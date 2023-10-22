Гончаренко раскритиковал защитника Бевеева после 1:4 от «Сочи»: «Может, его неуверенность передалась команде. Хотя, наверное, не в нем дело, все наошибались»

Виктор Гончаренко раскритиковал игру защитника «Урала» Мингияна Бевеева.

Воскресная встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:1 в пользу «Сочи». Бевеев начал матч в стартовом составе, но был заменен на 37‑й минуте.

– В чем причина не самой яркой игры «Урала»?

– Не то что не самой яркой, а очень плохой игры. У нас который матч очень плохое начало. Потом мы в игру где‑то возвращаемся, а где‑то – нет. Проиграли матч на первых минутах.

– Можно говорить о недонастрое?

– Об этом точно речи нет.

– Прокомментируйте замены в перерыве и первом тайме.

– К сожалению, Миня [Бевеев] сегодня действовал очень неправильно: расположение, подборы, работа с мячом. Может быть, его какая‑то неуверенность передалась команде.

Хотя, наверное, не в нем дело, все наошибались, в том числе и мы, – сказал тренер «Урала».

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