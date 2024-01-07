Пиоли о 3:0 с «Эмполи»: «Милан» прибавляет, черная полоса позади. Бывало, теряли очки после 2:0, но сегодня отношение было правильным»

Теги Милан Эмполи Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

Стефано Пиоли после победы над «Эмполи» (3:0) заявил, что «Милан» набирает форму.

«У нас были случаи, когда мы вели 2:0 после первого тайма и затем теряли очки. Сегодня же отношение к делу было правильным, это выступление определенно радует.

Нам нужно провести вторую половину сезона намного лучше, чем в прошлом году. Мы подарили очки соперникам в некоторых случаях, но теперь хотим вернуться к той игре, которую знаем. Думаю, черная полоса уже позади. Мы прибавляем, наша игра на хорошем уровне.

Впереди матч с «Аталантой» в Кубке Италии – турнире, который для нас важен. Мы сделаем все, что в наших силах», – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.

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5 комментариев
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Классно сыграли сегодня. Хотя Эмполи местами огрызался.
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С победой всех болельщиков!!!
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Ждем критиков Пиоли, они сегодня видимо онемели, раз не слышно писка
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3 - 0 уверенная победа
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