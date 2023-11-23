FA исключила из Кубка Англии «Барнсли» из 3-й лиги. Форвард клуба, участвовавший в переигровке 1-го раунда, не имел права играть

Теги премьер-лига Англия Кубок Англии Барнсли Д3 Англия Футбольная ассоциация Англии Д5 Англия Йорк Сити Д7 Англия Хоршем Эйден Марш Футбол

«Барнсли» исключен из Кубка Англии за нарушение правил FA.

Причиной дисквалификации стало участие в переигровке 1-го раунда с «Хоршемом» (3:0) футболиста, который не имел права на участие в матче. «Барнсли» решил не подавать апелляцию на решение Футбольной ассоциации Англии.

При этом клуб, выступающий в 3-м английском дивизионе, не назвал имя игрока, однако, как сообщает BBC, речь предположительно идет о 20-летнем форварде Эйдене Марше, который на момент первого матча с «Хоршемом» (3:3) находился в аренде в «Йорк Сити», но впоследствии был отозван.

Таким образом, «Хоршем» из 7-й по силе лиги Англии сыграет во 2-м раунде Кубка Англии лишь во второй раз за всю историю клуба.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий