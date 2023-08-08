«Ф-1» планирует запретить DRS в квалификациях. «Ред Булл» потеряет больше всех (AMuS)

« » намерена запретить открытие заднего антикрыла в квалификациях.

Такой информацией поделились журналисты Auto Motor und Sport.

Сегодня пилоты могут использовать систему в зонах DRS в квалификациях без ограничений, если позволяет погода, а в гонках – только при отставании от впереди едущего соперника в секунду или менее.

Данные с , проанализированные AMuS, свидетельствуют о том, что «Ред Булл» выигрывает от активации DRS больше любой другой команды. Таким образом, потери чемпионов мира в случае изменения правил также будут максимальными.

На трассе « » «Ред Булл» получал прибавку в 20,3 км/ч на прямой «Кеммель» при открытии антикрыла, «Феррари» – 19, «Макларен» – 15,3, «Мерседес» – 13,2. Джордж Расселл отыгрывал 24,3 км/ч, однако молодой британец использовал аэродинамический пакет « » с высокой прижимной силой, и скорость с DRS достигала 327,5 км/ч – немногим больше скорости «Ред Булл» с закрытым крылом. Для сравнения, у Макса Ферстаппена и Серхио Переса были лучшие показатели среди гонщиков топ-команд: 340,8 км/ч c открытым антикрылом и 320,5 км/ч с закрытым.

Ранее информация о скорости показывала превосходство «Ред Булл» по эффективности DRS и на других трассах.

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