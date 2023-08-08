ЭСК не рассмотрит штрафной, после которого «Рубин» забил «Спартаку». Это не ключевая ошибка
ЭСК РФС не будет рассматривать назначение результативного штрафного в ворота «Спартака».
Московский клуб одержал победу над «Рубином» со счетом 4:1 в 3-м туре Мир РПЛ.
Свой единственный гол в этом матче казанцы забили после того, как главный арбитр Евгений Кукуляк назначил штрафной удар, усмотрев нарушение правил после подката полузащитника Руслана Литвинова.
«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу Кукуляка.
«Эпизод с Литвиновым по регламенту ЭСК не может быть рассмотрен комиссией, так как не является ключевой ошибкой.
ЭСК имеет право оценивать эпизоды с назначением/неназначением пенальти, взятием ворот, красными карточками», – заявили в службе коммуникаций РФС.
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Если было нарушение, и судья свистнул, то почему это не пенальти? Контакт был внутри штрафной.
Если это пенальти, и судья допустил ошибку, то почему не включился ВАР? Если Рубин бы не выиграл подбор, и потерял заслуженное преимущество из-за неверного решения судьи, почему это не рассмотреть?
Если там нет фола, и Спартак получил явную подножку из-за этого решения, а мог и вообще получить пенальти, почему бы не рассмотреть?
Тупая ситуация. Судья ошибся, но как бы не ошибся, потому что по протоколу нельзя смотреть бытовые фолы. Поэтому не будем рассматривать косяк судьи, а че нам, конторе…