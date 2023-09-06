Форвард Марокко U20 Маухуб, которым интересовалось «Динамо», перешел в «Раджу»
Агент Эль Мехди Маухуба подтвердил интерес к форварду со стороны «Динамо».
«Интерес из России был не только от «Динамо», но и от других клубов. Также им интересовались португальские клубы. Но в итоге он предпочел другой вариант, не российский», — сказал Хасан Имуссатен.
Согласно Transfermarkt, 20-летний игрок молодежной сборной Марокко перешел из «ФЮС» в «Раджу» из Касабланки, другой марокканский клуб, за 273 тысячи евро.
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