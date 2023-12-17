У Хавертца 4 гола в 7 последних матчах за «Арсенал». До этого был лишь 1 мяч в 19 играх
Кай Хавертц вновь забил за «Арсенал».
В матче 17-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:0) Хавертц отметился голом после паса Эдварда Нкетиа на 87-й минуте.
В 7 последних играх за «Арсенал» во всех турнирах немецкий полузащитник забил 4 гола.
Отметим, что в 19 предыдущих матчах в составе «канониров» Хавертц забил лишь 1 гол.
Подробная статистика экс-хавбека «Челси» доступна здесь.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Парень отдает всего себя на поле, как можно не увидеть этого?
А с трансфером по типу Троссарда, за копейки, редко везет.
Так что,грех жаловаться 😁
а если вспомнить, сколько из-за темперамента Джака красных получал, то Кай и здесь лучше
повторюсь, вот уж кто реально за копейки (на момент трансфера у трансфермаркта даже отсутствовала его рыночная оценка)
мы много раз видели как он выходя в старте играет плохую игру, на весь матч его не хватает, он прямо каноничный джокер выходящий добить уставших защитников, а игрок старта всё-таки Мартинелли (вот уж кто "за копейки", семь мультов обошелся)
а за игрока скамейки типа Лео двадцать пять лямов - не такие уж и "копейки"
у него в этом сезоне если не ошибаюсь пять игр в старте, в двух его меняли уже в перерыве (а Артета вообще редко торопится с заменами)
Ты конечно нашел кого приплести сюда 😂
Не, в Локо конечно уважал прям Леху, но сейчас
Перестань))