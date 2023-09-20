Грэм Сунесс: «Погба – ленивый придурок. Он должен быть одним из лучших полузащитников в мире»

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Грэм Сунесс Поль Погба брань Футбол

Грэм Сунесс назвал Поля Погба ленивым придурком.

Бывший тренер «Ливерпуля» поделился мыслями о французском футболисте «Ювентуса», который сдал положительную допинг-пробу.

Поль – чрезвычайно талантливый молодой человек. Он должен быть одним из лучших полузащитников в мире. Но он ленивый.

Вспомните, в каком стиле он исполнял пенальти. Он хотел стать звездой шоу в тот период времени. Если он ленив в матчах, он будет ленив и на тренировках.

– Считаете ли вы, что иногда критика в адрес игрока является несправедливой?

– Ни на секунду, нет. Он ленивый придурок, – сказал Грэм Сунесс о бывшем хавбеке «Манчестер Юнайтед».

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21 комментарий

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Ебздрогыч
Ни добавить, ни убавить, все так
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damondiamond
я вчера даже подумал, что за Милан не Рафаэль Леао играет, а Поль Погба
+8
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Макс Саид
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Тебе привет передают канте, виейра, макелеле, лемар, матьюиди, не говоря о "коричневых" трезеге, анри и других
+8
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Spaten
Под каждым словом можно подписаться
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Papa Paolo
Ответ damondiamond
я вчера даже подумал, что за Милан не Рафаэль Леао играет, а Поль Погба
Один завод 🏭
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Nick Dovgo
должен был быть...
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El_Ilusionista
После 2015 он уже был суперзвездой, какие пасы вырезал, какие лонгболлы передавал, какие у него удары были, просто фантастика. Жаль, что он после ЧМ вообще ленивым стал. А так переходи он в условный Реал, Барсу, Баварию, зацепил бы пару ЛЧ и стал бы в ряд великих.
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Саша Белый
Интересно, будут ли в Англии комиссию собирать для оценки высказывания Сунесса?
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Shikari
хотел бы увидеть сборную Франции с Погба и Дембеле, чисто -2, если ребята не с той ноги встали
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Илья Игнатьев
Ответ Антон Киселёв
Если бы это сказал условный Кавазашвили про условного Кокорина, то весь спортс уже бы негодовал что "у деда крыша поехала", а карьера футболиста - это его личное дело, просто "совки этого не понимают"🤣
Что ты, черт побери, такое несёшь?)
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Shikari
Ответ El_Ilusionista
После 2015 он уже был суперзвездой, какие пасы вырезал, какие лонгболлы передавал, какие у него удары были, просто фантастика. Жаль, что он после ЧМ вообще ленивым стал. А так переходи он в условный Реал, Барсу, Баварию, зацепил бы пару ЛЧ и стал бы в ряд великих.
и стал бы вторым Азаром, учитывая травмы
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Тухель
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Менди играл в основе в победном финале ЛЧ 2022 за РМ. На замену вышел Камавинга. Канте был с отрывом лучшим игроком Челси 2021 в победной ЛЧ. Коман забил победный гол в финале ЛЧ 2020.
Что ты черт возьми такое несешь?
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rodjer22
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а что надо брать полубелых русских?
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charly001
Если бы не лень то Погба и был лучшим центральным полузащитником
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Заяцволк
Поль "Гламурный придурок" Погба
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QWertY
Он и был лучшим полузащитником мира на ЧМ 18
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человек-муравей человек-физрук
он хотел допингом взбодриться но его сразу спалили
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sega megabitovich
да мне кажется челик уже достаточно срубил капусты и просто не особо парится по жизни... плывет по течению... 🤔
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