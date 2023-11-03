Эмирджан Гюрлюк: «Интерес от «Ман Сити» реально был, но я выбрал «Оренбург» – больше шансов играть»
Вингер «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк сказал, что им интересовался «Манчестер Сити».
«Перед моим переходом в «Оренбург» реально был интерес от «Манчестер Сити». Но я выбрал «Оренбург», потому что здесь у меня больше шансов играть», – заявил Гюрлюк.
Напомним, 20-летний вингер перешел в «Оренбург» этим летом.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Тоже неплохо устроился !