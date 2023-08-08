«Ф-1» планирует запретить DRS в квалификациях. «Ред Булл» потеряет больше всех (AMuS)
«Формула-1» намерена запретить открытие заднего антикрыла в квалификациях.
Такой информацией поделились журналисты Auto Motor und Sport.
Сегодня пилоты могут использовать систему в зонах DRS в квалификациях без ограничений, если позволяет погода, а в гонках – только при отставании от впереди едущего соперника в секунду или менее.
Данные с Гран-при Бельгии, проанализированные AMuS, свидетельствуют о том, что «Ред Булл» выигрывает от активации DRS больше любой другой команды. Таким образом, потери чемпионов мира в случае изменения правил также будут максимальными.
На трассе «Спа-Франкоршам» «Ред Булл» получал прибавку в 20,3 км/ч на прямой «Кеммель» при открытии антикрыла, «Феррари» – 19, «Макларен» – 15,3, «Мерседес» Льюиса Хэмилтона – 13,2. Джордж Расселл отыгрывал 24,3 км/ч, однако молодой британец использовал аэродинамический пакет «Мерседеса» с высокой прижимной силой, и скорость с DRS достигала 327,5 км/ч – немногим больше скорости «Ред Булл» с закрытым крылом. Для сравнения, у Макса Ферстаппена и Серхио Переса были лучшие показатели среди гонщиков топ-команд: 340,8 км/ч c открытым антикрылом и 320,5 км/ч с закрытым.
Ранее информация о скорости показывала превосходство «Ред Булл» по эффективности DRS и на других трассах.
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Да и разговоры про битву конструкторских умов, когда запрещали DAS (нелегальность которого не смог доказать даже РБ в конце сезона, после открытой публикации всех технических подробностей), я чет не помню
но DAS это на самом деле неоднозначная фигня. так что тут спорно
Не буду врать, на картинке все это круто смотрелось, но вот только никакой реальной спортивной борьбы там не было и ценность такого обгона в плане настоящей борьбы около нуля.
P.S. уже доходит до смешного как спустя полтора сезона надо срочно тормозить РБ.
Если легальна, то почему запретили? В FIA же и так знали технические подробности и запретили на следующий сезон, на сколько помню, почти в начале сезона, до всяких публикаций.
Зато квалы станут веселее:
Макс наконец то покажет свой более реальный скилл квалифаера.
Перес сможет вернутся к своей любимой в этом сезоне теме выхода/невыхода в Q3
Удивительно... просто удивительно как коротка память людей. Боюсь представить сколько раз я уже видел сообщения про "Мерсу запретили DAS"
При том что далеко не факт что все смогли бы её успешно внедрить. У тех же РБ противоположная концепция шасси + уникальная доработанная передняя подвеска. Внедрение DAS для них = накрыть свои идеи медным тазом и начинать все с нуля. Мерседесы же вполне могли выиграть год и развить идею еще больше и глубже