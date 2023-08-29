«Спартак» разместил просьбу о помощи в поисках фигуристки Горбачевой на домашнем стадионе

«Спартак» разместил просьбу о помощи в поисках фигуристки на домашнем стадионе.

«Красно-белые, вчера в районе Тушино пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева.

На данный момент девушку ищут. Если вы видели Алину или обладаете какой-либо информацией о ее местонахождении – позвоните на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8(800)-700-54-52 (работает круглосуточно, бесплатно на территории РФ)», – написали в телеграм-канале « ».

16-летняя Алина Горбачева пропала накануне около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Сегодня она попала в объектив камеры наблюдения в одном из московских кафе.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева – сегодня днем ее видели в кафе. Что известно?

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