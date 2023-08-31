«Челси» представил выездную форму – с отсылкой к комплектам клуба из 90-х

Теги Челси премьер-лига Англия Nike игровая форма стиль Футбол

«Челси» представил выездную форму на сезон.

Контрастные оттенки синего цвета, ромбовидный геометрический узор на футболке вдохновлены комплектами «Челси» 90-х годов и гламуром улицы Кингс-роуд. Форма создана компанией Nike.

Отдельно отмечается, что «при этом эстетика не уклоняется от передовых тенденций».

Золотая отделка на эмблеме характеризует гордость Лондона.

Фото: instagram.com/chelseafc/

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28 комментариев

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BARCA_10
Ответ Дмитрий Бервинов
А в чем смысл делать выездную форму в тех же цветах, что и домашнюю?
чтобы потом как в 1997 году сыграть в гостевой форме соперника)
+61
0
+61
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Дмитрий Бервинов
А в чем смысл делать выездную форму в тех же цветах, что и домашнюю?
+58
-4
+54
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Тони Каскарино
Ответ Растиньяк
Кто эти люди на фото?
А то вы не узнали Энцо на фото............
+10
0
+10
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Нейтрал
В Челси конечно те еще гении сидят
+7
-2
+5
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Aleksey Yashin
Золотая отделка на эмблеме характеризует какие суммы тратит Челси на трансферы
+7
-3
+4
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Da prozecutor
Ответ Joey Ramone
C отсылкой к успехам клуба в 90-ых?
кубок кубков как-никак
+3
0
+3
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privet100
Они видели формы 90ых? Там никаких изящных полосочек и разноцветного покрова не было. Воротник, форма на размер больше и максимальная простота.
+3
0
+3
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Gutalin
Ответ Растиньяк
Кто эти люди на фото?
Чемпион мира и лучший молодой игрок ЧМ
+2
0
+2
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Rus Donskoy
ретро никогда не выйдет из моды
+2
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dimakosyrev
Ответ BarCa
А там не МЮ был??
Нет, здесь про эту историю: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/styling/3183944.html
+2
0
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Бене Гессерит
Ответ Растиньяк
Кто эти люди на фото?
Ну чемпион мира
+1
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Тони Каскарино
Ответ Joey Ramone
C отсылкой к успехам клуба в 90-ых?
Да к успехам 90-х. Это не опечатка.
Кубок Кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии и Кубок Английской лиги...если вы не знали........
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marcus_flint
Ответ Born is the King
Топовая форма, но до сих пор спонсора нет с такими затратами на днарей вроде Палмера
Слушай, тебе не надоело ныть?) по моему под моим каждой новостью про Челси ты все время какой-то негатив пишешь)
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brace
Ответ BARCA_10
чтобы потом как в 1997 году сыграть в гостевой форме соперника)
Хах... Ловко продумали.
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BarCa
Ответ BARCA_10
чтобы потом как в 1997 году сыграть в гостевой форме соперника)
А там не МЮ был??
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balander09
ох уж эти отсылки везде и всюду
только разобраться к чему и как бы для начала
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Средний палец Кирана Тирни
Еврокубков нет, могли бы в одном синем домашнем комплекте отбегать сезон, а у Брайтона попросить их комплект для очной встречи - те за вполне разумные деньги поделятся)
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Lavrentiy0602
форма симпатичная, значительно лучше, чем адик
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*ChelseaSmile*
довольно-таки не плохо
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Анатолий Дегтярёв
Autoglass где?))
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Joey Ramone
C отсылкой к успехам клуба в 90-ых?
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