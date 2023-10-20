Беленов о стадионе «Факела»: «Поле там зеленое и гвоздей на него никто не насыпал. Оно для всех одинаковое»

Вратарь «Факела» оценил поле на стадионе в Воронеже.

Ранее 34‑летний форвард «Локомотива» Артем Дзюба раскритиковал состояние газона на стадионе в Воронеже после того, как получил травму в матче с «Факелом», который состоялся во 2‑м туре Мир РПЛ 30 июля.

– Летом прошлого года у «Факела» были проблемы с лицензированием стадиона. Вы, как футболист «Уфы», поддерживали воронежцев и говорили, что команда должна быть в РПЛ. Когда приехали в город, вам по‑доброму припомнили эту историю?

– Вспомнил Паша Горячев, наш пресс‑атташе. Я всегда был за спортивный принцип: если ты заслужил, то должен играть. «Уфа» вылетела – это больно, но «Факел» вышел именно по‑футбольному.

Окей, если со стадионом было бы все совсем плохо, можно перенести в другой город. Я также высказывался насчет «Алании», у которой тоже есть проблемы со стадионом. Спортивный принцип должен быть на первом месте.

– Когда приехали в Воронеж и увидели стадион, что подумали? Жить можно же?

– Вообще не понимаю, почему люди говорили о нем плохо. Да, стадион советской постройки, но все хорошо: раздевалки, поле – все условия есть.

– Некоторые футболисты приезжающих в Воронеж команд выражали недовольство полем. Даже Дзюба жаловался, что получил там травму.

– Поле зеленое и гвоздей на него никто не насыпал. Оно для всех одинаковое. Артему – здоровья. Он один из лучших футболистов нашего чемпионата, поэтому должен радовать нас своей игрой, – сказал Александр Беленов.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию