Форвард Марокко U20 Маухуб, которым интересовалось «Динамо», перешел в «Раджу»

Агент Эль Мехди Маухуба подтвердил интерес к форварду со стороны « ».

«Интерес из России был не только от «Динамо», но и от других клубов. Также им интересовались португальские клубы. Но в итоге он предпочел другой вариант, не российский», — сказал Хасан Имуссатен.

Согласно Transfermarkt, 20-летний игрок молодежной сборной Марокко перешел из « » в «Раджу» из , другой марокканский клуб, за 273 тысячи евро.

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