Фетисов о словах Березуцкого про отъезд из России: «Кому нужны все наши футболисты? Куда они поедут? Им здесь хорошо. Разговор ни о чем»

Вячеслав Фетисов оценил мнение Василия Березуцкого.

Ранее экс-защитник ЦСКА, ныне проживающий в Испании , заявил, что российским футболистам стоит уезжать за границу для развития карьеры: «Сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну».

– А что, их всех зовут туда? Я не пойму, о чем разговор. Нет? Я даже не знаю, что сказать.

– Согласны ли вы с его словами?

– Кому нужны все наши футболисты? Я вопрос задаю. Их зовут, приглашают? У них контракты есть? Куда они поедут?

Я думаю, нашим футболистам здесь хорошо.

Сам Березуцкий при этом всю карьеру в России провел? Заработал много денег, молодец. Ладно, давай, это разговор ни о чем, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.