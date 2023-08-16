Кайседо выбрал 25-й номер в «Челси». Мойсес просил разрешения у Дзолы взять его

Теги Челси премьер-лига Англия Джанфранко Дзола игровая форма стиль Мойсес Кайседо Футбол

Мойсес Кайседо взял 25-й номер в «Челси».

Последний раз под этим номером в лондонском клубе играл Джанфранко Дзола. Перед тем, как взять 25-й номер, Кайседо связался с итальянцем.

Дзола дал добро: «Привет, Мойсес! Спасибо за сообщение. Надеюсь, он доставит тебе столько же удовольствия, сколько и мне. Удачи!».

«Я так горд, что надену этот номер. Я говорил с Джанфранко Дзолой и получил его одобрение.

Знаю, как много значит его номер. Я выбрал его, поскольку это особенный номер для меня и моей семьи. Хочу оставить множество воспоминаний в «Челси» со своим номером на спине», – сказал эквадорец.

 

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14 комментариев

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Jazzzz
Ну прям лизнул всем пенсам)
+51
-13
+38
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Акира_1
Ответ Jazzzz
Ну прям лизнул всем пенсам)
Так он лизнул ещё когда послал Ливерпуль.
+41
-8
+33
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Никита Алексеев
У Лукаку будут за 9 номер спрашивать?
+9
-2
+7
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DolJun
Ответ Никита Алексеев
У Лукаку будут за 9 номер спрашивать?
девятку закрепят за мандингос и выведут из обращения, чтобы проклятие больше ни на кого не перекинулось
+10
-3
+7
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Chuha-Motibg
Надеюсь тоже будет играть с улыбкой на лице на Олд Траффорде
+2
0
+2
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Ruslan Shulz
скоро уже на трехзначные перейдут
0
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bengalsckyzh
А у нас Арсенчик загибается.. Где же, справедливость.
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songbilong
Ответ DolJun
девятку закрепят за мандингос и выведут из обращения, чтобы проклятие больше ни на кого не перекинулось
а кто это?
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Сергей Кайзер
Ответ songbilong
а кто это?
Мандингос? Лукаку он и есть.
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Harut Hovsepyan
Ответ songbilong
а кто это?
Фильм "Джанго освобожденный" глянь, если время есть. Там прям наглядно все показано.)
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songbilong
Ответ Марат Люсьеныч
Мог бы 8 взять и Джеррарду набрать
у Кейта
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