Клубы АПЛ заработали 250 млн фунтов от сделок с командами из Саудовской Аравии. Самый крупный переход – Невеш за 47 млн
Клубы АПЛ получили 250 миллионов фунтов от сделок с командами Саудовской Аравии.
Самым крупным переходом стал трансфер полузащитника Рубена Невеша в «Аль-Хиляль» из «Вулверхэмптона». Сумма составила 47 миллионов фунтов.
«Фулхэм» получил 45 миллионов фунтов за трансфер Александра Митровича в «Аль-Хиляль».
«Ливерпуль» выручил 52 миллиона фунтов в общей сложности – после перехода Фабиньо в «Аль-Иттихад» (40 миллионов фунтов) и от трансфера капитана команды Джордана Хендерсона в «Аль-Иттифак» (12 миллионов фунтов).
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