Пике анонсировал возвращение в футбол: «Я соскучился. Буду тренером»
Жерар Пике собирается стать футбольным тренером.
«Наступил новый год, и, тщательно все обдумав, я решил вернуться в футбол. Я очень соскучился.
Но на этот раз не в качестве игрока, а в качестве тренера. Подробностями поделюсь в конце недели», – написал бывший защитник «Барселоны».
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Я за!
"Куда бяз очарааааади!!!!"
Посмотрим, что из этого получится.