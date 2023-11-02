Олег Романцев: «Стоило бы возродить Кубок Содружества, пригласив чемпионов стран СНГ. Уверен, он вызовет большой интерес и сейчас»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Беларусь Олег Романцев Кубок Содружества Футбол

Олег Романцев высказался за возрождение Кубка Содружества.

– Как относитесь к возможному включению в российский чемпионат клубов из Беларуси, о котором заявил министр спорта Олег Матыцин?

— А почему бы и нет? Главное — не стоять на месте и искать новые пути для движения вперед. Я не очень знаком с белорусским футболом. Но много хорошего слышал о его воспитаннике Александре Глебе, поигравшем в «Барселоне» и «Арсенале»; о еврокубковых победах БАТЭ над топовыми командами при Гончаренко, который сейчас работает в России. Словом, попробовать стоит!

Но думаю, что прежде стоило бы попробовать возродить Кубок Содружества, пригласив чемпионов стран СНГ. Помню, как интересно и остро проходил этот турнир! Уверен, он вызовет большой интерес и сейчас. А значит, подтянутся телевидение, рекламодатели, букмекеры, – сказал экс-тренер «Спартака».

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8 комментариев

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Reims Start 2023
Беларусь и Россия ?
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куруш
Деменция?
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a.n.melnikov11111985@icloud.com
Только матчи Спартака с Киевским Динамо там вызывали интерес.Все остальные были проходные.
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Леонид Матросов
Ответ Reims Start 2023
Беларусь и Россия ?
И назвать его Кубок Будущего, как в хоккее.
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Док163
Ответ Леонид Матросов
И назвать его Кубок Будущего, как в хоккее.
да можно и проводить в рамках хоккейного турнира. что уж два раза собираться то.
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Tayriz
Да небывалый интерес будет, ага 🤣
Романцев же не дурак вроде? Или я чего-то не знаю
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Товарищ Бразаускас
Олег Иваныч последние мозги пропил? Только Москва против Киева, остальные мимо. Во время СВО это не прокатит.
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Богдан Хабриев
Обсудите с Газзаевым! Может и объединенный чемпионат получится всё-таки.
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