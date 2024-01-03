«Назову игру «Спартака» главным разочарованием. Команда не впечатляет». Вице-спикер Госдумы Жуков о 2023-м
Почетный президент Олимпийского комитета России не впечатлен уровнем «Спартака».
– Кого можете назвать главным разочарованием года в российском футболе?
– Как болельщик «Спартака», назову игру «Спартака» главным разочарованием. Пока игра команды вообще не впечатляет меня, – дал свой ответ на вопрос первый заместитель председателя Госдумы, почетный президент ОКР Александр Жуков.
После 18 проведенных туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице Мир Премьер-лиги с 30 набранными очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов.
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Если что, нынешний Зенит мне так же противен, как и нынешний Спартак. Как и весь российский футбол.