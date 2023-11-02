Олег Романцев: «Стоило бы возродить Кубок Содружества, пригласив чемпионов стран СНГ. Уверен, он вызовет большой интерес и сейчас»

Олег Романцев высказался за возрождение Кубка Содружества.

– Как относитесь к возможному включению в российский чемпионат клубов из Беларуси, о котором заявил министр спорта Олег Матыцин?

— А почему бы и нет? Главное — не стоять на месте и искать новые пути для движения вперед. Я не очень знаком с белорусским футболом. Но много хорошего слышал о его воспитаннике Александре Глебе, поигравшем в «Барселоне» и «Арсенале»; о еврокубковых победах БАТЭ над топовыми командами при Гончаренко, который сейчас работает в России. Словом, попробовать стоит!

Но думаю, что прежде стоило бы попробовать возродить , пригласив чемпионов стран СНГ. Помню, как интересно и остро проходил этот турнир! Уверен, он вызовет большой интерес и сейчас. А значит, подтянутся телевидение, рекламодатели, букмекеры, – сказал экс-тренер «Спартака».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!