«Челси» представил выездную форму на сезон.

Контрастные оттенки синего цвета, ромбовидный геометрический узор на футболке вдохновлены комплектами « » 90-х годов и гламуром улицы Кингс-роуд. Форма создана компанией Nike.

Отдельно отмечается, что «при этом эстетика не уклоняется от передовых тенденций».

Золотая отделка на эмблеме характеризует гордость Лондона.

Фото: instagram.com/chelseafc/

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