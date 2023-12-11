Мусиала о матче с «МЮ»: «Хорошая возможность для «Баварии» вернуть уверенность. Мы хотим победить и продолжить серию в ЛЧ»

Джамал Мусиала поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед».

Завтра «Бавария» сыграет с « » на «Олд Траффорд» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Мюнхенцы не проигрывают на этой стадии турнира 39 матчей подряд.

В минувшие выходные « » крупно проиграла «Айнтрахту» в Бундеслиге (1:5).

«Поражение от «Айнтрахта» удивило нас, но мы смотрим в будущее, и это хорошая возможность вернуть уверенность. Думаю, с кем бы мы ни играли, мы всегда хотим победить.

Мы хотим продолжить нашу беспроигрышную серию на групповых этапах чемпионов и хотим сохранить ритм до зимней паузы, так что этот матч очень важен для нас. Мы выйдем, чтобы постараться победить», – сказал полузащитник «Баварии».

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