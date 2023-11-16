Фетисов о словах Березуцкого про отъезд из России: «Кому нужны все наши футболисты? Куда они поедут? Им здесь хорошо. Разговор ни о чем»
Вячеслав Фетисов оценил мнение Василия Березуцкого.
Ранее экс-защитник ЦСКА, ныне проживающий в Испании, заявил, что российским футболистам стоит уезжать за границу для развития карьеры: «Сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну».
– А что, их всех зовут туда? Я не пойму, о чем разговор. Нет? Я даже не знаю, что сказать.
– Согласны ли вы с его словами?
– Кому нужны все наши футболисты? Я вопрос задаю. Их зовут, приглашают? У них контракты есть? Куда они поедут?
Я думаю, нашим футболистам здесь хорошо.
Сам Березуцкий при этом всю карьеру в России провел? Заработал много денег, молодец. Ладно, давай, это разговор ни о чем, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
Не думаю что все русские футболисты поголовно слабее того же Герасси( Штутгарт). А он в свои 27 возможно уже завтра окажется в более сильном клубе с новым контрактом.
Это.. Приговор..
А до этого
Олимпийские игры
Серебро Лэйк-Плэсид 1980 хоккей с шайбой
Золото Сараево 1984 хоккей с шайбой
Золото Калгари 1988 хоккей с шайбой
Чемпионаты мира
Бронза Вена 1977
Золото Прага 1978
Золото Швеция 1981
Золото Финляндия 1982
Золото ФРГ 1983
Бронза Прага 1985
Золото Москва 1986
Серебро Вена 1987
Золото Швеция 1989
Золото Швейцария 1990
Бронза Финляндия 1991
Чемпионаты Европы
Бронза Вена 1977[2]
Золото Прага 1978[2]
Золото Швеция 1981[2]
Золото Финляндия 1982[2]
Золото ФРГ 1983[2]
Золото Прага 1985[2]
Золото Москва 1986[2]
Золото Вена 1987[2]
Золото Швеция 1989[2]
Серебро Швейцария 1990[2]
Золото Финляндия 1991[2]
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Значит Фетисов свинтил за океан? Да он стране столько славы принес, что не снилось всем российским футболистам. И в отличии от Березы наоборот вернулся домой тратить заработанные за океаном деньги, а не наоборот, как Вася, деньги получил в России и уехал в Испанию
Те, кто сейчас пишут про подгорание. Фетисов тот ещё чудак на букву М, но подгорание исходит не понятно из-за чего.
Вы помните хайп по поводу Пиняева после стажировки в МЮ, в 16 лет голов за Чертаново. Его тогда самым одарённым кличали и ждали, что уедет играть в топ-чемпионаты. Как грится, ну и? Таких как Пиняев огромное количество (особенно если шерстить рынок Латинской Америки), только кому нужны молодые таланты с гонором и большими фин.аппетитами?
уже смешно от этой фразы))