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Кубок Стэнли. «Флорида» примет «Торонто», «Виннипег» сыграет с «Далласом»

«Флорида» дома сыграет с «Торонто» в 3-м матче второго раунда Кубка Стэнли.

«Виннипег» будет противостоять «Далласу».

Кубок Стэнли

Второй раунд

Счет в серии: 0-2

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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