Почетный президент Олимпийского комитета России не впечатлен уровнем «Спартака».

– Кого можете назвать главным разочарованием года в российском футболе?

– Как болельщик «Спартака», назову игру «Спартака» главным разочарованием. Пока игра команды вообще не впечатляет меня, – дал свой ответ на вопрос первый заместитель председателя Госдумы, почетный президент ОКР Александр Жуков.

После 18 проведенных туров « » занимает 5-е место в таблице Мир Премьер-лиги с 30 набранными очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов.

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