 - его топчут в помои за вылет от Каролины, февраль 2021 - ему сочувствуют за ситуацию с заявлением Назарова, июнь 2022 - топчут за 0 голов с Тампой и так далее
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красава!
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