Баринов о Европе: «Если в ближайшие пару лет не уеду, тогда стану Лоськовым нового времени и останусь в «Локомотиве» до конца карьеры»
Дмитрий Баринов заявил, что может стать Дмитрием Лоськовым нового времени.
Этой зимой «Бешикташ» предложил за Баринова 5 млн евро, но «Локомотив» не согласился отпустить полузащитника.
«Ситуацию с «Бешикташем» давно отпустил. Да, был тяжелый период, потому что мы тогда плохо играли, надо было все взвешивать. Но я не ходил, в двери руководству не стучал. Если бы все всех устроило по условиям, я с удовольствием перешел бы.
Я хотел в «Бешикташ», но никаких проблем. Я спокойно к этому отношусь, но цель поиграть в Европе остается.
Если в Европе так и не поиграю, то не буду считать карьеру неполноценной. Если в ближайшие пару лет не уеду, то тогда стану Дмитрием Лоськовым нового времени и останусь в «Локомотиве» до конца карьеры, закончу здесь», – сказал капитан «Локомотива».
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