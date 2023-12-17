У Хавертца 4 гола в 7 последних матчах за «Арсенал». До этого был лишь 1 мяч в 19 играх

Теги премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Арсенал Брайтон Кай Хавертц Футбол

Кай Хавертц вновь забил за «Арсенал».

В матче 17-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:0) Хавертц отметился голом после паса Эдварда Нкетиа на 87-й минуте.

В 7 последних играх за «Арсенал» во всех турнирах немецкий полузащитник забил 4 гола.

Отметим, что в 19 предыдущих матчах в составе «канониров» Хавертц забил лишь 1 гол.

Подробная статистика экс-хавбека «Челси» доступна здесь.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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25 комментариев
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Да ладно голы. Ясно было, что они придут рано или поздно.

Парень отдает всего себя на поле, как можно не увидеть этого?
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+27
Ну и в подыгрыше отлично начал играть. Включился
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Глубины и класса точно добавляет. Может и не на всю сумму, но всё же.
А с трансфером по типу Троссарда, за копейки, редко везет.
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+16
Ответ avolida
Да ладно голы. Ясно было, что они придут рано или поздно. Парень отдает всего себя на поле, как можно не увидеть этого?
Показательный момент, когда грудью на мяч лёг чтобы соперник не начал контратаку)
+11
-1
+10
Ответ IntoTheRainBow
я бы с тобой поспорил по поводу "за копейки" Троссара мы много раз видели как он выходя в старте играет плохую игру, на весь матч его не хватает, он прямо каноничный джокер выходящий добить уставших защитников, а игрок старта всё-таки Мартинелли (вот уж кто "за копейки", семь мультов обошелся) а за игрока скамейки типа Лео двадцать пять лямов - не такие уж и "копейки" у него в этом сезоне если не ошибаюсь пять игр в старте, в двух его меняли уже в перерыве (а Артета вообще редко торопится с заменами)
Вместо Лео,мог быть Мудрик за 70.
Так что,грех жаловаться 😁
+11
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+10
Начал играть не хуже Джаки. А учитывая что Гранит головой вообще не играл, Хаверц прямо выглядит апгрейдом, который на втором этаже очень полезен

а если вспомнить, сколько из-за темперамента Джака красных получал, то Кай и здесь лучше
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Спасибо Челси за Хаверца 👐
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+6
Все таки Артета знал кого покупает, Кай красавчик!
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+5
забывает важные голи
+4
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+4
красава хаврец, после его перехода писал что он топчик и еще раскроется у артеты, если тот будет его использовать в правильной позиции. он не нап.
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Когда игрок делает разницу в финале ЛЧ, забивая победный гол в сетку МС, наверно он обладает неким необходимым потенциалом. Несмотря на хейтеров сразу считал этот трансфер канониров очень зачетным. И грубой ошибкой менеджмента "Челси"...Хотя, учитывая кого и за сколько синие купили удивляться тут вообще нечему.
+6
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+4
И тот единственный мяч в 19-ти играх был с пенальти, а эти четыре — с игры. Молодец, набирает обороты
+4
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+3
Заткнул всех критиков.
+5
-2
+3
Артета знаааал ))
+3
-1
+2
Пропитался идеологией доминирования
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Ну на тридцатку уже хоть начал играть где то, не 75 еще , но надо хотя бы на уровень полтоса выходить
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наконец-то начал делать то для чего его брали
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Ответ Доминатор3000
Вместо Лео,мог быть Мудрик за 70. Так что,грех жаловаться 😁
вместо Мудрика за 70 у нас играет Мартинелли за 7

повторюсь, вот уж кто реально за копейки (на момент трансфера у трансфермаркта даже отсутствовала его рыночная оценка)
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В отборе верховых молодец, по позиции хорош, а гол это бонус. Но какой нужный!!
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Неужели пробило? Выстрелило, наконец. Игрок то безусловно талантливый - к бабке не ходи.
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Ответ natan111
Глубины и класса точно добавляет. Может и не на всю сумму, но всё же. А с трансфером по типу Троссарда, за копейки, редко везет.
я бы с тобой поспорил по поводу "за копейки" Троссара

мы много раз видели как он выходя в старте играет плохую игру, на весь матч его не хватает, он прямо каноничный джокер выходящий добить уставших защитников, а игрок старта всё-таки Мартинелли (вот уж кто "за копейки", семь мультов обошелся)

а за игрока скамейки типа Лео двадцать пять лямов - не такие уж и "копейки"

у него в этом сезоне если не ошибаюсь пять игр в старте, в двух его меняли уже в перерыве (а Артета вообще редко торопится с заменами)
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Ответ exshepardjack
Молодец, прибавил, но что меня удивляет со знаком минус, что у него культура паса на не самом высоком уровне. У того же Миранчука получше с этим будет...
Миранчук))))
Ты конечно нашел кого приплести сюда 😂

Не, в Локо конечно уважал прям Леху, но сейчас
Перестань))
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