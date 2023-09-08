Клубы АПЛ заработали 250 млн фунтов от сделок с командами из Саудовской Аравии. Самый крупный переход – Невеш за 47 млн

Теги Ливерпуль Фулхэм премьер-лига Англия Вулверхэмптон высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Александар Митрович Фабиньо Рубен Невеш деньги Футбол

Клубы АПЛ получили 250 миллионов фунтов от сделок с командами Саудовской Аравии.

Самым крупным переходом стал трансфер полузащитника Рубена Невеша в «Аль-Хиляль» из «Вулверхэмптона». Сумма составила 47 миллионов фунтов.

«Фулхэм» получил 45 миллионов фунтов за трансфер Александра Митровича в «Аль-Хиляль».

«Ливерпуль» выручил 52 миллиона фунтов в общей сложности – после перехода Фабиньо в «Аль-Иттихад» (40 миллионов фунтов) и от трансфера капитана команды Джордана Хендерсона в «Аль-Иттифак» (12 миллионов фунтов).

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5 комментариев

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Sardor Abdujalilov
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Peter Parker
Ответ rigobersong
Радует, что Англичан не смущает обстановка в СА с правами человека, убийство журналиста в Турции, казни за твиттер и т.д.:) Только звездаболить могут, а как дело касается денег, там это другое:))
) так саудиты «свои».
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