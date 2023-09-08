Клубы АПЛ заработали 250 млн фунтов от сделок с командами из Саудовской Аравии. Самый крупный переход – Невеш за 47 млн

Клубы АПЛ получили 250 миллионов фунтов от сделок с командами Саудовской Аравии.

Самым крупным переходом стал трансфер полузащитника в «Аль-Хиляль» из « ». Сумма составила 47 миллионов фунтов.

« » получил 45 миллионов фунтов за трансфер Александра Митровича в «Аль-Хиляль».

« » выручил 52 миллиона фунтов в общей сложности – после перехода Фабиньо в «Аль-Иттихад» (40 миллионов фунтов) и от трансфера капитана команды в «Аль-Иттифак» (12 миллионов фунтов).

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