«Ривер Плейт» обыграл «Боку» в чемпионате Аргентины 2-й раз подряд – впервые за 19 лет. Экс-форвард «Зенита» Рондон забил победный гол

Теги высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Ривер Плейт Хосе Саломон Рондон Футбол

«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс» в чемпионате Аргентины.

Суперкласико в 7-м туре завершилось победой «Ривер Плейт» со счетом 2:0. Счет на 41-й минуте открыл экс-форвард «Зенита», «Рубина» и ЦСКА Саломон Рондон.

«Ривер Плейт» обыграл «Боку» в чемпионате Аргентины во второй раз подряд. Это произошло впервые с 2004 года.

Бока Хуниорс – Ривер Плейт 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
1 октября, 20.00, «Эстадио Альберто Хакинто Армандо»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 41 Рондон, 0:2 – 90 Диас.
Бока ХуниорсРомеро, Блондель (Медина, 46), Вейгандт, Вальдес, Валентини, Саракки (Кавани, 70), Рамирес (Барко, 46), Кампусано (Себальос, 69), Бульяуде (Фернандес, 46), Бенедетто, Хансон.
Ривер ПлейтАрмани, Эррера, Гонсалес, Диас, Каско (Диас, 63), Перес (Мартинес, 83), Лансини (Фунес Мори, 83), Фернандес (Альендро, 63), де ла Крус, Барко, Рондон (Колидио, 63).
Предупреждения:
Кампусано (29), Валентини (30), Фернандес (54), Саракки (65), Диас (81), Армани (86), Себальос (87), Вальдес (89).

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5 комментариев

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Как игра может быть в рамках чемпионата, если он закончился ещё летом?
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Бабло Муани
Эрондондон
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Madridistas
Бодрая игра, Ривер был очень хорош!
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Денис Кёнигсберг
Ответ Твой любимый хейтер
Как игра может быть в рамках чемпионата, если он закончился ещё летом?
Сейчас вторая фаза идёт, но я не знаю, что это?
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