Магкеев о чтении: «В школе не любил, слишком тяжелые произведения давали – «Война и мир», «Преступление и наказание». В интернате «Локо» взял одну книгу, другую – и затянуло»

Теги Локомотив премьер-лига Россия книги Станислав Магкеев Футбол

Станислав Магкеев рассказал о своем увлечении литературой.

– Ты любишь читать книги. Необычное увлечение для футболиста. Откуда оно пошло?

– Чисто случайно. В школе я не любил читать – в совсем юном возрасте нам давали слишком тяжелые произведения – «Война и мир», «Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита». В 15 лет это невозможно было читать. Но заставляли, поэтому это отталкивало от чтения. А потом переехал в Москву, в интернат «Локомотива». По вечерам было свободное время. Как-то раз взял прочесть одну книгу, потом вторую – и затянуло.

– С русской классикой у тебя, похоже, особые отношения. А какие книги любишь?

– В основном зарубежную классику.

– Топ-3 книги от тебя и обоснование выбора каждой.

– «Скорбь Сатаны» Марии Корелли. Главный персонаж – Лучио – дьявол в человеческом обличии. Он испытывает людей на пороки. Прочитал ее взахлеб.

Дальше – «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Ну, это прямо классика. В этой книге меня поразила человеческая сущность – насколько он может быть милосердным.

И еще назову «Книжный вор» Маркуса Зусака. В этой книге рассказывается про девочку, жившую в нацистской Германии, у которой появилось рвение читать книги. Тяжелое произведение, но очень интересное.

– Вечный спор – нужно ли в 21-м веке, когда есть интернет, читать книги? Ты как считаешь?

– Необязательно. Только если тебе по душе такое занятие. Но вообще читать полезно – развивается словарный запас, начинаешь складно говорить, – сказал защитник «Локомотива».

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12 комментариев

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trav
Толстой это издевательство над школьниками. Да и взрослым это невозможно читать. Полстраницы на французском только чего стоят.
Достоевский тоже не для молодых. В Идиоте я начал понимать героев только после 25 лет своих.
Читать надо что-то лёгкое, что не отбивает интерес к чтению.
Тут Магкеев прав на все сто
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Teodrakis
Меня так девушка бросила за то, что я говорил слова, которые она не знала, типа её это унижает, фу, абьюзер.
+5
-2
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Ktoto_V_Dome
Ответ Teodrakis
Меня так девушка бросила за то, что я говорил слова, которые она не знала, типа её это унижает, фу, абьюзер.
А у меня девушка, наоборот, знает такие слова, которые не знаю я, и я её очень люблю 🐱
+2
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Lionel Andres Messi 10
Школьная программа должна быть направлена на то, чтобы прививать ученикам желание к литературе, а изучение перечисленных выше произведений в таком возрасте, в основном, делает эту задачу невыполнимой, а если они даже и прочтут всё, то мало что поймут – их умы недостаточно сформированы, чтобы усвоить философские воззрения автора и главную мысль. Для них «Война и мир» это только любовные терзания Наташи Ростовой на фоне войны с Наполеоном, «Преступление и наказание» – детектив про убийство старухи, а из «Мастера и Маргариты» они почти ничего не помнят, только полёт Маргариты на метле и собственно сам бал.
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Михаил Опякин
Буратино зашёл, огонь книга
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KikiMusampa14
Вот кстати очень правильное мнение. Наша классика это вечное нытье и проблемы "лишних людей", обломовых и т.п. Школьник с мозгами начитается этого, и станет депрессивным и слабовольным. А должно быть наоборот.
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Спартак Уокер
Война и Мир не каждому даётся
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Сергей Орлов
По мотивом "Книжного вора" есть неплохой фильм.
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dimamak10
Ответ Михаил Опякин
Буратино зашёл, огонь книга
Денискины рассказы лучше
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Артем Степин
Ответ Lionel Andres Messi 10
Школьная программа должна быть направлена на то, чтобы прививать ученикам желание к литературе, а изучение перечисленных выше произведений в таком возрасте, в основном, делает эту задачу невыполнимой, а если они даже и прочтут всё, то мало что поймут – их умы недостаточно сформированы, чтобы усвоить философские воззрения автора и главную мысль. Для них «Война и мир» это только любовные терзания Наташи Ростовой на фоне войны с Наполеоном, «Преступление и наказание» – детектив про убийство старухи, а из «Мастера и Маргариты» они почти ничего не помнят, только полёт Маргариты на метле и собственно сам бал.
в "Школе злословия" был как-то хороший выпуск, там чувак рассуждал про преподавание литературы в школе. в нынешнем виде это, конечно, просто нежизнеспособный предмет, если вообще не вредный. лучше бы читали меньше книг с интересом, чем в таком объеме, но с отвращением и последующим долгим возвращением к литературе (или отсутствием такого возвращения вообще).
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