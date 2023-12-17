У Хавертца 4 гола в 7 последних матчах за «Арсенал». До этого был лишь 1 мяч в 19 играх

Кай Хавертц вновь забил за «Арсенал».

В матче 17-го тура против « » (2:0) Хавертц отметился голом после паса Эдварда Нкетиа на 87-й минуте.

В 7 последних играх за « » во всех турнирах немецкий полузащитник забил 4 гола.

Отметим, что в 19 предыдущих матчах в составе «канониров» забил лишь 1 гол.

Подробная статистика экс-хавбека «Челси» доступна здесь.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре