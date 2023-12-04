Митрофанов о матчах РПЛ в непогоду: «Возможно, регламент несовершенен, но менять его за час до игры никто не может»

Максим Митрофанов заявил, что РФС не вправе переносить матчи Мир РПЛ в непогоду.

— тоже не может переносить матчи. Есть регламент, там прописаны все основания, по которым может состояться перенос.

— То есть даже если есть основания для переноса матча, последуют санкции от РФС или все же нет?

— Как считаете, если соревнование проходит не по регламенту, то что будет с этим соревнованием? Есть регламент, который готовила , там изложены все условия, когда матч может быть проведен, а когда не может, когда перенос возможен, а когда нет. Нужно придерживаться регламента.

Возможно, он несовершенен, но менять его за час до матча никто не может, потому что должны соблюдаться все процедуры, — сказал генеральный секретарь РФС.

Перекидывание ответственности за снежные матчи – зло. Нужно менять регламент