Иск Майорги, обвинявшей Роналду в изнасиловании, вновь отклонен. Она пыталась получить компенсацию от Роналду

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Суд вновь отказал Кэтрин Майорге, обвинявшей Роналду в изнасиловании, в компенсации.

Процесс начался в сентябре 2018 года после того, как модель подала исковую жалобу об изнасиловании в одной из гостиниц в июне 2009-го. Майорга утверждала, что получила от Роналду 375 тысяч долларов за молчание. Позже португалец признал факт передачи денег, но факт изнасилования категорически отрицал. Его юристы утверждали, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию, и указывали, что соглашение о неразглашении запрещает Майорге говорить о тех событиях.

В октябре 2020 года модель предприняла новую попытку судебных разбирательств с Роналду. Она рассчитывала доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении, которое было заключено в 2010 году.

В апреле 2021-го Майорга потребовала от Роналду 65 млн евро в качестве компенсации морального ущерба за изнасилование, факт совершения которого не был доказан. В июне 2022-го ее иск был отклонен - судья Дженнифер Дорси прекратила производство по делу из-за недобросовестного поведения истца и использования украденных конфиденциальных документов.

В октябре стало известно, что Майорга предприняла еще одну попытку взыскать компенсацию с Роналду. Ее юристы подали апелляцию на прекращение дела.

Во вторник 9-й апелляционный суд США не согласился с доводами стороны истца и отклонил иск.

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31 комментарий

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Дурачок
Фантомные анальные боли мучают.
+33
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Александр Жердин
Будет весело, если заставят вернуть 375 тысяч за нарушение договора о неразглашении.
+27
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+27
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S1rAlex
Дорого она свою поюзанную дыру оценивает 🤣
+13
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+13
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Фрэнк Канистра
тарелочница все никак не успокоится))
+5
0
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ML26
Ответ Bernie
Там Узбеки нагнули Англию на ЧМ U 17. Но спортс в своём стиле - кто кого когда и как приземлил (((( Ни одной новости с ЧМ!! Вы норм???
Была новость, читайте внимательнее
+5
0
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tolobas
А привлечь за ложный донос ее не хотят?
+4
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Российский пользователь
Заплатил бы лимон адвокатам что бы эту жадную жабу стерли в парошок
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Кино Музыка
Не представляю Рона в роли насильника.
+2
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Simplicissimus
Омг, а мы уже стали забывать эту "жертву" шоколадного инженера))
Роналду тот еще альфонс, мог бы хоть крем какой прислать на прощанье охлаждающий
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Антон Фалафель
Штож ты молчала, когда Кришти кидал палку???
Потому что она тогда еще не успела все деньги растратить.
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totocash
Ответ Игорь Климов
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он в америку лет 10 уже не может приехать из-за нее и опасности местных органов власти, которые могут его арестовать. зачем ему лишаться такого выгодного рынка рекламы??
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totocash
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален модератором
можно деньги делать не только в одном месте. он мог бы зарабатывать у саудитов, у американцев, в европе, где угодно. но изза тп америка для него теперь закрыта
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Игорь Климов
Ответ totocash
он в америку лет 10 уже не может приехать из-за нее и опасности местных органов власти, которые могут его арестовать. зачем ему лишаться такого выгодного рынка рекламы??
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Дима
Ответ Burchik
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успокоиться для него это как покаяться, это невозможно)
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Дима
Ответ totocash
можно деньги делать не только в одном месте. он мог бы зарабатывать у саудитов, у американцев, в европе, где угодно. но изза тп америка для него теперь закрыта
так закрыта, что Найк дал ему контракт на 1 млрд на 10 лет
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totocash
Ответ Дима
так закрыта, что Найк дал ему контракт на 1 млрд на 10 лет
найк это транснациональная компания
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Roman Araslanov
Ответ Martin Naceri
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Если бы ему платили, то он бы тут не сидел)
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Martin Naceri
Ответ GuruFutbola
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JENNINGS
Ответ Дима
если что я тебе лайк поставил, минусуют тебя ярые фанаты Месси
Мне не привыкать)
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Дима
Ответ JENNINGS
Я никогда не молчал насчёт 2010. Снейдер обязан был получать ЗМ в тот год
если что я тебе лайк поставил, минусуют тебя ярые фанаты Месси
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Дима
Ответ JENNINGS
Модрич целиком и полностью заслужил ЗМ 2018! Был бы этот скандал с Роналду или нет, именно хорватский волшебник должен был выигрывать тот приз, что он и сделал
про 2010 и Снейдера промолчим) ситуация 1 в 1 и даже больше в пользу Снейдера. Ведь вклада в победу Интера в ЛЧ у голландца больше чем у Модрича в 2018 в ЛЧ Реала, который КР7 как раз и тащил 15 голов, 6 голевых передач))
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Burchik
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Игорь Климов
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Dadat
сколько можно уже компенсации получить🤦‍♂️🤦‍♂️
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Назар Игорь
Настырная бабëнка, ей указывают на дверь - она в окно.
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Антон Фалафель
Штож ты молчала, когда Кришти кидал палку???
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