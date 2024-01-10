«Рома» и «Лацио» забили максимум один мяч в 3 последних дерби. Сегодня тотал меньше 1,5 идет за 2.45
«Лацио» примет «Рому» в 1/4 финала Кубка Италии.
Три последних дерби получились малорезультативными – во всех был забит максимум один мяч (0:0, 1:0, 1:0).
Продление тренда в сегодняшней игре (тотал меньше 1,5) идет с коэффициентом 2.45. На тотал больше дают 1.59.
Матч пройдет 10 января и начнется в 20:00 мск.
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