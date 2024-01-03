«Назову игру «Спартака» главным разочарованием. Команда не впечатляет». Вице-спикер Госдумы Жуков о 2023-м

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Жуков Политика Матч ТВ Футбол

Почетный президент Олимпийского комитета России не впечатлен уровнем «Спартака».

– Кого можете назвать главным разочарованием года в российском футболе?

 – Как болельщик «Спартака», назову игру «Спартака» главным разочарованием. Пока игра команды вообще не впечатляет меня, – дал свой ответ на вопрос первый заместитель председателя Госдумы, почетный президент ОКР Александр Жуков.

После 18 проведенных туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице Мир Премьер-лиги с 30 набранными очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов.

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7 комментариев
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страну работа Госдуры тоже не впечатляет, если что
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Еще один грустный пиджак?)))
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Ответ ProgRock
Странность в другом. Болельщики других команд интересуются исключительно Спартак-новостями.С чего бы такая преданность красно-белой повестке?)
Если это риторический выпад в мой адрес, то зря)) я болельщик футбола.
Если что, нынешний Зенит мне так же противен, как и нынешний Спартак. Как и весь российский футбол.
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Это странно слышать. Спартак на своём месте. И Романцев его не поднял бы выше. С чего от него ждать и чем быть очарованным? С чего разочарование? Не понимаю.
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Ответ R. Giskard Reventlov
Это странно слышать. Спартак на своём месте. И Романцев его не поднял бы выше. С чего от него ждать и чем быть очарованным? С чего разочарование? Не понимаю.
Странность в другом. Болельщики других команд интересуются исключительно Спартак-новостями.С чего бы такая преданность красно-белой повестке?)
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Ответ R. Giskard Reventlov
Если это риторический выпад в мой адрес, то зря)) я болельщик футбола. Если что, нынешний Зенит мне так же противен, как и нынешний Спартак. Как и весь российский футбол.
Да какой уж там выпад..Исключительно диагностика менталитета..)
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Ответ ProgRock
Да какой уж там выпад..Исключительно диагностика менталитета..)
Снова зря (точнее не тот диагноз). Тут скорее надо задаться вопросом: почему брлклы СМ так болезненно воспринимают в адрес СМ какое-то мнение? Разве у фанов СМ эксклюзивное право на обсуждение своей команды? 🤔 Вот где была бы интересна диагностика...
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