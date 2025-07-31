«Тулуза» выложила коллаж с матчами против Роналду и Месси, пошутив: «Два величайших игрока всех времен пересеклись с нами. Круг замкнулся»

«Тулуза» пошутила про Криштиану Роналду и Лионеля Месси в соцсетях.

Накануне французская команда уступил «Аль-Насру » (1:2), за который выступает Роналду, в товарищеском матче в Австрии.

После клуб выложил коллаж, объединив фотографию португальца с этой игры и изображение Месси , игравшего против них в Лиге 1.

С 2021 по 2023 год аргентинец, ныне представляющий «Интер Майами», выступал за «ПСЖ».

«Эти два величайших игрока всех времен пересеклись с «Тулузой» в своих карьерах 🐐.

Круг замкнулся 😈», – говорится в подписи клуба к публикации.

Изображение: x.com/ToulouseFC

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