Кубок Стэнли. «Флорида» примет «Торонто», «Виннипег» сыграет с «Далласом»
«Флорида» дома сыграет с «Торонто» в 3-м матче второго раунда Кубка Стэнли.
«Виннипег» будет противостоять «Далласу».
Второй раунд
Счет в серии: 0-2
Счет в серии: 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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