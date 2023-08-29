«Спартак» разместил просьбу о помощи в поисках фигуристки Горбачевой на домашнем стадионе

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«Спартак» разместил просьбу о помощи в поисках фигуристки на домашнем стадионе.

«Красно-белые, вчера в районе Тушино пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева.

На данный момент девушку ищут. Если вы видели Алину или обладаете какой-либо информацией о ее местонахождении – позвоните на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8(800)-700-54-52 (работает круглосуточно, бесплатно на территории РФ)», – написали в телеграм-канале «Спартака».

16-летняя Алина Горбачева пропала накануне около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Сегодня она попала в объектив камеры наблюдения в одном из московских кафе. 

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева – сегодня днем ее видели в кафе. Что известно?

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17 комментариев

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T622222
За банер респект все лучше рекламы
+14
-1
+13
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balander09
скоро уже объявится сама
в кафе сама была
там больше детская обида и боится люлей получить
+12
-3
+9
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Красная стрела
Да, хороший банер. Может даже чаще использовать для социальных вещей. Большой, всё видно, привлекает внимание
+4
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+4
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ретроградный меркурий
Спартаку респект, не остались в стороне. Тем более стадион в том же районе
+3
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Красная стрела
Ответ Антон Фалафель
Москва переполнена ментами. Пусть ищут.
Вот вы, целая категория людей. Помочь в поисках-пусть ищут менты, помочь солдатам - сколько государство тратит на оборонку, пусть сами разбираются, помочь пенсионеру-я что пенсионный фонд. И так во всём, кто-то что-то должен. Как хорошо, что не все люди такие. Иначе б этот мир загнулся😁
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Алексей Ненахов
Хорошо если загуляла и где-то сидит , главное чтоб не было печальных новостей .
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Kit244098
Загуляла девка. Бывает. Мозгов нет. Возраст.
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Dark.Babysitter
Она сегодня уже несколько раз была на камерах наблюдения замечена.
Mash в телеге писал и видео с камер там есть.
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Красная стрела
И к сожалению, если на проблему взглянуть, пропадает очень много людей, в том числе и подростков. Просто бич времени какой - то🤷🏿‍♂️
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Celsius
Правильно сделал Спартак, молодцы, в такой ситуации любая помощь может оказаться к месту.
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Wintersun
Уже и по федеральным телеканам сюжеты дали про поиск, по ТВЦ и НТВ.
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red hikkikomori
Ответ Антон Фалафель
Москва переполнена ментами. Пусть ищут.
Кстати, говорят же в Москве тотальная слежка, везде камеры, преступников за пол часа вычисляют по ним, системы распознавания лиц, супер-безопасность. А тут почему-то не могут найти🤔
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Montenegro Serbian
Ответ Красная стрела
Вот вы, целая категория людей. Помочь в поисках-пусть ищут менты, помочь солдатам - сколько государство тратит на оборонку, пусть сами разбираются, помочь пенсионеру-я что пенсионный фонд. И так во всём, кто-то что-то должен. Как хорошо, что не все люди такие. Иначе б этот мир загнулся😁
Всё в одну кучу собрали)
Если кто-то хочет помочь, тем более в поиске - это замечательно.
Но если кто-то хочет задать вопросы, почему например миллиарды рублей уходит на финансирование футболистов и просто кучи профессиональных спортсменов живущих за гос.деньги, а на вооружение солдат и сбор средств на амуницию люди отдают свои кровные - это тоже неплохо.

Во всём должен быть баланс.
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Красная стрела
Ответ Montenegro Serbian
Всё в одну кучу собрали) Если кто-то хочет помочь, тем более в поиске - это замечательно. Но если кто-то хочет задать вопросы, почему например миллиарды рублей уходит на финансирование футболистов и просто кучи профессиональных спортсменов живущих за гос.деньги, а на вооружение солдат и сбор средств на амуницию люди отдают свои кровные - это тоже неплохо. Во всём должен быть баланс.
Ну так они задают вопросы в спортивных ветках и в других не тематических группах. Думаете, они в прокуратуру пишут или ещё куда? На любое предложение - чем то заняться, раз вы такие недовольные, они отвечают "да что время терять, всё бесполезно". Этот тип людей постоянно маячит. И в интернете, и в жизни 🤷🏿‍♂️лучше всех всё знают. Ноют и ничего не делают.
А те, кто задаёт вопросы - такие есть. И молодцы. Но они не пишут подобные комменты, они кошмарят службы тыкая их в законы. 🤷🏿‍♂️
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Агалар
Ответ Pok_Toholo
Да только опять смех вызывают, потому что разместили когда уже её обнаружили 🤣
где обнаружили
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