«Ривер Плейт» обыграл «Боку» в чемпионате Аргентины 2-й раз подряд – впервые за 19 лет. Экс-форвард «Зенита» Рондон забил победный гол

«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс» в чемпионате Аргентины.

Суперкласико в 7-м туре завершилось победой « » со счетом 2:0. Счет на 41-й минуте открыл экс-форвард «Зенита», «Рубина» и ЦСКА Саломон Рондон.

«Ривер Плейт» обыграл « » в чемпионате Аргентины во второй раз подряд. Это произошло впервые с 2004 года.

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