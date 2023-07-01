Агент Магкеева о продлении контракта: «Предварительно с руководством «Локо» есть договоренности»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Александр Клюев Станислав Магкеев Футбол

Агент Станислава Магкеева оценил вероятность продления контракта защитника с «Локомотивом».

«Продление контракта? Стаса пока нет в России, он восстанавливается за границей.

Как только вернется, то предварительно с руководством «Локомотива» у нас есть договоренности», – сказал Александр Клюев.

Действующее соглашение 24-летнего игрока рассчитано до июня 2024 года. В конце мая Магкеев был прооперирован после разрыва крестообразных связок.

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2 комментария

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Тмб68рус
Надеюсь, договоренности о прощании и пожелании всего наилучшего?
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040474Andrei
🤦‍♂️🤣
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