«Тулуза» выложила коллаж с матчами против Роналду и Месси, пошутив: «Два величайших игрока всех времен пересеклись с нами. Круг замкнулся»
«Тулуза» пошутила про Криштиану Роналду и Лионеля Месси в соцсетях.
Накануне французская команда уступил «Аль-Насру» (1:2), за который выступает Роналду, в товарищеском матче в Австрии.
После клуб выложил коллаж, объединив фотографию португальца с этой игры и изображение Месси, игравшего против них в Лиге 1.
С 2021 по 2023 год аргентинец, ныне представляющий «Интер Майами», выступал за «ПСЖ».
«Эти два величайших игрока всех времен пересеклись с «Тулузой» в своих карьерах 🐐.
Круг замкнулся 😈», – говорится в подписи клуба к публикации.
Изображение: x.com/ToulouseFC
Роналду забил «Тулузе» в товарищеском матче. Форвард «Аль-Насра» написал: «Голод никогда не утихает»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Тулузы»
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