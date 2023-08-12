Сперцян набрал 13 Fantasy-очков за дубль «Оренбургу». Полузащитник «Краснодара» – в топ-3 РПЛ

Эдуард Сперцян принес «Краснодару» победу в 4-м туре РПЛ двумя голами.

Полузащитник заработал 13 очков в фэнтези-турнире: дважды по +5 за голы, а также +3 за полный матч. Он забил первый мяч с игры, второй – с пенальти, который заработал Джон Кордоба.

Суммарно в сезоне у Сперцяна теперь 30 фэнтези-очков, по этому показателю он уступает только спартаковцу Квинси Промесу, столько же набрал форвард ЦСКА Федор Чалов, сыгравший на один матч меньше. Это три лидера РПЛ, они же – три оставшихся в лиге игрока с максимальной стоимостью (9).

Сперцян в составе у 28,6% игроков, капитан – у 4,4% фэнтези-менеджеров.