Фетисов о словах Березуцкого про отъезд из России: «Кому нужны все наши футболисты? Куда они поедут? Им здесь хорошо. Разговор ни о чем»

Теги Василий Березуцкий Вячеслав Фетисов премьер-лига Россия Хоккей

Вячеслав Фетисов оценил мнение Василия Березуцкого.

Ранее экс-защитник ЦСКА, ныне проживающий в Испании, заявил, что российским футболистам стоит уезжать за границу для развития карьеры: «Сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну».

– А что, их всех зовут туда? Я не пойму, о чем разговор. Нет? Я даже не знаю, что сказать.

– Согласны ли вы с его словами?

– Кому нужны все наши футболисты? Я вопрос задаю. Их зовут, приглашают? У них контракты есть? Куда они поедут?

Я думаю, нашим футболистам здесь хорошо.

Сам Березуцкий при этом всю карьеру в России провел? Заработал много денег, молодец. Ладно, давай, это разговор ни о чем, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

43 комментария

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Павел Зюзин
Совок который свинтил за океан , пристыдил за не патриотизм футбольную легенду ЦСКА , который в отличии от него всю карьеру тут провел в родном клубе , на позиции цз забивал важнейшие голы за клуб ,сборную и принес первый еврокубок в истории новой России , я все правильно понял ??
+93
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+81
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Никита Алексеев
Одно интервью, а у стольких подгорело, это о многом говорит
+43
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&_Bishep_&
Если русский футбол отключить от госденег и полностью перевести на самоокупаемость (как в любой нормальной стране), то российских футболистов будет море даже в Сегунде, Бундеслиге-2, чемпионатах Австрии, Кипра и Израиля...Как это было в середине 1990-ых.
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Гроссмейстер Д
Свищев, Губерниев, Вяльбе, Роднина, Терюшков, теперь Фетисов. Вроде все ультрапатриоты выступили, или кто-то еще остался?
+23
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+16
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evgeniy
Ответ Павел Зюзин
Совок который свинтил за океан , пристыдил за не патриотизм футбольную легенду ЦСКА , который в отличии от него всю карьеру тут провел в родном клубе , на позиции цз забивал важнейшие голы за клуб ,сборную и принес первый еврокубок в истории новой России , я все правильно понял ??
Где он его пристыдил? Просто спросил интервьюэра:- "Их туда зовут?"
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adimsonekat
Теряет хватку Фетисов, ни слова о президенте.
+13
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Nico Boi
то есть в Европе легко играют игроки из Албании, Косово, Черногории, Боснии, разных Африканских стран, и что, тобиш по словам наших экспертов русская школа намного хуже? так может это диагноз??
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Men77
Не уезжают, потому что тут платят по оверпрайсу. Не платили бы столько, почти все уехали бы, хоть в какие клубы. И наоборот, если бы в 90е много платили, почти никто бы не поехал. Вон Д. Кузнецов же рассказывал, что им платили в 90е долларов по 200 за победу в РФ, а испанский клуб (причем аутсайдер) платил 15К за игру.
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sp.msk.86
Ответ Алешка Терминатор
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Скромняга)
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Антонио Мартынов
Что есть, то есть
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Игорь М.
Ответ titov-and-trubach
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это даст значительное уменьшение расходов на незначительно полезную сферу
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Sergio_Sergio
Ответ Гроссмейстер Д
Свищев, Губерниев, Вяльбе, Роднина, Терюшков, теперь Фетисов. Вроде все ультрапатриоты выступили, или кто-то еще остался?
Колу Валуева давно не слышно
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mihrutkanik
Согласен со Славой. Получают тут миллионы евро и ходят пешком. В Европе они будут получать в два раза меньше, да ещё и в состав попадать не будут. Вот о чем говорит Слава.
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петрович сектор1
Ответ titov-and-trubach
В словах Фетисова есть доля правды. Наших хоккеистов в НХЛ зовут регулярно, причем шансы дают и состоявшимся, и юным. У нас хорошая школа, сильная лига. А куда Березуцкий предлагает ехать нашим футболистам? В Болгарию? Зачем? Там уровень футбола еще ниже нашего, как и инфраструктура. Дальше куда? Хорватия? И так далее. Не считая того, что все почему-то считают, что имеют право осуждать футболистов за то, что они выбрали деньги. Век футболиста короток - буквально 7-10 лет активного футбола в стартовых составах. Он потом на что жить будет? На 100 000 евро, которые он заработает в Аугсбурге? Или вы все представляете развитие футболиста как компьютерную игру? Так-то у многих есть определенный потолок, иначе все бы становились Криштиану Роналду и Месси. Короче говоря, Василий сморозил дичь, потому что он не рассуждает, он не рассматривает вопрос с двух сторон, а просто выбрал «черное» или «белое» и считает, что все остальное неправильно. Это детская позиция, не позиция взрослого человека.
Ерунда. Если спортсмен( футболист) с амбициями и с потенциалом он должен переходить на более высокий уровень. И уже там добиваться результата и соответственно больших денег.
Не думаю что все русские футболисты поголовно слабее того же Герасси( Штутгарт). А он в свои 27 возможно уже завтра окажется в более сильном клубе с новым контрактом.
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miter-ar
Ответ Павел Зюзин
Совок который свинтил за океан , пристыдил за не патриотизм футбольную легенду ЦСКА , который в отличии от него всю карьеру тут провел в родном клубе , на позиции цз забивал важнейшие голы за клуб ,сборную и принес первый еврокубок в истории новой России , я все правильно понял ??
Ну вообще нет. Он просто сказал, что наши футболисты никому не нужны и их никуда не зовут. Как вариант подтекста: футболисты никчемыши, в отличие от хоккеистов.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Никита Алексеев
Одно интервью, а у стольких подгорело, это о многом говорит
к этой новости вообще нет интереса, подгорело знатно:), а знаешь почему? да всем давно уже всё понятно и тупо неинтересно. подобные новости это как старый анекдот который рассказал другой человек, не важно вяльбе, милонов или ещё кто, это - баян.
+5
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Mbest77
В целом правильно говорит. Только им тут хорошо за счет пенсий, пособий, которые платят меньше только из-за того, что в бюджете региона какого-то хрена 1-2 миллиарда расходуются на ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ футбольный клуб…
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Христиан Юла
"Кому нужны (там) все наши футболисты? Куда они поедут? Им здесь хорошо. Разговор ни о чем".
Это.. Приговор..
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Сергей Стес
Ответ Павел Зюзин
Совок который свинтил за океан , пристыдил за не патриотизм футбольную легенду ЦСКА , который в отличии от него всю карьеру тут провел в родном клубе , на позиции цз забивал важнейшие голы за клуб ,сборную и принес первый еврокубок в истории новой России , я все правильно понял ??
Вячеслав Фетисов, который уехал играть в НХЛ в 31 год и взял там три кубка Стэнли один из них в качестве тренера, введен в Зал Славы Хоккея
А до этого
Олимпийские игры
Серебро Лэйк-Плэсид 1980 хоккей с шайбой
Золото Сараево 1984 хоккей с шайбой
Золото Калгари 1988 хоккей с шайбой
Чемпионаты мира
Бронза Вена 1977
Золото Прага 1978
Золото Швеция 1981
Золото Финляндия 1982
Золото ФРГ 1983
Бронза Прага 1985
Золото Москва 1986
Серебро Вена 1987
Золото Швеция 1989
Золото Швейцария 1990
Бронза Финляндия 1991
Чемпионаты Европы
Бронза Вена 1977[2]
Золото Прага 1978[2]
Золото Швеция 1981[2]
Золото Финляндия 1982[2]
Золото ФРГ 1983[2]
Золото Прага 1985[2]
Золото Москва 1986[2]
Золото Вена 1987[2]
Золото Швеция 1989[2]
Серебро Швейцария 1990[2]
Золото Финляндия 1991[2]
======
Значит Фетисов свинтил за океан? Да он стране столько славы принес, что не снилось всем российским футболистам. И в отличии от Березы наоборот вернулся домой тратить заработанные за океаном деньги, а не наоборот, как Вася, деньги получил в России и уехал в Испанию
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Sergey Smolensky
На пилораме нужны, где же ещё. Я уже давно и не знаю, сколько раз в год можно про это говорить.
Те, кто сейчас пишут про подгорание. Фетисов тот ещё чудак на букву М, но подгорание исходит не понятно из-за чего.
Вы помните хайп по поводу Пиняева после стажировки в МЮ, в 16 лет голов за Чертаново. Его тогда самым одарённым кличали и ждали, что уедет играть в топ-чемпионаты. Как грится, ну и? Таких как Пиняев огромное количество (особенно если шерстить рынок Латинской Америки), только кому нужны молодые таланты с гонором и большими фин.аппетитами?
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titov-and-trubach
Только Кузяева и Оздоева не надо в пример приводить - они уехали зарубеж , заработав здесь на 20 квартир в Москве. Да и сомневаюсь, что прогресс в игре там прет.
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Сибирский литовец
никому там не нужны, или ехать и за связку бананов выгрызать место в составе у африканцев...
уже смешно от этой фразы))
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1футбол1
В начале 90х кто мог валил. А сейчас зачем надо?их и тут не плохо кормят. Редко кто свалит.
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Глыба
Ответ A K
Кто не нужен - останется, кто нужен - уедет. Ровно как было с хоккеистами, когда Славик сваливал.
так на хоккеистов был спрос, а наши футбалеры сами доплачивают, чтобы за великий Гавр погонять
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Птюч, Ёж.
Ответ петрович сектор1
Наверно зовут, просто не идут. Зачем, если и дома неплохо кормят
даже если кого то и хотят в своих европейских клубах видеть, то все равно хотят за копейки у наших клубов покупать. Сколько по Захаряну только торговались.
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Сергей Кильцов
Ответ петрович сектор1
Ерунда. Если спортсмен( футболист) с амбициями и с потенциалом он должен переходить на более высокий уровень. И уже там добиваться результата и соответственно больших денег. Не думаю что все русские футболисты поголовно слабее того же Герасси( Штутгарт). А он в свои 27 возможно уже завтра окажется в более сильном клубе с новым контрактом.
Из того ЦСКА уехал Жирков, пожалуй главная русская звезда именно ЦСКА, и что в итоге? Не надо сказки рассказывать, та же Берёза уехал бы в какой-нибудь Гавр, играл два раза в год с ПСЖ, так ещё бы и ничего не заработал. И никакого уровня он бы не достиг.
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Фан Рубина
Футболисты нужны. Это футболистам европка не нужна. Разве что тем, кто хочет сидеть на лавке и получать деньги не напрягаясь.
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a2wai
Действительно, им здесь хорошо. Здесь Фетисов не врет. Вот только такие как Фетисов предатели сделали из футбола кормушку. Поэтому никто и не хочет развиваться как игрок, ведь присесть на хорошую зарплату в клубе важнее.
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Сергей
Я уже а немноготе, где Третьяк?
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Птюч, Ёж.
Ответ Павел Зюзин
Совок который свинтил за океан , пристыдил за не патриотизм футбольную легенду ЦСКА , который в отличии от него всю карьеру тут провел в родном клубе , на позиции цз забивал важнейшие голы за клуб ,сборную и принес первый еврокубок в истории новой России , я все правильно понял ??
совок это как раз ты. Фетисов все выиграл в ЦСКА, сынок. И в НХЛ уехал можно сказать, доигрывать. А то что они там никому не нужны, это факт. Как там Миранчук в Аталанте?
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Павел Зюзин
Совок который свинтил за океан , пристыдил за не патриотизм футбольную легенду ЦСКА , который в отличии от него всю карьеру тут провел в родном клубе , на позиции цз забивал важнейшие голы за клуб ,сборную и принес первый еврокубок в истории новой России , я все правильно понял ??
Березуцкий который принёс первый Еврокубок? Самому не смешно. Кубок УЕФА для клуба выиграли бразильцы, ну и многое сделал Газзаев. Березуцкие в той команде были самым слабым звеном.
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Сергей
Я просто отрабатываю свои бабки
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A K
Кто не нужен - останется, кто нужен - уедет. Ровно как было с хоккеистами, когда Славик сваливал.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ sp.msk.86
Скромняга)
и ещё очень умный:))))))
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петрович сектор1
Наверно зовут, просто не идут. Зачем, если и дома неплохо кормят
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CSKA_AC Milan
Весь интерес европейских клубов пропадает на стадии когда они видят зарплату Заболотного или Кутепова. И прикидывают сколько же получают те кто хотя бы через раз по мячу попадают.
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Svensson 70
Здесь хорошо таким как Фетисов…
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Безымянный болельщик
Деревянные никому не нужные футболисты кажутся гораздо порядочнее всяких хоккейных легенд-ветеранов
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