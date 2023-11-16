Данил Глебов: «В сборной разбираем только наши матчи, а в «Ростове» Карпин показывал «Брайтон». Потом, правда, плюнули и перестали»
Данил Глебов рассказал, матчи какой команды разбирал Валерий Карпин.
– На теориях матчи какой команды Карпин показывает?
– Если брать сборную, то на разборах – только наши матчи. А в «Ростове» на сборах показывал «Брайтон». Потом, правда, плюнули и перестали.
Но в головах у нас осталось – пытаемся играть похоже, выходы из обороны, как у них, – сказал полузащитник.
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