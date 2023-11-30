«Лион» уволил Гроссо – команда идет последней в Лиге 1. Тренер находился в должности 2,5 месяца
«Лион» объявил об отставке Фабио Гроссо.
Французский клуб сообщил об увольнении итальянского специалиста с поста главного тренера.
Исполняющим обязанности тренера «Лиона» назначен директор академии Пьер Саж.
Фабио Гроссо был назначен тренером «Лиона» в середине сентября после отставки Лорана Блана.
«Лион» находится на последнем месте в таблице Лиги 1, набрав 7 очков в 12 матчах.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
А приход мошенника Текстора по сути все эти проблемы оголил окончательно.
Ляказетт и Умтити кстати еще при Гарде заиграли.
Но в крайнем случае можно и Черчесова позвать))