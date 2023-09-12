Баринов о Европе: «Если в ближайшие пару лет не уеду, тогда стану Лоськовым нового времени и останусь в «Локомотиве» до конца карьеры»

Дмитрий Баринов заявил, что может стать Дмитрием Лоськовым нового времени.

Этой зимой «Бешикташ» предложил за 5 млн евро, но «Локомотив» не согласился отпустить полузащитника.

«Ситуацию с « » давно отпустил. Да, был тяжелый период, потому что мы тогда плохо играли, надо было все взвешивать. Но я не ходил, в двери руководству не стучал. Если бы все всех устроило по условиям, я с удовольствием перешел бы.

Я хотел в «Бешикташ», но никаких проблем. Я спокойно к этому отношусь, но цель поиграть в Европе остается.

Если в Европе так и не поиграю, то не буду считать карьеру неполноценной. Если в ближайшие пару лет не уеду, то тогда стану нового времени и останусь в «Локомотиве» до конца карьеры, закончу здесь», – сказал капитан « ».

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