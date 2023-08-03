Аренда Марадишвили  в «Урал» под угрозой срыва. Хавбек «Локо» не хочет потерять в зарплате

Переход Константина Марадишвили в «Урал» на правах аренды может сорваться .

По данным «Чемпионата», хавбек « » не хочет падать в зарплате при переходе в клуб из Екатеринбурга.

Сторона футболиста рассчитывает на то, что разницу между зарплатами возьмет на себя «Локомотив», что не устраивает железнодорожников. Марадишвили получает в «Локомотиве» 7 млн рублей в месяц.

в этом сезоне Мир РПЛ сыграл в одном матче за «Локомотив» и не смог отметиться результативными действиями. В прошлом сезоне Он провел 21 матч в и отметился двумя голами и одной результативной передачей.