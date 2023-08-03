Аренда Марадишвили  в «Урал» под угрозой срыва. Хавбек «Локо» не хочет потерять в зарплате

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Урал Константин Марадишвили Чемпионат.com деньги Футбол

Переход Константина Марадишвили в «Урал» на правах аренды может сорваться .

По данным «Чемпионата», хавбек «Локо» не хочет падать в зарплате при переходе в клуб из Екатеринбурга.

Сторона футболиста рассчитывает на то, что разницу между зарплатами возьмет на себя «Локомотив», что не устраивает железнодорожников. Марадишвили получает в «Локомотиве» 7 млн рублей в месяц.

Марадишвили в этом сезоне Мир РПЛ сыграл в одном матче за «Локомотив» и не смог отметиться результативными действиями. В прошлом сезоне Он провел 21 матч в РПЛ и отметился двумя голами и одной результативной передачей. 

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13 комментариев

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Делов то. Сиди тогда на скамейке
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жалко конечно такие деньги терять.иногда то выходит.ротация нужна в кубке
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На скамейке сидеть не хочет, в зарплате терять тоже. Попытка усидеть на двух стульях разом)
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Когда игрок ставит вопрос так, ему место в Медиалиге
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84 миллиона рублей в год и это без учета премиальных. Хорошая з/п.
Всем бы такую за сидение на лавке.
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Пока вообще не видно на какой позиции он сможет играть в Локо. Баринова и Карпукаса из опорки не выбьет, выше в атаке у него в конкурентах Глушенков, Жемалетдинов и Миранчук
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Все правильно,есть контракт и клуб должен его соблюдать
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Ага, сразу в ЛФЛ его !!!
Те, кто Вам плюсует, тоже выбрали бы деньги
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Падать в зарплате... )))
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Когда уходил из ЦСКА отец соловьем пел что это ради игровой практики, а не потому что зарплату побольше дали в Локо. В итоге вместо прогресса в родном клубе лавка паровозов.
Зато карманы набиты плотно)
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Ну на скамейке без игры совсем сдуется, итак не фонтан, а с лавкой станет нужен если только никому, и будет как Игнатьев последний шанс ловить
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Ответ nikitosdaipoltos
Ага, сразу в ЛФЛ его !!! Те, кто Вам плюсует, тоже выбрали бы деньги
Лучше немного подвинуться сейчас ради игровой практики, чем потом за три копейки в фнл бегать, явно его не за минималку играть зовут в Урал
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