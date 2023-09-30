У «Краснодара» 7 сухих матчей из 10 в этой РПЛ. 3 пропущенных гола – лучший результат в лиге

«Краснодар» демонстрирует лучшую оборону на старте сезона Мир РПЛ.

После победы над «Рубином» в 10-м туре (2:0) команда лидирует в лиге с 24 очками.

В 10 матчах « » пропустил всего 3 гола – это лучший результат в чемпионате, второе место по этому показателю занимает «Пари НН» (9 пропущенных). 7 из 10 туров «быки» провели без пропущенных мячей.

Следующий матч в рамках «Краснодар» проведет 7 октября – против «Ростова».

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