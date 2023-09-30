У «Краснодара» 7 сухих матчей из 10 в этой РПЛ. 3 пропущенных гола – лучший результат в лиге
«Краснодар» демонстрирует лучшую оборону на старте сезона Мир РПЛ.
После победы над «Рубином» в 10-м туре (2:0) команда Владимира Ивича лидирует в лиге с 24 очками.
В 10 матчах «Краснодар» пропустил всего 3 гола – это лучший результат в чемпионате, второе место по этому показателю занимает «Пари НН» (9 пропущенных). 7 из 10 туров «быки» провели без пропущенных мячей.
Следующий матч в рамках РПЛ «Краснодар» проведет 7 октября – против «Ростова».
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1. Есть более статусный и финансово состоятельный соперник, который слабо начал сезон
2. Есть врождённая атакующая философия, но от которой ради результата команда уходит
3. Непривычно много матчей на ноль
Результат известен)