«Лион» уволил Гроссо – команда идет последней в Лиге 1. Тренер находился в должности 2,5 месяца

«Лион» объявил об отставке Фабио Гроссо.

Французский клуб сообщил об увольнении итальянского специалиста с поста главного тренера.

Исполняющим обязанности тренера « » назначен директор академии Пьер Саж.

был назначен тренером «Лиона» в середине сентября после отставки Лорана Блана.

«Лион» находится на последнем месте в таблице Лиги 1, набрав 7 очков в 12 матчах.

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