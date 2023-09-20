Грэм Сунесс: «Погба – ленивый придурок. Он должен быть одним из лучших полузащитников в мире»
Грэм Сунесс назвал Поля Погба ленивым придурком.
Бывший тренер «Ливерпуля» поделился мыслями о французском футболисте «Ювентуса», который сдал положительную допинг-пробу.
– Поль – чрезвычайно талантливый молодой человек. Он должен быть одним из лучших полузащитников в мире. Но он ленивый.
Вспомните, в каком стиле он исполнял пенальти. Он хотел стать звездой шоу в тот период времени. Если он ленив в матчах, он будет ленив и на тренировках.
– Считаете ли вы, что иногда критика в адрес игрока является несправедливой?
– Ни на секунду, нет. Он ленивый придурок, – сказал Грэм Сунесс о бывшем хавбеке «Манчестер Юнайтед».
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