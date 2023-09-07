«Боруссия» продала Торгана Азара «Андерлехту» за 4 млн евро

Торган Азар вернулся в чемпионат Бельгии.

«Андерлехт» объявил о подписании 30-летнего футболиста. С ним заключили контракт на 3 год.

По информации Фабрицио Романо, дортмундская «Боруссия» получит 4 миллиона евро за трансфер бельгийского полузащитника.

Азар выступал за «Дортмунд» с 2019 года. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Фото: https://www.rsca.be/

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS