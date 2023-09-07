«Боруссия» продала Торгана Азара «Андерлехту» за 4 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Андерлехт высшая лига Бельгия трансферы Торган Азар Футбол

Торган Азар вернулся в чемпионат Бельгии.

«Андерлехт» объявил о подписании 30-летнего футболиста. С ним заключили контракт на 3 год. 

По информации Фабрицио Романо, дортмундская «Боруссия» получит 4 миллиона евро за трансфер бельгийского полузащитника. 

Азар выступал за «Дортмунд» с 2019 года. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Фото: https://www.rsca.be/

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gera219
Ответ Док163
тоже как-то он резко сдал(((
Решил с братом, семьей и друзьями пивко попивать, а не в мячик играть
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
тоже как-то он резко сдал(((
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
Ответ Gera219
Решил с братом, семьей и друзьями пивко попивать, а не в мячик играть
я также подумал
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S100 Winner
Ответ Док163
тоже как-то он резко сдал(((
Эден заработал столько бабла, что всем членам семьи на 10 жизней вперёд хватит шиковать. Вот и Торган решил особо не париться и не грызть газон зубами, ибо всем обеспечен на 1000 лет вперёд
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
Ответ S100 Winner
Эден заработал столько бабла, что всем членам семьи на 10 жизней вперёд хватит шиковать. Вот и Торган решил особо не париться и не грызть газон зубами, ибо всем обеспечен на 1000 лет вперёд
Внутреннее братское соперничество должно было двигать его вперед, типа этот завязал, а еще МОГУ УМЕЮ ДЕЛАЮ! Но нет! ВОзможно это семейные особенности организма - склонность к полноте и низкий запас мощностей в теле.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dzmitry Lavysh
Надо тогда и Эдену обратно в Бельгию и все 3 брата будут там
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Kuznetsov
одновременный слив всех Азаров)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
avcgloronalduMU
фото конечно то ещё, показывает всю ситуацию и форму у обоих Азаров
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hiper74
Ответ avcgloronalduMU
фото конечно то ещё, показывает всю ситуацию и форму у обоих Азаров
Пивка с бургером нехватает:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий