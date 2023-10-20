Беленов о стадионе «Факела»: «Поле там зеленое и гвоздей на него никто не насыпал. Оно для всех одинаковое»

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Вратарь «Факела» оценил поле на стадионе в Воронеже.

Ранее 34‑летний форвард «Локомотива» Артем Дзюба раскритиковал состояние газона на стадионе в Воронеже после того, как получил травму в матче с «Факелом», который состоялся во 2‑м туре Мир РПЛ 30 июля.

– Летом прошлого года у «Факела» были проблемы с лицензированием стадиона. Вы, как футболист «Уфы», поддерживали воронежцев и говорили, что команда должна быть в РПЛ. Когда приехали в город, вам по‑доброму припомнили эту историю?

– Вспомнил Паша Горячев, наш пресс‑атташе. Я всегда был за спортивный принцип: если ты заслужил, то должен играть. «Уфа» вылетела – это больно, но «Факел» вышел именно по‑футбольному.

Окей, если со стадионом было бы все совсем плохо, можно перенести в другой город. Я также высказывался насчет «Алании», у которой тоже есть проблемы со стадионом. Спортивный принцип должен быть на первом месте.

 – Когда приехали в Воронеж и увидели стадион, что подумали? Жить можно же?

 – Вообще не понимаю, почему люди говорили о нем плохо. Да, стадион советской постройки, но все хорошо: раздевалки, поле – все условия есть.

 – Некоторые футболисты приезжающих в Воронеж команд выражали недовольство полем. Даже Дзюба жаловался, что получил там травму.

 – Поле зеленое и гвоздей на него никто не насыпал. Оно для всех одинаковое. Артему – здоровья. Он один из лучших футболистов нашего чемпионата, поэтому должен радовать нас своей игрой, – сказал Александр Беленов.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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3 комментария

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Дмитрий9779
Так оно так,но "огород"(неровное поле)нивелирует мастерство техничных игроков,значит создавать труднее чем обороняться
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adamx
Ответ Дмитрий9779
Так оно так,но "огород"(неровное поле)нивелирует мастерство техничных игроков,значит создавать труднее чем обороняться
Я помню как то давно в 90-х приезжал реал вроде и играли в грязи. Они просто стали верхом играть :-).
Если техника есть - ничего не сможет помешать играть. Все в одинаковых условиях. В обороне сложнее резко стартовать например. недобно грязный мяч головой бить, но миллионы я думаю в кошельке должны это скомпенсировать...
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