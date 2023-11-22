Иск Майорги, обвинявшей Роналду в изнасиловании, вновь отклонен. Она пыталась получить компенсацию от Роналду

Суд вновь отказал Кэтрин Майорге, обвинявшей Роналду в изнасиловании, в компенсации.

Процесс начался в сентябре 2018 года после того, как модель подала исковую жалобу об изнасиловании в одной из гостиниц в июне 2009-го. Майорга утверждала, что получила от Роналду 375 тысяч долларов за молчание. Позже португалец признал факт передачи денег, но факт изнасилования категорически отрицал. Его юристы утверждали, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию, и указывали, что соглашение о неразглашении запрещает Майорге говорить о тех событиях.

В октябре 2020 года модель предприняла новую попытку судебных разбирательств с . Она рассчитывала доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении, которое было заключено в 2010 году.

В апреле 2021-го Майорга потребовала от Роналду 65 млн евро в качестве компенсации морального ущерба за изнасилование, факт совершения которого не был доказан. В июне 2022-го ее иск был отклонен - судья Дженнифер Дорси прекратила производство по делу из-за недобросовестного поведения истца и использования украденных конфиденциальных документов.

В октябре стало известно, что Майорга предприняла еще одну попытку взыскать компенсацию с Роналду. Ее юристы подали апелляцию на прекращение дела.

Во вторник 9-й апелляционный суд США не согласился с доводами стороны истца и отклонил иск.

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