«Спартак» разместил просьбу о помощи в поисках фигуристки Горбачевой на домашнем стадионе
«Спартак» разместил просьбу о помощи в поисках фигуристки на домашнем стадионе.
«Красно-белые, вчера в районе Тушино пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева.
На данный момент девушку ищут. Если вы видели Алину или обладаете какой-либо информацией о ее местонахождении – позвоните на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8(800)-700-54-52 (работает круглосуточно, бесплатно на территории РФ)», – написали в телеграм-канале «Спартака».
16-летняя Алина Горбачева пропала накануне около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Сегодня она попала в объектив камеры наблюдения в одном из московских кафе.
В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева – сегодня днем ее видели в кафе. Что известно?
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в кафе сама была
там больше детская обида и боится люлей получить
Mash в телеге писал и видео с камер там есть.
Если кто-то хочет помочь, тем более в поиске - это замечательно.
Но если кто-то хочет задать вопросы, почему например миллиарды рублей уходит на финансирование футболистов и просто кучи профессиональных спортсменов живущих за гос.деньги, а на вооружение солдат и сбор средств на амуницию люди отдают свои кровные - это тоже неплохо.
Во всём должен быть баланс.
А те, кто задаёт вопросы - такие есть. И молодцы. Но они не пишут подобные комменты, они кошмарят службы тыкая их в законы. 🤷🏿♂️