Гончаренко раскритиковал защитника Бевеева после 1:4 от «Сочи»: «Может, его неуверенность передалась команде. Хотя, наверное, не в нем дело, все наошибались»

Теги премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Матч ТВ Мингиян Бевеев Сочи Футбол

Виктор Гончаренко раскритиковал игру защитника «Урала» Мингияна Бевеева.

Воскресная встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:1 в пользу «Сочи». Бевеев начал матч в стартовом составе, но был заменен на 37‑й минуте.

– В чем причина не самой яркой игры «Урала»?

– Не то что не самой яркой, а очень плохой игры. У нас который матч очень плохое начало. Потом мы в игру где‑то возвращаемся, а где‑то – нет. Проиграли матч на первых минутах.

– Можно говорить о недонастрое?

– Об этом точно речи нет.

– Прокомментируйте замены в перерыве и первом тайме.

– К сожалению, Миня [Бевеев] сегодня действовал очень неправильно: расположение, подборы, работа с мячом. Может быть, его какая‑то неуверенность передалась команде.

Хотя, наверное, не в нем дело, все наошибались, в том числе и мы, – сказал тренер «Урала».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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10 комментариев

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Давид Кочинян
То Миню в прессе разносите, то Ишкова после промаха на банке чехлите. А то что центральная ось Сиссе-Мамин и Итало-Эмерсон просто села в лужу в первые 30 минут матча – мы молчим.

Чем занимался тренерский штаб в перерыве на матчи сборных, Виктор Михайлович, если вас громит дома ПОСЛЕДНЯЯ команда лиги? 🤔
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den70
Каждый раз, когда против Урала кто то выходит играть вторым номером, Урал выглядит очень плохо. Так было с Пари НН, с Факелом. Сегодня - просто караул. Зачем в опорную зону выпускать Мамина? Позиция не родная, суета, надёжность паса никакая. Зато Аюпов и Сунгатуллин на лавке. Как по мне Фаниль гораздо ближе по стилю к Мишкичу, которого сильно не хватало сегодня. И в нападении мысли ноль. Забросы в надежде на удачный сброс головой, да навесы.
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Антон С.
Мамин и Эмерсон это вообще два клоуна
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Сергей Жарковский
Бевеев начал куролесить ещё в матче с Ростовом, забив в свои ворота, а теперь увеличил негодование Гончаренко.
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Михаил Лубянский
Ответ Давид Кочинян
То Миню в прессе разносите, то Ишкова после промаха на банке чехлите. А то что центральная ось Сиссе-Мамин и Итало-Эмерсон просто села в лужу в первые 30 минут матча – мы молчим. Чем занимался тренерский штаб в перерыве на матчи сборных, Виктор Михайлович, если вас громит дома ПОСЛЕДНЯЯ команда лиги? 🤔
Бевеев и вправду плохо сыграл, а Сочи с такой игрой, скоро поднимется с последнего
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Витя ну ты и чудо-юдо, как умудрились слить такому дну...
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Злобный Конь
Узнаю Витька...
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Злобный Конь
Ответ Давид Кочинян
То Миню в прессе разносите, то Ишкова после промаха на банке чехлите. А то что центральная ось Сиссе-Мамин и Итало-Эмерсон просто села в лужу в первые 30 минут матча – мы молчим. Чем занимался тренерский штаб в перерыве на матчи сборных, Виктор Михайлович, если вас громит дома ПОСЛЕДНЯЯ команда лиги? 🤔
Чем занимался? Ответ в прошлом. В 2020 перенесли из-за ковида туры РПЛ, ЦСКА -"Зенит" играли в июне,вместо марта. Получили 0:4. Чем занимался тренерский штаб 3 месяца - чёрт его знает.
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Надоело париться в бане
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Витя ну ты и чудо-юдо, как умудрились слить такому дну...
Да по составу Сочи - команда ТОП-10. Вопрос только в том, что вместо тренера или хотя бы его подобия поставили рулить всем Хохлова. Хохлов это как гарантия качества, он любую команду за 3 месяца в руины превратит, проверено уже не раз. Вот сейчас и восстанавливаются потихоньку после этого гения тренерского цеха.
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