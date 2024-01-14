Ковальчук получил «минус 2» в матче с «Металлургом». «Спартак» проиграл 6 из 7 игр с 40-летним форвардом в составе

Теги Металлург Мг Спартак Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Илья Ковальчук заработал полезность «минус два» в игре с «Металлургом».

«Спартак» уступил уральскому клубу (2:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это шестое поражение подряд команды тренера Алексея Жамнова.

40-летний нападающий Илья Ковальчук, сыгравший с нашивкой ассистента капитана в этом матче, получил показатель полезности «минус 2» и не отметился результативными действиями.

Ковальчук нанес два броска и провел на льду 17 минут и 3 секунды (1:14 – в большинстве).

«Минус два» в этом матче получили еще два игрока красно-белых – защитник Егор Зайцев и нападающий Александр Беляев.

При Ковальчуке в составе команда проиграла шесть из семи матчей, одержав одну победу – над «Куньлунем» (5:2).

Форвард набрал 4 (3+1) очка при полезности «минус 3» в семи играх за «Спартак».

22 комментария
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жамнов взял и испортил команду кошельчуком
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Скрытый агент СКА
Когда тебя ждали красно-белые - выбрал СКА, а сейчас вылез помощник)
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Ковальчук - сбитый лётчик ☝
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По идее должен ещё Радулова сзади клюшкой ударить, потом сделать безумные глаза и контракт отработан)
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Как похорошел Спартак при Ковальчуке! Микроклимат шикарный, победы одна за другой, первое место во всей Лиге...
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В Спартаке не играют Морозов Мальцев Филин Локтионов Рукавишников Принс, но виноват Ковальчук ?!!!
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Эффект Ковальчука
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+9
Ответ Сергей Лепехин
В Спартаке не играют Морозов Мальцев Филин Локтионов Рукавишников Принс, но виноват Ковальчук ?!!!
Да уж... Ситуация вскоре станет комической...
Играют 20 человек, из которых 19 играют просто безукоризненно, а один - из ряда вон плохо и вот из за него то команда проигрывает.
А предупредительный звоночек прозвенел, когда команда, выигрывая 4:1, умудрилась проиграть 4:5 и это без плохого игрока в составе!
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Эксперимент не удался! Пора заканчивать, пока окончательно всё не просрали!
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этакий Криштиану Ковальчук.
Пусть лучше в путинтиме играется
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Забудьте уже про этого старпёра
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С нашивкой ассистента капитана. Капитан у нас Вишневский
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Совпадение? Не думаю!
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Ответ NN281061
Да уж... Ситуация вскоре станет комической... Играют 20 человек, из которых 19 играют просто безукоризненно, а один - из ряда вон плохо и вот из за него то команда проигрывает. А предупредительный звоночек прозвенел, когда команда, выигрывая 4:1, умудрилась проиграть 4:5 и это без плохого игрока в составе!
Именно
+2
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+1
Ответ Dinarxxx
жамнов взял и испортил команду кошельчуком
Можно, конечно, и так сказать, но я всё же думаю, что Фортуну мы прогнали в Подольске, бездарно проиграв перед Новым годом. Ну и плюс какая-то нереальная череда травм. Скоро вместо Спартака будет играть Химик
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Да, в Спартаке нездоровая обстановка…
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Клоуны
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показывет уровень игры, как в НХЛ. И это в 40 лет!
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Куньлунь.
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Ответ Dinarxxx
жамнов взял и испортил команду кошельчуком
Ему подсказали из Санкт- Петербурга...
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Главное Ковальчука наиграть,ему ведь скоро на пенсию.
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Жамнов ответил на многие вопросы после матча. Вполне адекватно.
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