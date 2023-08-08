«Ф-1» планирует запретить DRS в квалификациях. «Ред Булл» потеряет больше всех (AMuS)

Теги Гран-при Бельгии ФИА Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес регламент Спа-Франкоршам Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

«Формула-1» намерена запретить открытие заднего антикрыла в квалификациях.

Такой информацией поделились журналисты Auto Motor und Sport.

Сегодня пилоты могут использовать систему в зонах DRS в квалификациях без ограничений, если позволяет погода, а в гонках – только при отставании от впереди едущего соперника в секунду или менее.

Данные с Гран-при Бельгии, проанализированные AMuS, свидетельствуют о том, что «Ред Булл» выигрывает от активации DRS больше любой другой команды. Таким образом, потери чемпионов мира в случае изменения правил также будут максимальными.

На трассе «Спа-Франкоршам» «Ред Булл» получал прибавку в 20,3 км/ч на прямой «Кеммель» при открытии антикрыла, «Феррари» – 19, «Макларен» – 15,3, «Мерседес» Льюиса Хэмилтона – 13,2. Джордж Расселл отыгрывал 24,3 км/ч, однако молодой британец использовал аэродинамический пакет «Мерседеса» с высокой прижимной силой, и скорость с DRS достигала 327,5 км/ч – немногим больше скорости «Ред Булл» с закрытым крылом. Для сравнения, у Макса Ферстаппена и Серхио Переса были лучшие показатели среди гонщиков топ-команд: 340,8 км/ч c открытым антикрылом и 320,5 км/ч с закрытым.

Ранее информация о скорости показывала превосходство «Ред Булл» по эффективности DRS и на других трассах.

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18 комментариев

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Ответ datebase
Идея понятна, прировнять команды, но а какой тогда смысл разработок и обновлений? Наверняка же, для того, чтобы разработать такую эффективную систему дрс ушло не мало времени и денег под потолком. Бред полнейший. По сути просто обесцениваются чьи-то идеи и проделанная работа.
Дрс нужна для обгонов, обгоны не нужны в квалификации. Всё просто
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На мой взгляд, на некоторых трассах от ДРС вообще можно попробовать отказаться. В Бельгии например, где обгонять с ДРС давно уже стало слишком легко. Гонка стала лидером по количеству обгонов, но большого интереса она от этого не вызвала
+6
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Ответ うちはイタチ
может у меня проблемы с памятью, но я не помню чтобы во время доминации Мерседеса их так рьяно пытались замедлить да и что за бред вообще? ф1 это не только про битву гонщиков, но и конструкторских умов. если кто-то додумался до идей, до которых не додумались другие то зачем всё портить?
Ну очевидно в свое время запрет режима вечеринки был никак не связан с замедлением Мерседеса)

Да и разговоры про битву конструкторских умов, когда запрещали DAS (нелегальность которого не смог доказать даже РБ в конце сезона, после открытой публикации всех технических подробностей), я чет не помню
+6
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Ответ うちはイタチ
может у меня проблемы с памятью, но я не помню чтобы во время доминации Мерседеса их так рьяно пытались замедлить да и что за бред вообще? ф1 это не только про битву гонщиков, но и конструкторских умов. если кто-то додумался до идей, до которых не додумались другие то зачем всё портить?
Запрет режима вечеринки был.
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Ответ Ihor Soldatkin
Ну очевидно в свое время запрет режима вечеринки был никак не связан с замедлением Мерседеса) Да и разговоры про битву конструкторских умов, когда запрещали DAS (нелегальность которого не смог доказать даже РБ в конце сезона, после открытой публикации всех технических подробностей), я чет не помню
а, ну да, значит все-таки проблемы с памятью)
но DAS это на самом деле неоднозначная фигня. так что тут спорно
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Ответ mclaren-honda
На мой взгляд, на некоторых трассах от ДРС вообще можно попробовать отказаться. В Бельгии например, где обгонять с ДРС давно уже стало слишком легко. Гонка стала лидером по количеству обгонов, но большого интереса она от этого не вызвала
В этом плане довольно показательно, что обгон Пересом Пиастри признали обгоном месяца - Чеко тупо объехал Макларен по внешней стороне за счет просто подавляющего преимущества в скорости. Сначала догнал за счет ДРС на прямой, прошел вровень поворот, пересек черту ДРС, опять открыл крыло и улетел в космос.

Не буду врать, на картинке все это круто смотрелось, но вот только никакой реальной спортивной борьбы там не было и ценность такого обгона в плане настоящей борьбы около нуля.
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Дорогой, Эдриен ! Ваш выход.
P.S. уже доходит до смешного как спустя полтора сезона надо срочно тормозить РБ.
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Ответ Ihor Soldatkin
Ну очевидно в свое время запрет режима вечеринки был никак не связан с замедлением Мерседеса) Да и разговоры про битву конструкторских умов, когда запрещали DAS (нелегальность которого не смог доказать даже РБ в конце сезона, после открытой публикации всех технических подробностей), я чет не помню
⇒ Да и разговоры про битву конструкторских умов, когда запрещали DAS (нелегальность которого не смог доказать даже РБ в конце сезона, после открытой публикации всех технических подробностей), я чет не помню

Если легальна, то почему запретили? В FIA же и так знали технические подробности и запретили на следующий сезон, на сколько помню, почти в начале сезона, до всяких публикаций.
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Укорачивание ДРС-зон не помогло
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болел редбула понять можно, но как нейтральныц зритель, смотреть на самовозку каждый гранпри скукота
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В гонках то все равно с DRS РБ так и дальше будет обьезжать всех, как стоячих, реальной угрозы для них нет.

Зато квалы станут веселее:
Макс наконец то покажет свой более реальный скилл квалифаера.
Перес сможет вернутся к своей любимой в этом сезоне теме выхода/невыхода в Q3
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Ответ Lordk
Запрет режима вечеринки был.
Кажется уже после 16-го? Ну, как бы времени больше прошло.
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Ответ Ihor Soldatkin
Ну очевидно в свое время запрет режима вечеринки был никак не связан с замедлением Мерседеса) Да и разговоры про битву конструкторских умов, когда запрещали DAS (нелегальность которого не смог доказать даже РБ в конце сезона, после открытой публикации всех технических подробностей), я чет не помню
DAS не запрещали Мерсу. Он был запрещен для сезона 2021 еще до того как закончился 2019 (напомню, что в 2021 хотели применить новый регламент).

Удивительно... просто удивительно как коротка память людей. Боюсь представить сколько раз я уже видел сообщения про "Мерсу запретили DAS"
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Ответ Lordk
DAS не запрещали Мерсу. Он был запрещен для сезона 2021 еще до того как закончился 2019 (напомню, что в 2021 хотели применить новый регламент). Удивительно... просто удивительно как коротка память людей. Боюсь представить сколько раз я уже видел сообщения про "Мерсу запретили DAS"
Удивительно, если вспомнить что в 2019 никакого DASа еще в помине не было
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Ответ Дмитрий Литвинов
⇒ Да и разговоры про битву конструкторских умов, когда запрещали DAS (нелегальность которого не смог доказать даже РБ в конце сезона, после открытой публикации всех технических подробностей), я чет не помню Если легальна, то почему запретили? В FIA же и так знали технические подробности и запретили на следующий сезон, на сколько помню, почти в начале сезона, до всяких публикаций.
Запретили после потока жалоб и нытья, угадайте больше всех от кого. Официальная трактовка была связана с бесполезностью (что весьма спорно) и дополнительными затратами на её введение. Проще говоря - все поставят (как условный DRS) - какой смысл, если все получат одинаковый эффект? (по версии FIA).

При том что далеко не факт что все смогли бы её успешно внедрить. У тех же РБ противоположная концепция шасси + уникальная доработанная передняя подвеска. Внедрение DAS для них = накрыть свои идеи медным тазом и начинать все с нуля. Мерседесы же вполне могли выиграть год и развить идею еще больше и глубже
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