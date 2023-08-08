ЭСК не рассмотрит штрафной, после которого «Рубин» забил «Спартаку». Это не ключевая ошибка

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия судьи Спорт-Экспресс Евгений Кукуляк Руслан Литвинов ЭСК РФС Футбол

ЭСК РФС не будет рассматривать назначение результативного штрафного в ворота «Спартака».

Московский клуб одержал победу над «Рубином» со счетом 4:1 в 3-м туре Мир РПЛ

Свой единственный гол в этом матче казанцы забили после того, как главный арбитр Евгений Кукуляк назначил штрафной удар, усмотрев нарушение правил после подката полузащитника Руслана Литвинова.

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу Кукуляка. 

«Эпизод с Литвиновым по регламенту ЭСК не может быть рассмотрен комиссией, так как не является ключевой ошибкой.

ЭСК имеет право оценивать эпизоды с назначением/неназначением пенальти, взятием ворот, красными карточками», – заявили в службе коммуникаций РФС.

«Спартак» пропустил из-за штрафного, которого не было. Литвинов точно сыграл в мяч

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106 комментариев

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То есть теперь, например, можно судье любую дичь в центре поля или у штрафной творить, ставить левые штрафные или наоборот не замечать их, но поскольку это не ключевые ошибки - их никто рассматривать не будет? Офигительная позиция!
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ну это вообще зашквар...типо, когда убьют, тогда и приходите...
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Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
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в том то и дело, а если бы это был ключевой момент а матче, который принес бы Спартаку ничью или поражение, то тогда как? все правильно, что обратился, как по другому на кротов влиять
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Ответ Ебздрогыч
То есть теперь, например, можно судье любую дичь в центре поля или у штрафной творить, ставить левые штрафные или наоборот не замечать их, но поскольку это не ключевые ошибки - их никто рассматривать не будет? Офигительная позиция!
Подождите, сейчас зенит обратится и красную отменят. Это скажут ключевой.
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Какое необъяснимо идиотское решение. Если там не было нарушения, а судья свистнул, то почему это не ключевая ошибка?
Если было нарушение, и судья свистнул, то почему это не пенальти? Контакт был внутри штрафной.
Если это пенальти, и судья допустил ошибку, то почему не включился ВАР? Если Рубин бы не выиграл подбор, и потерял заслуженное преимущество из-за неверного решения судьи, почему это не рассмотреть?
Если там нет фола, и Спартак получил явную подножку из-за этого решения, а мог и вообще получить пенальти, почему бы не рассмотреть?

Тупая ситуация. Судья ошибся, но как бы не ошибся, потому что по протоколу нельзя смотреть бытовые фолы. Поэтому не будем рассматривать косяк судьи, а че нам, конторе…
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Ну кто бы сомневался.
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Охренели судей отмазывать и обелять,кучу новых трактовок моментов придумали,днищенское судейство,надо называть вещи своими именами,ошибся-к ответу,а Кукуляк уже берега попутал давно.
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Надо чтобы Рубин подал заявление за непоставленный пенальти, ведь "нарушение" было в штрафной. Вот тогда мы всем спортсом поржём.
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Что значит не ключевая ошибка? После этой ошибки был забит левый гол,который мог повлиять на исход матча,не забей Спартак ещё три
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Пока в РФС сидят Дюков и Митрофанов толку не будет. Можно сразу Российский футбольный союз переименовать в Газовый футбольный союз. ГФС
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Типа, Спартак все равно крупно победил, поэтому и не ключевая? Логика пять баллов
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Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
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Дед. Краснодар забил с офсайда, Рубин левый год.
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шапито🤡
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Нормальный ход! Теперь при желании любой кукуляк может безнаказано расчленить любую команду "своим видением" эпизодов, которые на чей-то хз чей взгляд не являются критичными.... Это дно господа(((
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Ответ Сергей Ковалёв
ну это вообще зашквар...типо, когда убьют, тогда и приходите...
Так у нас везде так.
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А чего еще можно было ожидать от прогазпромовской организации?
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Ответ Ебздрогыч
То есть теперь, например, можно судье любую дичь в центре поля или у штрафной творить, ставить левые штрафные или наоборот не замечать их, но поскольку это не ключевые ошибки - их никто рассматривать не будет? Офигительная позиция!
Таких ошибок за среднестатистический матч штук 10 наберется
+13
-8
+5
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Ответ 2vdhrvmmzf
Таких ошибок за среднестатистический матч штук 10 наберется
Которые приводят к году?
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Открыт новый персонаж: не ключевая ошибка.
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🤡 🤡 🤡 🤡 🤡 🤡
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был бы живой Юрий Никулин , взял бы ЭСК вместе с РФС на работу
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От создателей "Неакцентрированный наступ"
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Ответ Сергей Ковалёв
ну это вообще зашквар...типо, когда убьют, тогда и приходите...
В чем зашквар? Если спартак бы на голову выше Рубин
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после этого штрафного взятие ворот было, или как? в чем дело то? алё...
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