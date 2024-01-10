Пике анонсировал возвращение в футбол: «Я соскучился. Буду тренером»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Футбол

Жерар Пике собирается стать футбольным тренером.

«Наступил новый год, и, тщательно все обдумав, я решил вернуться в футбол. Я очень соскучился.

Но на этот раз не в качестве игрока, а в качестве тренера. Подробностями поделюсь в конце недели», – написал бывший защитник «Барселоны».

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18 комментариев
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Назначить Пике в Спартак. И всем спортсом радоваться от того, как ближайшие пару месяцев (а больше он не проработает) будет полыхать у Мостового.
Я за!
+15
-4
+11
И тут Мостовой как в поликлинике:
"Куда бяз очарааааади!!!!"
+7
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Ну прессухи этого типа будут собирать хайпа
+4
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Насчет тренера не знаю, но стать в будущем президентом Барсы вполне может
+3
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Ну что же, интересно.
Посмотрим, что из этого получится.
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Пике - я соскучился, хочу вернуть Шакиру.
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Ну скорее всего свою Андорру будет тренировать) Либо в Медилиге.
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Достойная смена трештокеру Моуриньо будет 🤣
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станет тренером, потом скажет, скучно, хочу стать царицей
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Ответ bevooch
Назначить Пике в Спартак. И всем спортсом радоваться от того, как ближайшие пару месяцев (а больше он не проработает) будет полыхать у Мостового. Я за!
Про "пару месяцев"-вы загнули)Царь Абаскаля уже год полощет)
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