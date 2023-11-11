35-летний Чичарито о будущем: «Рассматриваю предложения из МЛС, Европы, Мексики и Саудовской Аравии»
Хавьер «Чичарито» Эрнандес высказался о своем будущем.
На прошлой неделе 35-летний форвард покинул «Лос-Анджелес Гэлакси» в связи с истечением срока контракта.
«Я рассматриваю предложения из МЛС, Европы, Мексики, а также из Саудовской Аравии.
Я вернулся [после травмы] более сильным и стойким, хочу и дальше наслаждаться футболом. Мое колено в порядке», – сказал мексиканец, известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и «Реал».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Зря его Реал не оставил. Хотя, может сам хотел основным быть, а трофеи не так важны.