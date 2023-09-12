Баринов о Европе: «Если в ближайшие пару лет не уеду, тогда стану Лоськовым нового времени и останусь в «Локомотиве» до конца карьеры»

Теги Локомотив Дмитрий Лоськов премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция Дмитрий Баринов Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Баринов заявил, что может стать Дмитрием Лоськовым нового времени.

Этой зимой «Бешикташ» предложил за Баринова 5 млн евро, но «Локомотив» не согласился отпустить полузащитника.

«Ситуацию с «Бешикташем» давно отпустил. Да, был тяжелый период, потому что мы тогда плохо играли, надо было все взвешивать. Но я не ходил, в двери руководству не стучал. Если бы все всех устроило по условиям, я с удовольствием перешел бы.

Я хотел в «Бешикташ», но никаких проблем. Я спокойно к этому отношусь, но цель поиграть в Европе остается.

Если в Европе так и не поиграю, то не буду считать карьеру неполноценной. Если в ближайшие пару лет не уеду, то тогда стану Дмитрием Лоськовым нового времени и останусь в «Локомотиве» до конца карьеры, закончу здесь», – сказал капитан «Локомотива».

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15 комментариев

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Ебздрогыч
Баринову до Лоськова - как до Китая в низком приседе
+35
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Гамарджоба Генацвале
Хорошо хоть с легендой Ротенбергом не сравнил себя. Вовремя тормознулся.
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Лучше бы молчал, ей богу
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Aleksey Dolmatov
Как легко стать легендой в наше время, а. Достаточно просто поиграть всю карьеру в одном клубе
+6
0
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Михаил Никитов
Лоськовым ты никогда не станешь, Лось он один такой!
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Профессор из Кобхэма
27 лет, еще пару годиков можно подождать и в топ клуб АПЛ перейти.
Там все ждут российских 30 летних перспективных игроков.
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Remedy
Надеюсь, это шутка такая, если нет- то поплыл чудак.. Где Лоськов и где Бара🙄
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Тарас Озбилиз
какой европейской команде нужен защитник выходящий на поле сразу с жёлтой?
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Eric_Cartman
Он там забухал на ДР и его никак не угомонят. Что не вью, то дно все ниже и ниже
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Владислав88
Какаой Лоськов, ещё как Овчинников сказал бы. По позиции Маминов тогда уж.
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Никита Аксанов
Ответ Кузбасс
В зимнее окно отправился в нашу Зенитушку.
Ну он же не Глушаков какой-нибудь, чтобы в Спартак идти. Конечно все плюс минус приличные игроки хотели бы играть за Зенит и выигрывать трофеи.
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