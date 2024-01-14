Главный редактор издания «Миллиард.Татар» о победе Загитовой в номинации «Татарка года»: «Надеюсь, Алина подтянет татарский язык»

Главред «Миллиард.Татар» высказался о победе Загитовой в номинации «Татарка года».

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала дипломы за проект школы фигурного катания в Казани.

Загитова победила в номинациях «Татарка года» и «Татары года. Народный выбор» по итогам народного голосования «Миллиард.Татар».

– В октябре решили провести голосование, и одна из номинаций была «Татарка года». Смысл был в том, что эксперты накануне старта голосования назвали десять имен по каждой номинации и присвоили им баллы. Голосование проводилось в соцсетях. Оно шло три месяца.

В номинации «Татарка года» была Алина Загитова за проект школы фигурного катания, где набрала 70% голосов и победила в данной номинации. После этого мы определили финалистов из десяти человек по всем номинациям и уже после определяли «Татарина/Татарку года».

Одним из претендентов был ютубер Раиль Арсланов, который вместе с конкурировал. Татарское сообщество ее признало самой популярной татаркой года. Она получила два диплома: первый – «Татарка года» за проект школы, второй – финалиста, который победил на всеобщем голосовании.

Победа Загитовой не была ожидаемой. Она с проектом своей школы конкурировала с журналисткой из ТНВ, даже в какой-то момент они шли вровень. Но Алина оторвалась примерно на 12-14 тысяч голосов. В первой номинации она была вне конкуренции, а на всеобщем голосовании на равных конкурировала с ютубером Арслановым.

– Не смутил факт, что Загитова не знает татарский язык, в отличие от Арсланова, который прославляет местную культуру?

– К сожалению, у нас такое явление, что многие не знают татарский язык. Даже последняя перепись показала, что на миллион человек, если не ошибаюсь, носителей языка стало меньше. Надеюсь, Алина подтянет татарский язык.

Это было народное голосование. Здесь мы замеряли популярность каждого из номинантов. И каждый из нас мог проголосовать, но я поддержал людей с меньшей фан-базой.

– Ваше личное впечатление от Загитовой?

– За Алину мы только радуемся. И читатели отмечают, что она молодец. У нее большая фан-база, и голосовали не только татары. Она получила известность не только в России, но и в мире. Выходцы из Татарстана, как и Загитова, пробились на олимп фигурного катания.

Надеемся, что выпускников станет больше. И очень надеемся, школа Загитовой принесет положительные результаты, – сказал главный редактор издания Арслан Минвалеев.

Алина Загитова показала диплом в номинации «Татарка года» за проект школы в Казани