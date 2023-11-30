«Лион» уволил Гроссо – команда идет последней в Лиге 1. Тренер находился в должности 2,5 месяца

Теги Лион Фабио Гроссо лига 1 Франция отставки Футбол

«Лион» объявил об отставке Фабио Гроссо.

Французский клуб сообщил об увольнении итальянского специалиста с поста главного тренера.

Исполняющим обязанности тренера «Лиона» назначен директор академии Пьер Саж.

Фабио Гроссо был назначен тренером «Лиона» в середине сентября после отставки Лорана Блана.

«Лион» находится на последнем месте в таблице Лиги 1, набрав 7 очков в 12 матчах.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тьерри Анри. Italian Edition
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
После стольки чемпионств подряд(вроде 7) - мне казалось, что Лион - именно тот клуб, который сможет составить конкуренцию ПСЖ в перспективе - как же быстро всё у них рухнуло после первого же года без чемпионства. Даже не припомню, когда они в последний раз на титул претендовали... а какие были игроки,даже уже казалось списанные Барош и Карью с лёгкостью могли условному Реалу напихать. С каждым трансфером одного игрока в топ-клуб- находили альтернативы словно по щелчку пальца. Эх. Настольжи...
Лион был чемпионом столько раз подряд до того момента, как в ПСЖ начали большие деньги вливать
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мб Женезьо теперь подхватит, он как раз там без работы щас, с ним у Лиона в 10-ые был самый хороший период. Клуб изнутри знает как никто другой, с молодежью местной всегда работал. Хотя владельцы настолько походу не шарят что про него даже не вспомнят.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Alex Manola
Каким образом клуб что шесть раз подряд был чемпионом, и выкидывал реал из лч, так скатился? Череда каких решений привела к этому.
Еще при Олясе проблемы начались, финансовые, кадровые.

А приход мошенника Текстора по сути все эти проблемы оголил окончательно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
еще раньше,если память не изменяет- вроде Бордо при Ролане Блане оборвал чемпионские парады Лиона, и потом Бордо еще на сл сезон в ЛЧ позажигал, обойдя и обыграв в группе и Юве и Баварию)
В той ЛЧ Бордо был остановлен Лионом в 1/4 финала.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ раскаявшийся жиробас
Лион был чемпионом столько раз подряд до того момента, как в ПСЖ начали большие деньги вливать
еще раньше,если память не изменяет- вроде Бордо при Ролане Блане оборвал чемпионские парады Лиона, и потом Бордо еще на сл сезон в ЛЧ позажигал, обойдя и обыграв в группе и Юве и Баварию)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Каким образом клуб что шесть раз подряд был чемпионом, и выкидывал реал из лч, так скатился? Череда каких решений привела к этому.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лиону главное не превратится в Депортиво. Хотя, Монако относительно недавно тоже опускался в лигу 2. Есть ещё шансы избежать этого.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Алекс Мелкумян
Мб Женезьо теперь подхватит, он как раз там без работы щас, с ним у Лиона в 10-ые был самый хороший период. Клуб изнутри знает как никто другой, с молодежью местной всегда работал. Хотя владельцы настолько походу не шарят что про него даже не вспомнят.
Брюно Женезьо сейчас является главным тренером Ренна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
После стольки чемпионств подряд(вроде 7) - мне казалось, что Лион - именно тот клуб, который сможет составить конкуренцию ПСЖ в перспективе - как же быстро всё у них рухнуло после первого же года без чемпионства. Даже не припомню, когда они в последний раз на титул претендовали... а какие были игроки,даже уже казалось списанные Барош и Карью с лёгкостью могли условному Реалу напихать. С каждым трансфером одного игрока в топ-клуб- находили альтернативы словно по щелчку пальца. Эх. Настольжи...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ андрей лазовский
выбор очевиден Канчельскис или Мостовой
Кобелев еще нормуль. Опыт есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
После стольки чемпионств подряд(вроде 7) - мне казалось, что Лион - именно тот клуб, который сможет составить конкуренцию ПСЖ в перспективе - как же быстро всё у них рухнуло после первого же года без чемпионства. Даже не припомню, когда они в последний раз на титул претендовали... а какие были игроки,даже уже казалось списанные Барош и Карью с лёгкостью могли условному Реалу напихать. С каждым трансфером одного игрока в топ-клуб- находили альтернативы словно по щелчку пальца. Эх. Настольжи...
В последний раз Лион реально претендовал на чемпионство в сезоне 2014/2015, когда долгое время шёл первым в таблице. А Александр Ляказетт стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком чемпионата, обойдя Златана Ибрагимовича.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
выбор очевиден Канчельскис или Мостовой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уверен, что по итогам сезона спасутся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ASH11
При Фурнье вообще-то вернулись в ЛЧ спустя многие годы. Да, в следующем сезоне уже провалился, ну так то и Женезьо заехал на 2-е месте на багаже Фурнье. Многие молодые раскрылись как раз при Фурнье: Толиссо, Фекир, Нжи, Умтити, Лаказетт.
Дальше Женезьо и без багажа Фурнье доезжал до ЛЧ и не раз, и при нем раскрылись Ндомбеле, Корне, Геззаль, Тузар, Терье и т.д. + он шикарно воскрешал сбитых летчиков по типу Траоре, Депая, Мариано, Тете, Дембеле, Дардер, Маммана, Рафаэль, Вальбуэна. Параллельно постоянно громил Монако, обыгрывал Ман Сити и ПСЖ, достойно играл с Юве, Барсой. Даже в полуфинал ЛЕ заскакивал, попутно с неслабой Ромой разбираясь.

Ляказетт и Умтити кстати еще при Гарде заиграли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Брюно Женезьо сейчас является главным тренером Ренна
Уже больше недели как нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мостовой отказался возглавить Лион
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Алекс Мелкумян
Не, только один сезон и то без еврокубков, а во втором сезоне при нем в ЛЧ заняли последнее место в средней группе и в чемпионате уже проваливались. У Женезьо намного дольше и стабильнее результаты были, и из группы ЛЧ он выходил, и игроков пачками раскрывал, и в чемпионате 2 место тоже занимал (без борьбы за чемпионство, но Лион объективно на 2 фронта со своим составом не мог тащить).
При Фурнье вообще-то вернулись в ЛЧ спустя многие годы. Да, в следующем сезоне уже провалился, ну так то и Женезьо заехал на 2-е месте на багаже Фурнье. Многие молодые раскрылись как раз при Фурнье: Толиссо, Фекир, Нжи, Умтити, Лаказетт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ASH11
В 10х лучший период был при Фурнье вроде бы.
Не, только один сезон и то без еврокубков, а во втором сезоне при нем в ЛЧ заняли последнее место в средней группе и в чемпионате уже проваливались. У Женезьо намного дольше и стабильнее результаты были, и из группы ЛЧ он выходил, и игроков пачками раскрывал, и в чемпионате 2 место тоже занимал (без борьбы за чемпионство, но Лион объективно на 2 фронта со своим составом не мог тащить).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Алекс Мелкумян
Мб Женезьо теперь подхватит, он как раз там без работы щас, с ним у Лиона в 10-ые был самый хороший период. Клуб изнутри знает как никто другой, с молодежью местной всегда работал. Хотя владельцы настолько походу не шарят что про него даже не вспомнят.
В 10х лучший период был при Фурнье вроде бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Логично, отставка напрашивалась. Теперь найти достойного тренера что будет не так легко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аякс, теперь Лион
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эту команду спасет только Царь.

Но в крайнем случае можно и Черчесова позвать))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Видел сегодня Мостового в аэропорту, покупающего билет до Франции
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий