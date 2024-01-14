Главный редактор издания «Миллиард.Татар» о победе Загитовой в номинации «Татарка года»: «Надеюсь, Алина подтянет татарский язык»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Камила Валиева Фигурное катание

Главред «Миллиард.Татар» высказался о победе Загитовой в номинации «Татарка года».

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала дипломы за проект школы фигурного катания в Казани.

Загитова победила в номинациях «Татарка года» и «Татары года. Народный выбор» по итогам народного голосования «Миллиард.Татар».

– В октябре решили провести голосование, и одна из номинаций была «Татарка года». Смысл был в том, что эксперты накануне старта голосования назвали десять имен по каждой номинации и присвоили им баллы. Голосование проводилось в соцсетях. Оно шло три месяца.

В номинации «Татарка года» была Алина Загитова за проект школы фигурного катания, где набрала 70% голосов и победила в данной номинации. После этого мы определили финалистов из десяти человек по всем номинациям и уже после определяли «Татарина/Татарку года».

Одним из претендентов был ютубер Раиль Арсланов, который вместе с Алиной Загитовой конкурировал. Татарское сообщество ее признало самой популярной татаркой года. Она получила два диплома: первый – «Татарка года» за проект школы, второй – финалиста, который победил на всеобщем голосовании.

Победа Загитовой не была ожидаемой. Она с проектом своей школы конкурировала с журналисткой из ТНВ, даже в какой-то момент они шли вровень. Но Алина оторвалась примерно на 12-14 тысяч голосов. В первой номинации она была вне конкуренции, а на всеобщем голосовании на равных конкурировала с ютубером Арслановым.

– Не смутил факт, что Загитова не знает татарский язык, в отличие от Арсланова, который прославляет местную культуру?

– К сожалению, у нас такое явление, что многие не знают татарский язык. Даже последняя перепись показала, что на миллион человек, если не ошибаюсь, носителей языка стало меньше. Надеюсь, Алина подтянет татарский язык.

Это было народное голосование. Здесь мы замеряли популярность каждого из номинантов. И каждый из нас мог проголосовать, но я поддержал людей с меньшей фан-базой.

– Ваше личное впечатление от Загитовой?

– За Алину мы только радуемся. И читатели отмечают, что она молодец. У нее большая фан-база, и голосовали не только татары. Она получила известность не только в России, но и в мире. Выходцы из Татарстана, как Валиева и Загитова, пробились на олимп фигурного катания.

Надеемся, что выпускников станет больше. И очень надеемся, школа Загитовой принесет положительные результаты, – сказал главный редактор издания Арслан Минвалеев.

Алина Загитова показала диплом в номинации «Татарка года» за проект школы в Казани

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90 комментариев
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И русский тоже язык пусть подтянет. Но это нереально, ибо нужно снова в 1й класс и всё по новой...
+131
-21
+110
В очередь! Она пока русский апдейтить не закончила.
+61
-17
+44
- А правда, что Алинка татарский знает как русский?
- Не совсем. Она русский знает как татарский.
+54
-12
+42
Ответ Lanc
Как бы нацмены вопили, если бы в стране проводился конкурс "Русский года"..
Ага. В финале конкурса схлестнулись бы дочьАлсу и Адамка Дыров. А победила бы, как всегда, "Едим Россию", с результатом 146%
+48
-8
+40
Как бы нацмены вопили, если бы в стране проводился конкурс "Русский года"..
+50
-18
+32
Нет у нее давно большой фан базы. Сотня не молодых уже женщин нещадно крутит ей голоса, создавая видимость популярности. Бегают во всех соц.сетях по хэштегу и пишут елейные комментарии, попутно обгаживая всех остальных. Имена этих пишущих всем известны, и реально всем за 50. Когда то сработал материнский инстинкт у них на "обиженную" бомондом девочку, да так и не могут смириться, что девочка в реальности оказалась не очень умной и не такой уж крутой спортсменкой. И продолжают как аутотренинг повторять: лучезарная, единственная в шлеме, востребованная, ей все завидуют, все хотят, как у нее. А это совсем не так!
И там, где нельзя накрутить, загитова всегда в хвосте. Да и на последнем ее шоу были полупустые трибуны. И это факты.
+54
-23
+31
Ответ Ivan Ivanych
И русский тоже язык пусть подтянет. Но это нереально, ибо нужно снова в 1й класс и всё по новой...
Это безызбежно
+36
-10
+26
Миллиард татар? Я не понял, что там татары задумали?
+24
-5
+19
Она еще русский не подтянула, куда ей столько?
+29
-15
+14
Пожалейте её.Она не настолько умна,ей бы русский освоить
+25
-11
+14
Кто-нибудь реально верит ,что Загитова могла какой-то свой проект предложить ? Там от проекта только идея : а давайте сделаем школу фигурного катания в мою честь ? Которую ей кто-то из знакомых предложил. А дальше уже всё без её участия.
+24
-11
+13
Ответ Lanc
Как бы нацмены вопили, если бы в стране проводился конкурс "Русский года"..
К Алине я прекрасно отношусь, а касательно русских-по мойму любому вменяемому русскому понятно-нам запрещено право на самоидентификацию)))-любая публичная самоидентификация-помимо указания в паспорте -любыми способами подавляется,обвиняют в национализме,нацизме и т.д.... это целенаправленно делается и руководство это поддерживает, упаси Господь русским проводить конкурсы типа-Русская (ий)года и т.д.,истерика будет стоять от представителей другого "гонимого"народа в руководстве страны и в сми на всю Ивановскую....
+21
-10
+11
Какая дивная подача (про язык) для остроумных комментариев 😑
Обращает на себя внимание другое - за номинации могли голосовать ‘не только татары’. Ну то есть условные якуты и удмурты, русские и китайцы, могут выбирать татарина года… что при этом думают сами татары, утонет в упоминаемой ‘фан-базе’
+19
-9
+10
Так Алине и русский надо подтягивать.Она,вообще,не владеет в совершенстве ни одним языком.
+19
-11
+8
тут бы с русским разобраться
+14
-6
+8
Татарский? Ей бы русский язык для начала освоить...
+17
-9
+8
подтянет, ага) Я на 99% уверен, что она татарский вообще не знает, двух слов связать не сможет. Есть тут татары? как на татарский переводится "безызбежно"?)
+22
-14
+8
Ответ extremer
да-да...Мне тоже не нравится, что Ленни Кравитц не знает иврит.
У отца Кравица родным был - идиш, поскольку он с Украины был.
+7
0
+7
Ответ Danila BGR
Неприкрытый национализм
Неприкрытый национализм - это когда закрывают школы коренных народов, урезают уроки по языкам коренных народов… много всего тут можно добавить.
+14
-7
+7
Ответ Ритт
Нет у нее давно большой фан базы. Сотня не молодых уже женщин нещадно крутит ей голоса, создавая видимость популярности. Бегают во всех соц.сетях по хэштегу и пишут елейные комментарии, попутно обгаживая всех остальных. Имена этих пишущих всем известны, и реально всем за 50. Когда то сработал материнский инстинкт у них на "обиженную" бомондом девочку, да так и не могут смириться, что девочка в реальности оказалась не очень умной и не такой уж крутой спортсменкой. И продолжают как аутотренинг повторять: лучезарная, единственная в шлеме, востребованная, ей все завидуют, все хотят, как у нее. А это совсем не так! И там, где нельзя накрутить, загитова всегда в хвосте. Да и на последнем ее шоу были полупустые трибуны. И это факты.
Последние шоу в Краснодаре 6-7.01.24г., , полные залы, цветы, подарки...
+11
-5
+6
Ответ Lanc
Как бы нацмены вопили, если бы в стране проводился конкурс "Русский года"..
А вот ещё интересно, проводится ли в Азербайджане и Казахстане конкурс "Русский года"?
+11
-5
+6
Ей бы русский подтянуть для начала…
+13
-8
+5
Ей бы русский подтянуть для начала
+11
-7
+4
Сначала спровоцировали на ответ о татарском языке, потом вынесли его в заголовок, комментарии предсказуемы, впрочем, как всегда.
+13
-9
+4
Что случилось? Опять не та девочка победила, что ли?
+14
-11
+3
Ответ Месси из Сибири
А вот ещё интересно, проводится ли в Азербайджане и Казахстане конкурс "Русский года"?
))Нам,русским это категорически воспрещено даже в своей Родной стране,другие страны не берусь осуждать и не хочу.На самом деле в России-самый не защищенный народ-это коренной-русский.
Да,Шаман распевает-"Я русский", но это только на фоне спецоперации -это по большому счету симулякр (не Шаман конечно со своей песней,а сам факт,что его пропустили в люди-так кинуть кость нам воякам и русским людям),потому что представители "гонимого народа" понимают надо кинуть хоть кости русским кабы не было революции.
+8
-5
+3
Ответ Татьяна У.
Автор: Канакина В., Горецкий В. Художник: Салтыков М. Издательство: Просвещение, 2022 год Серия: Школа России (ФГОС) Страниц: 144 (Офсет) Иллюстрации: Цветные Обложка: Мягкий переплет (крепление скрепкой или клеем) Размеры: 197 х 260 мм Не пишите мне, а лучше напишите в Спортлото
Удачи в изучении!
+5
-2
+3
Сами включают Алину в номинации, сами оправдываются в случае победы Алины.
Папаша, мы Алину знаем больше и конечно проголосуем за нее, ибо о ее достижениях в спорте знают далеко за пределами России, а не только в Аксубаевском районе:)
+5
-2
+3
Ответ Kitesurfer
Неприкрытый национализм - это когда закрывают школы коренных народов, урезают уроки по языкам коренных народов… много всего тут можно добавить.
Какие школы были закрыты? Прям вот принудительно, а не потому что желающих не нашлось
+6
-3
+3
Ответ teddy10
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Для начала неплохо бы знать значения терминов, которые употребляешь. А то до Ленинского народа-держи морды недалеко
+6
-3
+3
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