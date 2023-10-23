Антон Зиньковский: «Нет такого, что Абаскаль по-разному относится к русским и иностранцам. У нас хороший коннект с легионерами»

Теги Спартак премьер-лига Россия Антон Зиньковский Гильермо Абаскаль Футбол

Антон Зиньковский рассказал об отношении Гильермо Абаскаля к российским и иностранным игрокам.

Ранее появилась информация о том, что российские игроки «Спартака» недовольны разным отношением тренера к ним и легионерам. Это послужило одной из причин конфликта Александра Соболева с Абаскалем

«Нет такого, что Абаскаль по-разному относится к русским и иностранцам. Мы все вместе готовимся, с легионерами у нас хороший коннект.

Мы общаемся, играем и наслаждаемся футболом», – сказал полузащитник «Спартака». 

В «Спартаке» заявили, что у Соболева и Абаскаля нет конфликта. И опровергли информацию об особом отношении тренера к легионерам

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8 комментариев

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Гриша
Ну и хорошо
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КБ Сергей
Вот интересно, а что, обязательно надо дождаться раздутия слухов до неприличных размеров, а не погасить его сразу заявлением от имени клуба? Если всё это слухи и их источник известен, то почему я не вижу новостей о том, что какой-то карпов, публично извиняется перед клубом и его болельщиками, отчаянно смахивая слёзы, перебинтованными ручками?
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Вячеслав Припузов
Каждого спросят? Может очную ставку провести? Детектор лжи подключить... Ждём официального заявления Спартака...
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КБ Сергей
Ответ \\\ VORON ///
Я думаю, что Карп (я его лично знаю, вроде ранее он слухи не выдумывал) с большой долей вероятности получает такую инфу из источников в клубе. Допускаю, что один из таких источников в Спартаке - бородатый здоровый мужик, темненький, немного в теле... Более того допускаю, что у этого источника действительно такое мнение, но реальная проблема не в Абаскале, а в ЧСВ данного источника. И чем быстрее этот источник осознает причину проблем, тем больше у него шансов на продолжение игровой карьеры.
Вполне возможно, в клубе есть персонажи, сливающие информацию обо всём, что происходит в клубе. Я не знаю Карпа лично, но реально достоверной информации, я от него не видел. От него много грязного белья, слухов, домыслов и никакого позитива. Но у меня вопрос не к Карпу, а к клубу. Это серьёзная организация, в которой не последнее место занимает служба безопасности. И если клуб захотел бы решить проблему «коллективного карпова», он бы её решил. Но он её не решает, а значит, людей из руководства Спартака всё устраивает. И если так, то всё плохо в нашем клубе, ибо такая дешёвая и скандальная популярность, нам точно не нужна.
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\\\ VORON ///
Ответ КБ Сергей
Вполне возможно, в клубе есть персонажи, сливающие информацию обо всём, что происходит в клубе. Я не знаю Карпа лично, но реально достоверной информации, я от него не видел. От него много грязного белья, слухов, домыслов и никакого позитива. Но у меня вопрос не к Карпу, а к клубу. Это серьёзная организация, в которой не последнее место занимает служба безопасности. И если клуб захотел бы решить проблему «коллективного карпова», он бы её решил. Но он её не решает, а значит, людей из руководства Спартака всё устраивает. И если так, то всё плохо в нашем клубе, ибо такая дешёвая и скандальная популярность, нам точно не нужна.
Абсолютно согласен, что клубу такая популярность не нужна. Также согласен, что от Карпа куча грязного белья, слухов и тд, вот такую нишу занял чел, к сожалению, востребованную в наше время. Но думаю, что победить это невозможно, это расплата за популярность. + у Спартака меньший админресурс (хотя тоже присутствует), чем у Зенита, поэтому полностью заткнуть такие вот источники нереально. Поэтому Спартак должен в первую очередь проводить внутреннюю работу, чтобы не было поводов для таких слухов.
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