У «Краснодара» 7 сухих матчей из 10 в этой РПЛ. 3 пропущенных гола – лучший результат в лиге

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Футбол

«Краснодар» демонстрирует лучшую оборону на старте сезона Мир РПЛ.

После победы над «Рубином» в 10-м туре (2:0) команда Владимира Ивича лидирует в лиге с 24 очками. 

В 10 матчах «Краснодар» пропустил всего 3 гола – это лучший результат в чемпионате, второе место по этому показателю занимает «Пари НН» (9 пропущенных). 7 из 10 туров «быки» провели без пропущенных мячей. 

Следующий матч в рамках РПЛ «Краснодар» проведет 7 октября – против «Ростова». 

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11 комментариев

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Cruel Snake
«Быки» давят всех на своём пути 👌
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Axmat Cecenov
Ну в следующем точно будет минимум 4. Потому что как всегда будет фантомный пенальти. Но надеюсь Краснодар забьёт больше голов
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Зизуха
наша гордость- Краснодар!
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GloryReal
За Краснодар. Вперёд к первому чемпионству.
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Сергей48
По всем показателем достойный лидер на сегодня!
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belikovda.90
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Kirill Blaugrana
Напрашивается аналогия с прошлогодней Барсой.

1. Есть более статусный и финансово состоятельный соперник, который слабо начал сезон
2. Есть врождённая атакующая философия, но от которой ради результата команда уходит
3. Непривычно много матчей на ноль

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