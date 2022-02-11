Де Хеа о ЧМ-2018: «Люди говорили, что я сыграл ужасно. Отбей я пенальти в матче с Россией – был бы хорош для них»

Вратарь и сборной Испании Давид Де Хеа вспомнил о выступлении на в России.

Испания вылетела в 1/8 финала, уступив России по пенальти. В группе Де Хеа пропустил 5 голов в 3 матчах – команда победила и дважды сыграла вничью.

«Не думаю, что я выступил на чемпионате мира так плохо, как об этом говорят. Это правда, что я провалился в первом матче, против Португалии (3:3), но Испания все же сыграла вничью. Потом я не ошибался за все время ЧМ.

Мне не повезло, что я не отразил ни одного пенальти в серии с Россией, но в плане голов я не мог ничего сделать.

Это люди начали говорить о том, как плохо, просто ужасно я сыграл, они остались при этом мнении. Но тот чемпионат мира не был катастрофой. Если бы я отразил пенальти в матче с Россией, мы бы прошли дальше, говорили бы, как я был хорош, как хорошо сыграл.

Думаю, люди в Испании имеют обо мне иное представление, чем есть у людей в Англии. Полагаю, это потому, что люди не смотрят так уж много игр . А со сборной Испании я в последнее время не переживал много радостных моментов», – сказал голкипер в интервью El País.