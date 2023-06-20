Магкеев о чтении: «В школе не любил, слишком тяжелые произведения давали – «Война и мир», «Преступление и наказание». В интернате «Локо» взял одну книгу, другую – и затянуло»

Станислав Магкеев рассказал о своем увлечении литературой.

– Ты любишь читать книги. Необычное увлечение для футболиста. Откуда оно пошло?

– Чисто случайно. В школе я не любил читать – в совсем юном возрасте нам давали слишком тяжелые произведения – «Война и мир», «Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита». В 15 лет это невозможно было читать. Но заставляли, поэтому это отталкивало от чтения. А потом переехал в Москву, в интернат «Локомотива». По вечерам было свободное время. Как-то раз взял прочесть одну книгу, потом вторую – и затянуло.

– С русской классикой у тебя, похоже, особые отношения. А какие книги любишь?

– В основном зарубежную классику.

– Топ-3 книги от тебя и обоснование выбора каждой.

– «Скорбь Сатаны» Марии Корелли. Главный персонаж – Лучио – дьявол в человеческом обличии. Он испытывает людей на пороки. Прочитал ее взахлеб.

Дальше – «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Ну, это прямо классика. В этой книге меня поразила человеческая сущность – насколько он может быть милосердным.

И еще назову «Книжный вор» Маркуса Зусака. В этой книге рассказывается про девочку, жившую в нацистской Германии, у которой появилось рвение читать книги. Тяжелое произведение, но очень интересное.

– Вечный спор – нужно ли в 21-м веке, когда есть интернет, читать книги? Ты как считаешь?

– Необязательно. Только если тебе по душе такое занятие. Но вообще читать полезно – развивается словарный запас, начинаешь складно говорить, – сказал защитник « ».

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной