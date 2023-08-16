Кайседо выбрал 25-й номер в «Челси». Мойсес просил разрешения у Дзолы взять его

Мойсес Кайседо взял 25-й номер в «Челси».

Последний раз под этим номером в лондонском клубе играл . Перед тем, как взять 25-й номер, связался с итальянцем.

Дзола дал добро: «Привет, Мойсес! Спасибо за сообщение. Надеюсь, он доставит тебе столько же удовольствия, сколько и мне. Удачи!».

«Я так горд, что надену этот номер. Я говорил с Джанфранко Дзолой и получил его одобрение.

Знаю, как много значит его номер. Я выбрал его, поскольку это особенный номер для меня и моей семьи. Хочу оставить множество воспоминаний в «Челси» со своим номером на спине», – сказал эквадорец.

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