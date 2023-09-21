На экзамене для агентов в FA возникли проблемы с интернетом. Из 700 человек многие не смогли закончить тест вовремя – ФИФА рассматривает возможность пересдачи

Экзамен для агентов в FA практически сорвался из-за отключения интернета.

По информации The Telegraph, в среду из-за отключения Wi-Fi в здании в Бирмингеме, где проходил экзамен, некоторые из 700 кандидатов не смогли решить все задания в отведенное время.

Многие из участников экзамена отмечали, что соединение обрывалось при каждой попытке перейти к следующему вопросу, при этом таймер по-прежнему вел отсчет времени.

Впоследствии по громкой связи было объявлено, что о возникших проблемах сообщат в ФИФА. Некоторые из экзаменуемых покинули свои места в знак протеста.

Следующий экзамен, позволяющий получить лицензию агента, пройдет в мае. За агентскую деятельность без лицензии можно получить штраф и дисквалификацию на срок до 2 лет. Стоимость сдачи экзамена составляет 300 фунтов.

На данный момент неизвестно, вправе ли корректировать проходной балл с учетом возникших неполадок. В ФИФА, в свою очередь, заявили, что на данный момент ведется работа над тем, чтобы пострадавшие смогли пересдать экзамен в ближайшие дни.

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