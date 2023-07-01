Агент Магкеева о продлении контракта: «Предварительно с руководством «Локо» есть договоренности»

Агент Станислава Магкеева оценил вероятность продления контракта защитника с «Локомотивом».

«Продление контракта? Стаса пока нет в России, он восстанавливается за границей.

Как только вернется, то предварительно с руководством « » у нас есть договоренности», – сказал .

Действующее соглашение 24-летнего игрока рассчитано до июня 2024 года. В конце мая был прооперирован после разрыва крестообразных связок.