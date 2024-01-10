Пике анонсировал возвращение в футбол: «Я соскучился. Буду тренером»

Жерар Пике собирается стать футбольным тренером.

«Наступил новый год, и, тщательно все обдумав, я решил вернуться в футбол. Я очень соскучился.

Но на этот раз не в качестве игрока, а в качестве тренера. Подробностями поделюсь в конце недели», – написал бывший защитник «Барселоны».

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