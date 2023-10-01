«Ривер Плейт» обыграл «Боку» в чемпионате Аргентины 2-й раз подряд – впервые за 19 лет. Экс-форвард «Зенита» Рондон забил победный гол
«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс» в чемпионате Аргентины.
Суперкласико в 7-м туре завершилось победой «Ривер Плейт» со счетом 2:0. Счет на 41-й минуте открыл экс-форвард «Зенита», «Рубина» и ЦСКА Саломон Рондон.
«Ривер Плейт» обыграл «Боку» в чемпионате Аргентины во второй раз подряд. Это произошло впервые с 2004 года.
- Дата проведения
- 1 октября, 20.00, «Эстадио Альберто Хакинто Армандо»
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Бока Хуниорс –
Ромеро, Блондель (Медина, 46), Вейгандт, Вальдес, Валентини, Саракки (Кавани, 70), Рамирес (Барко, 46), Кампусано (Себальос, 69), Бульяуде (Фернандес, 46), Бенедетто, Хансон.
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Ривер Плейт –
Армани, Эррера, Гонсалес, Диас, Каско (Диас, 63), Перес (Мартинес, 83), Лансини (Фунес Мори, 83), Фернандес (Альендро, 63), де ла Крус, Барко, Рондон (Колидио, 63).
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