ЭСК не рассмотрит штрафной, после которого «Рубин» забил «Спартаку». Это не ключевая ошибка

ЭСК РФС не будет рассматривать назначение результативного штрафного в ворота «Спартака».

Московский клуб одержал победу над « » со счетом 4:1 в 3-м туре Мир .

Свой единственный гол в этом матче казанцы забили после того, как главный арбитр назначил штрафной удар, усмотрев нарушение правил после подката полузащитника .

« » обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу Кукуляка.

«Эпизод с Литвиновым по регламенту ЭСК не может быть рассмотрен комиссией, так как не является ключевой ошибкой.

ЭСК имеет право оценивать эпизоды с назначением/неназначением пенальти, взятием ворот, красными карточками», – заявили в службе коммуникаций РФС.

«Спартак» пропустил из-за штрафного, которого не было. Литвинов точно сыграл в мяч

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