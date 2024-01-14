Ковальчук получил «минус 2» в матче с «Металлургом». «Спартак» проиграл 6 из 7 игр с 40-летним форвардом в составе

Илья Ковальчук заработал полезность «минус два» в игре с «Металлургом».

«Спартак» уступил уральскому клубу (2:6) в матче Фонбет чемпионата . Это шестое поражение подряд команды тренера Алексея Жамнова.

40-летний нападающий , сыгравший с нашивкой ассистента капитана в этом матче, получил показатель полезности «минус 2» и не отметился результативными действиями.

Ковальчук нанес два броска и провел на льду 17 минут и 3 секунды (1:14 – в большинстве).

«Минус два» в этом матче получили еще два игрока красно-белых – защитник Егор Зайцев и нападающий Александр Беляев.

При Ковальчуке в составе команда проиграла шесть из семи матчей, одержав одну победу – над «Куньлунем» (5:2).

Форвард набрал 4 (3+1) очка при полезности «минус 3» в семи играх за « ».