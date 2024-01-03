Зиньковский о «Спартаке»: «Тяжелый был год. Могли быть выше. Недобрали очков»

Теги Спартак премьер-лига Россия Антон Зиньковский Чемпионат.com Футбол

Антон Зиньковский признал, что «Спартак» недобрал очков в Мир РПЛ.

«Тяжелый был год. Много всего произошло, особенно в этой части сезона. Не буду ставить оценку. Но, конечно же, не очень хорошо. Потому что могли быть выше.

Недобрали очков – достаточное количество. Были матчи, где могли больше набирать. Хочется быть выше в турнирной таблице.

Что касается личных итогов – счастлив, что сейчас играю в составе. Играю и приношу пользу команде. Этому очень рад!» – сказал полузащитник московской команды.

После 18 проведенных туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице Мир Премьер-лиги с 30 набранными очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов.

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5 комментариев
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Эх, а когда последний раз год был нетяжелый?
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Антон значительную роль играет, что безусловно радует, осталось не сбавить весной, а ещё прибавить!
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Что за марафон ? все игроки Спартака по очереди говорят как сложно и как недобрали 😀
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годы сейчас для всех тяжёлые.
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