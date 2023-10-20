Луис Энрике: «Люблю давать интервью, отвечать на пресс-конференциях – особенно когда мы выигрываем. Если вы спрашиваете в приятной манере, я отвечаю так же»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Футбол

Луис Энрике высказался о своих отношениях с прессой.

«Я люблю пресс-конференции, но вас [журналистов] становится все меньше и меньше, и в итоге я остаюсь один в комнате. Это моя работа, мне нравится давать интервью, проводить пресс-конференции. Особенно, конечно, когда мы выигрываем.

Когда мы проигрываем, это другое дело, это более болезненно, но, как и любой тренер, я чувствую себя нормально. Я стараюсь возвращать то настроение, которое получаю. Если вы задаете мне вопрос в приятной манере, я вам отвечу в приятной манере», – сказал тренер «ПСЖ».

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