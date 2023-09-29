Симеоне о 2:0 с «Осасуной»: «Атлетико» мог забить еще, но это было бы несправедливо»

Теги Осасуна Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне оценил победу «Атлетико» над «Осасуной» (2:0) в Ла Лиге.

«В первом тайме мы лучше контролировали мяч, но во втором из-за усталости стало сложнее выходить в атаку.

К счастью, мы провели хорошую контратаку, потом могли забить еще, но это было бы несправедливо.

Мы одержали очень важную победу и теперь будем отдыхать», – сказал главный тренер «Атлетико».

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