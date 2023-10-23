Антон Зиньковский: «Нет такого, что Абаскаль по-разному относится к русским и иностранцам. У нас хороший коннект с легионерами»

Антон Зиньковский рассказал об отношении Гильермо Абаскаля к российским и иностранным игрокам.

Ранее появилась информация о том, что российские игроки «Спартака» недовольны разным отношением тренера к ним и легионерам. Это послужило одной из причин конфликта Александра Соболева с .

«Нет такого, что Абаскаль по-разному относится к русским и иностранцам. Мы все вместе готовимся, с легионерами у нас хороший коннект.

Мы общаемся, играем и наслаждаемся футболом», – сказал полузащитник « ».

В «Спартаке» заявили, что у Соболева и Абаскаля нет конфликта. И опровергли информацию об особом отношении тренера к легионерам

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