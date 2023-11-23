FA исключила из Кубка Англии «Барнсли» из 3-й лиги. Форвард клуба, участвовавший в переигровке 1-го раунда, не имел права играть

«Барнсли» исключен из Кубка Англии за нарушение правил FA.

Причиной дисквалификации стало участие в переигровке 1-го раунда с «Хоршемом» (3:0) футболиста, который не имел права на участие в матче. « » решил не подавать апелляцию на решение ассоциации Англии.

При этом клуб, выступающий в 3-м английском дивизионе, не назвал имя игрока, однако, как сообщает BBC, речь предположительно идет о 20-летнем форварде Эйдене Марше, который на момент первого матча с «Хоршемом» (3:3) находился в аренде в « », но впоследствии был отозван.

Таким образом, «Хоршем» из 7-й по силе лиги Англии сыграет во 2-м раунде Кубка Англии лишь во второй раз за всю историю клуба.

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