Форвард Марокко U20 Маухуб, которым интересовалось «Динамо», перешел в «Раджу»

Теги премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва высшая лига Марокко ФЮС Раджа Касабланка Футбол

Агент Эль Мехди Маухуба подтвердил интерес к форварду со стороны «Динамо».

«Интерес из России был не только от «Динамо», но и от других клубов. Также им интересовались португальские клубы. Но в итоге он предпочел другой вариант, не российский», — сказал Хасан Имуссатен.

Согласно Transfermarkt, 20-летний игрок молодежной сборной Марокко перешел из «ФЮС» в «Раджу» из Касабланки, другой марокканский клуб, за 273 тысячи евро.

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4 комментария

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Alexandr
это потеря потерь
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Alex31
Там его Циннбауэр кстати тренировать будет.
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Валерий Сергеевич
Ну и слава Богу, что не перешел.
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Глеб Егоров
подлая Раджа
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