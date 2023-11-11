35-летний Чичарито о будущем: «Рассматриваю предложения из МЛС, Европы, Мексики и Саудовской Аравии»

Теги МЛС возможные трансферы высшая лига Мексика высшая лига Саудовская Аравия Хавьер Эрнандес Футбол

Хавьер «Чичарито» Эрнандес высказался о своем будущем.

На прошлой неделе 35-летний форвард покинул «Лос-Анджелес Гэлакси» в связи с истечением срока контракта.

«Я рассматриваю предложения из МЛС, Европы, Мексики, а также из Саудовской Аравии.

Я вернулся [после травмы] более сильным и стойким, хочу и дальше наслаждаться футболом. Мое колено в порядке», – сказал мексиканец, известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

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8 комментариев

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Фарид Харисов
Какой породистый был футболист. Из в Мексики сразу в АПЛ к САФу и сходу в разнос пошёл. Уже 10 лет Чичарито не в Манчестере, а форварда уровня мексиканского баночника там так и не появилось :)

Зря его Реал не оставил. Хотя, может сам хотел основным быть, а трофеи не так важны.
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Нефанатик
Чичарито, если хочешь заработать бабки - ездай в Саудовскую Аравию. Если хочешь играть в футбол - ищу команду в Европе. Если хочешь золотой мяч - тогда тебе в МЛС
+8
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Ahilles
МЮ надо возродить традицию брать зимой на полгода опытных нападающих
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Alex_V_G
Ответ Нефанатик
Чичарито, если хочешь заработать бабки - ездай в Саудовскую Аравию. Если хочешь играть в футбол - ищу команду в Европе. Если хочешь золотой мяч - тогда тебе в МЛС
Был же в млс, а мячик не получил. Как так?
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red hikkikomori
В МЮ на подмену, вместо Марсиаля)
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Сергей Штырков
Ответ Alex_V_G
Был же в млс, а мячик не получил. Как так?
Пенальти не поставили
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Михаил Лубянский
Ответ red hikkikomori
В МЮ на подмену, вместо Марсиаля)
Хуже точно не будет
0
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