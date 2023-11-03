Эмирджан Гюрлюк: «Интерес от «Ман Сити» реально был, но я выбрал «Оренбург» – больше шансов играть»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Россия Оренбург Эмирджан Гюрлюк Футбол

Вингер «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк сказал, что им интересовался «Манчестер Сити».

«Перед моим переходом в «Оренбург» реально был интерес от «Манчестер Сити». Но я выбрал «Оренбург», потому что здесь у меня больше шансов играть», – заявил Гюрлюк.

Напомним, 20-летний вингер перешел в «Оренбург» этим летом. 

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32 комментария

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HK Traktor
А меня приглашали возглавить инопланетные войска для захвата Земли, но я выбрал остаться сварщиком.
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charly001
Молодец не повелся на деньги шейхов и клуб без истории
+51
-2
+49
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А. Мостовой
Учитывая что оренбург исторически гораздо более великий клуб не удивлен.
+46
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Denis Nikishin
Ответ charly001
Молодец не повелся на деньги шейхов и клуб без истории
Согласен! Экс «Газовик» куда более престижней и имеет историю, которой бы позавидовали все Манчестеровцы
+28
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Ilsur Faretdinov
Ответ HK Traktor
А меня приглашали возглавить инопланетные войска для захвата Земли, но я выбрал остаться сварщиком.
Да и сварщиком быть неплохо сейчас, оплата за работу инопланетная стала
+13
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+13
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Roman
Я думаю, его смотрели для Жироны или для другого фарм-клуба. Перспектива в турке точно есть
+12
0
+12
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Жаргал Шадапов
Наркоман
+10
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Денис Ширинов
Оренбург > Манчестер , Соль-Илецк>Ливерпуль, Воркута > Лондон
+8
0
+8
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Денис Ширинов
Ответ Денис Ширинов
Оренбург > Манчестер , Соль-Илецк>Ливерпуль, Воркута > Лондон
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+6
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Dmitry Orlov
Учитывая, что МанСити может купить Кэлвина Филлипса за 50 миллионов евро и держать его на лавке, за Гюрлюка заплатили был гораздо меньше, и он с ещё большей вероятностью просиживал бы лавку в ожидании шанса. Так что логика в его словах есть.
+3
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Заболотный_топчик!
Холанд завидует!
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Петроград
Готовый анекдот.
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S Works Tarmac SL7
Почему же, чёрт возьми, так смешно?🤣
+2
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бредущий по граблям
Ну да,в Оренбург два раза не приглашают,а МС подождет
+2
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corazón blanco
Ответ Дени Сыч
Настоящие герои не носят плащи
А носят маски для сварочных работ)
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Бабло Муани
Он просто перепутал клубы, цвета то одинаковые, поэтому сейчас оправдывается
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Олег910
Над переходом Зинченко в Ман Сити из Уфы тоже многие потешались, но это оказалась удачная сделка для игрока и клуба. Так что я бы не исключал того, что интерес был.
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Даниил Гутин
Ответ Waititi
Не смотрю РПЛ, но кажется он и в великом Оренбурге лавочник.
так и есть
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Растиньяк
мухаха
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Waititi
Не смотрю РПЛ, но кажется он и в великом Оренбурге лавочник.
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тот самый Кадрус
Гюрлюк: "Ко мне был интерес со стороны Мансити но я не ищу легких путей" .
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вовочка6762
Аршавина тоже Барселона приглашала , но он выбрал бары, рестораны, девочек , а теперь какой то директор в Газпроме !
Тоже неплохо устроился !
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Кашшай Чакырович
Нехилый контраст )))
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Beloded2007
«Перед моим переходом в «Манчестер Сити» реально был интерес от «Оренбурга». Но я выбрал «Манчестер Сити», потому что здесь у меня больше шансов играть», – заявил Холанд.
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Дени Сыч
Ответ HK Traktor
А меня приглашали возглавить инопланетные войска для захвата Земли, но я выбрал остаться сварщиком.
Настоящие герои не носят плащи
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