Директор «Оренбурга»: «Сказал Деограсии, что, если будет предложение, буду продавать его дороже, чем Личку»

Дмитрий Андреев высказался о главном тренере «Оренбурга» Давиде Деограсии.

— После неудачного старта на посту главного тренера «Оренбург» сменил Ярошика на Деограсию. Почему решили назначить на эту должность испанца, который занимался совсем другой работой директора академии, а тренировал в последний раз больше пяти лет назад в Таиланде?

— Он возглавил академию «Оренбурга» шесть месяцев назад. И то, что планировалось сделать, сделал за четыре месяца. Мы с ним очень тесно общались, понимаем, что это за специалист, насколько он глубокий и профессиональный человек. Поэтому для нас это очевидный вариант.

Просто потому, что он знает команду и ее возможности, которые она в прошлом сезоне показывала. Знает проблемы, которые у нее в этом сезоне были при старте. Так что это очевидный вариант. Все остальное — риски из серии «зайдет-не зайдет».

— Вы уже с ним прописали в контракте сумму, которую должен будет получить « », если позовет другой клуб, как «Динамо» позвал ?

— Да. Чисто на личном уровне я сказал Давиду, что, если будет предложение, то я его буду продавать дороже, чем Марцела (смеется).

— А на Федотове «Оренбург» что-то успел заработать, когда он уходил от вас в «Сочи»?

— Я тогда еще играл, поэтому лично я ничего не заработал (смеется), – сказал спортивный директор «Оренбурга».

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