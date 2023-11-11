35-летний Чичарито о будущем: «Рассматриваю предложения из МЛС, Европы, Мексики и Саудовской Аравии»

Хавьер «Чичарито» Эрнандес высказался о своем будущем.

На прошлой неделе 35-летний форвард покинул «Лос-Анджелес Гэлакси» в связи с истечением срока контракта.

«Я рассматриваю предложения из , Европы, Мексики, а также из Саудовской Аравии.

Я вернулся [после травмы] более сильным и стойким, хочу и дальше наслаждаться футболом. Мое колено в порядке», – сказал мексиканец, известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

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