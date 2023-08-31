«Челси» представил выездную форму – с отсылкой к комплектам клуба из 90-х
«Челси» представил выездную форму на сезон.
Контрастные оттенки синего цвета, ромбовидный геометрический узор на футболке вдохновлены комплектами «Челси» 90-х годов и гламуром улицы Кингс-роуд. Форма создана компанией Nike.
Отдельно отмечается, что «при этом эстетика не уклоняется от передовых тенденций».
Золотая отделка на эмблеме характеризует гордость Лондона.
Фото: instagram.com/chelseafc/
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только разобраться к чему и как бы для начала